Persis Solo
Demi Bertahan Di Super League, Persis Solo Datangkan Striker Asal Serbia Dejan Tumbas
Amunisi baru di lini serang Persis
Persis Solo secara resmi memperkenalkan Dejan Tumbas sebagai rekrutan asing terbaru untuk memperkuat komposisi tim pada putaran kedua Super League 2025/26. Kehadiran striker asal Serbia tersebut diharapkan menjadi solusi instan bagi lini serang Laskar Sambernyawa yang membutuhkan produktivitas gol demi memperbaiki posisi di klasemen.
Langkah ini menandai agresivitas Persis di bursa transfer paruh musim, di mana mereka total telah mengamankan sepuluh pemain asing. Nama-nama seperti Jefferson Carioca, Dimitri Lima hingga Clayton Silva telah lebih dulu diperkenalkan. Namun, manajemen mengonfirmasi bahwa Clayton tidak akan membela tim musim ini dan telah resmi dipinjamkan ke klub lain.
Dejan Tumbas, yang sebelumnya memperkuat Persebaya Surabaya, kini memikul ekspektasi besar dari publik Solo. Dengan pengalaman merumput di kompetisi domestik, adaptasi pemain bertubuh jangkung itu diprediksi tidak akan memakan waktu lama, sehingga ia bisa langsung diturunkan pada laga-laga krusial mendatang.
Perombakan skuad
Keputusan manajemen untuk merombak hampir seluruh legiun asing menunjukkan ambisi serius untuk keluar dari tren negatif. Persis tidak hanya fokus pada satu lini, melainkan memperkuat seluruh sektor mulai dari penjaga gawang, lini pertahanan yang diisi Dusan Mijic dan Luka Dumancic, hingga kreativitas di lini tengah melalui Andrei Alba dan Roman Paparyga.
Perubahan masif ini merupakan bentuk respons cepat manajemen terhadap dinamika persaingan di Super League yang semakin ketat. Kehadiran kombinasi pemain asal Balkan dan Amerika Latin seperti Dimitri Lima dan Jefferson Carioca diharapkan mampu menciptakan harmoni permainan yang lebih kompetitif dan sulit dibaca oleh lawan.
Meskipun harus kehilangan servis Clayton Silva yang dipinjamkan, kedatangan Tumbas dianggap sebagai penutup lubang yang pas. Persis kini memiliki kedalaman skuad yang lebih mumpuni untuk menghadapi jadwal di putaran kedua, dengan target utama tetap bertahan di kasta tertinggi sepakbola Indonesia.
Target Dejan Tumbas
“Saya merasa sangat senang dan bangga bergabung dengan Persis. Ini adalah klub dengan identitas yang kuat, pendukung yang penuh semangat. Sejak saat pertama, saya merasa ini adalah langkah yang tepat untuk saya, dan saya bersemangat untuk memulai babak baru ini di sini,” kata Dejan dikutip dari situs resmi klub.
“Tujuan saya adalah membantu tim mencapai hasil terbaik. Saya ingin berkontribusi dengan pengalaman saya, bekerja keras setiap hari, dan memberikan yang terbaik di lapangan. Bersama sebagai sebuah tim, saya percaya kita dapat berkembang dan mencapai target kita."
“Bersama-sama, dengan persatuan dan disiplin, saya percaya kita dapat mencapai hal-hal baik musim ini. Untuk suporter, saya berjanji akan memberikan segalanya di lapangan dan berjuang untuk lambang ini di setiap pertandingan. Saya tidak sabar untuk bertemu kalian di stadion."
Apa selanjutnya?
Dejan diharapkan akan langsung tampil ketika Persis menjamu Madura United di Stadion Manahan pada lanjutan Super League, Jumat (13/2) sore WIB.
