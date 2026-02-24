"Demi Identitas & Harga Diri!" - Juventus Didesak Pulangkan Tiga Pemain Ini Ke Italia

Prandelli secara terbuka menyarankan Juventus untuk membidik tiga pemain kunci tim nasional Italia yang saat ini merantau di liga top Eropa lainnya. Menurut pelatih yang membawa Italia ke final Euro 2012 tersebut, Bianconeri harus melihat ke Liga Primer dan Ligue 1 untuk memperkuat barisan mereka dengan talenta elite lokal yang sudah teruji di level internasional.

Langkah ini dianggap krusial karena Juventus dinilai mulai kehilangan "ruh" Italia dalam beberapa tahun terakhir akibat strategi rekrutmen global yang masif. Prandelli berpendapat bahwa solusi untuk membangkitkan kembali kejayaan klub Turin tersebut adalah dengan membawa pulang para pemain terbaik semenanjung Italia ke Serie A dalam waktu dekat.

Target spesifik yang disebutkan oleh pria berusia 68 tahun tersebut mencakup bek Arsenal Riccardo Calafiori, gelandang Newcastle United Sandro Tonali dan penjaga gawang PSG Gianluigi Donnarumma. "Setidaknya dua dari Tonali, Donnarumma, dan Calafiori harus didatangkan," tegas Prandelli kepada La Gazzetta dello Sport saat membahas potensi penguatan tim.