Dell: Jawaban Brasil untuk Erling Haaland, yang tampil gemilang di Piala Dunia U-17 dan bermimpi bermain untuk Manchester City

Berbicara dalam bahasa Portugis terbaiknya setelah mendapat pelajaran singkat dari rekan setimnya Savinho, Haaland berkata: "Dell, kamu diundang untuk menonton pertandingan di Etihad." Dengan senyum bahagia, Dell menjawab: "Haaland, jika kamu mengundangku, pasti aku akan datang. Aku tidak sabar untuk melihatmu mencetak banyak gol dan belajar darimu." Remaja itu kemudian mengakhiri percakapan dengan meniru pose Lotus yang terkenal dari Haaland.

Dalam berbagai hal, Dell sudah belajar dari Haaland. Saat Haaland muncul sebagai striker paling menarik di dunia, sementara Dell baru memasuki usia remaja, dia adalah pemain yang secara alami dia kagumi.

Dan saat Dell mulai dikenal karena rekor golnya yang luar biasa di level muda, ia segera dibandingkan dengan pahlawannya, dijuluki 'Haaland do Sertao (Haaland dari Hutan Belantara)', sementara Savinho memperkenalkannya kepada Haaland sendiri sebagai 'Haaland Brasil'.