Demi Bertahan Di Super League, Persis Solo Datangkan Striker Asal Serbia Dejan Tumbas

Persis Solo secara resmi memperkenalkan Dejan Tumbas sebagai rekrutan asing terbaru untuk memperkuat komposisi tim pada putaran kedua Super League 2025/26. Kehadiran striker asal Serbia tersebut diharapkan menjadi solusi instan bagi lini serang Laskar Sambernyawa yang membutuhkan produktivitas gol demi memperbaiki posisi di klasemen.

Langkah ini menandai agresivitas Persis di bursa transfer paruh musim, di mana mereka total telah mengamankan sepuluh pemain asing. Nama-nama seperti Jefferson Carioca, Dimitri Lima hingga Clayton Silva telah lebih dulu diperkenalkan. Namun, manajemen mengonfirmasi bahwa Clayton tidak akan membela tim musim ini dan telah resmi dipinjamkan ke klub lain.

Dejan Tumbas, yang sebelumnya memperkuat Persebaya Surabaya, kini memikul ekspektasi besar dari publik Solo. Dengan pengalaman merumput di kompetisi domestik, adaptasi pemain bertubuh jangkung itu diprediksi tidak akan memakan waktu lama, sehingga ia bisa langsung diturunkan pada laga-laga krusial mendatang.