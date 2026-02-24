"Demi Identitas & Harga Diri!" - Juventus Didesak Pulangkan Tiga Pemain Ini Ke Italia

Article continues below
Prandelli secara terbuka menyarankan Juventus untuk membidik tiga pemain kunci tim nasional Italia yang saat ini merantau di liga top Eropa lainnya. Menurut pelatih yang membawa Italia ke final Euro 2012 tersebut, Bianconeri harus melihat ke Liga Primer dan Ligue 1 untuk memperkuat barisan mereka dengan talenta elite lokal yang sudah teruji di level internasional.
Langkah ini dianggap krusial karena Juventus dinilai mulai kehilangan "ruh" Italia dalam beberapa tahun terakhir akibat strategi rekrutmen global yang masif. Prandelli berpendapat bahwa solusi untuk membangkitkan kembali kejayaan klub Turin tersebut adalah dengan membawa pulang para pemain terbaik semenanjung Italia ke Serie A dalam waktu dekat.
Target spesifik yang disebutkan oleh pria berusia 68 tahun tersebut mencakup bek Arsenal Riccardo Calafiori, gelandang Newcastle United Sandro Tonali dan penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma. "Setidaknya dua dari Tonali, Donnarumma, dan Calafiori harus didatangkan," tegas Prandelli kepada La Gazzetta dello Sport saat membahas potensi penguatan tim.
Meski godaan untuk mendatangkan nama-nama besar sangat menggiurkan, Prandelli juga mengingatkan manajemen Juventus untuk tidak melupakan stabilitas internal tim. Ia memuji perkembangan bintang muda Kenan Yildiz, namun menekankan bahwa kesuksesan jangka panjang dimulai dengan mengamankan kontrak para pemain kunci yang sudah ada di dalam skuad saat ini.
Strategi ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan sebelum menambahkan kepingan puzzle mewah dari luar negeri. Bagi Prandelli, membangun tim juara memerlukan perjuangan besar, sehingga klub memiliki fondasi yang kuat untuk menopang ambisi besar mereka di masa depan tanpa harus merombak skuad secara total setiap musimnya.
Prandelli menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus diambil adalah memberikan apresiasi kepada pilar yang telah membuktikan loyalitas dan performanya di lapangan. "Setelah memperkuat tim dengan kehadiran Yildiz, saya akan segera memperbarui kontrak Vlahovic dan McKennie jika saya berada di posisi manajemen klub saat ini," ungkap mantan pelatih Fiorentina tersebut.
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa profil pemain seperti Calafiori sangat cocok dengan identitas modern Juventus karena fleksibilitas taktis dan kemampuan teknisnya yang mumpuni. Ketertarikan pada Calafiori muncul di saat sang bek sedang naik daun di London, sehingga memboyongnya kembali ke Italia akan menjadi sebuah pernyataan ambisi yang sangat besar dari pihak Bianconeri.
Prandelli tetap bersikeras bahwa Juventus tidak boleh hanya puas dengan status quo jika ingin kembali ke puncak sepakbola Eropa. Meskipun rintangan finansial untuk merekrut pemain dari klub kaya seperti Newcastle atau PSG akan sangat berat, ia percaya bahwa itulah standar level yang harus dikejar oleh klub sebesar Si Nyonya Tua demi memuaskan ekspektasi para penggemar.
Juve kini tengah bersiap untuk melakoni leg kedua babak play-off fase gugur Liga Champions melawan Galatasaray, Kamis (26/2) dini hari WIB. Di leg pertama, Bianconeri secara mengejutkan kalah dengan skor telak 5-2, yang membuat mereka harus mengejar defisit tiga gol di Turin untuk bisa mengamankan tempat di babak 16 besar.