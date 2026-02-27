Goal.com
Dell: Jawaban Brasil untuk Erling Haaland, yang tampil gemilang di Piala Dunia U-17 dan bermimpi bermain untuk Manchester City

Mereka bilang jangan pernah bertemu dengan idola kamu, tapi Dell, remaja jenius Brasil, mungkin tidak setuju. Penyerang tim Bahia dan Brasil U-17 ini telah mengidolakan Erling Haaland sejak kecil, jadi bayangkan betapa senangnya dia ketika, suatu hari dalam latihan, dia menerima pesan video dari penyerang Manchester City tersebut.

Berbicara dalam bahasa Portugis terbaiknya setelah mendapat pelajaran singkat dari rekan setimnya Savinho, Haaland berkata: "Dell, kamu diundang untuk menonton pertandingan di Etihad." Dengan senyum bahagia, Dell menjawab: "Haaland, jika kamu mengundangku, pasti aku akan datang. Aku tidak sabar untuk melihatmu mencetak banyak gol dan belajar darimu." Remaja itu kemudian mengakhiri percakapan dengan meniru pose Lotus yang terkenal dari Haaland.

Dalam berbagai hal, Dell sudah belajar dari Haaland. Saat Haaland muncul sebagai striker paling menarik di dunia, sementara Dell baru memasuki usia remaja, dia adalah pemain yang secara alami dia kagumi. 

Dan saat Dell mulai dikenal karena rekor golnya yang luar biasa di level muda, ia segera dibandingkan dengan pahlawannya, dijuluki 'Haaland do Sertao (Haaland dari Hutan Belantara)', sementara Savinho memperkenalkannya kepada Haaland sendiri sebagai 'Haaland Brasil'.

  • Di sinilah semuanya dimulai

    Dell, yang nama lengkapnya adalah Wendeson Wanderley Santos de Melo, lahir di Estancia, negara bagian Sergipe di Brasil timur laut pada Juni 2008. Sergipe merupakan salah satu negara bagian terkecil di Brasil dan dikenal karena padang savana yang luas, sehingga Dell sering dijuluki sebagai "anak hutan".

    Dengan tim lokal yang berkompetisi di kasta terendah Serie D Brasil, klub besar terdekat di mana Dell dapat mengembangkan bakatnya adalah Bahia, yang menjadi langganan di kasta tertinggi Brasil dan tempat Dani Alves memulai karirnya. Dell bergabung dengan Bahia pada 2020 dan mulai menonjol pada 2023 saat bermain untuk tim U17 meskipun usianya baru 14 tahun, dengan mencetak 40 gol dalam 34 penampilan. 

    Pada titik inilah ia pertama kali dibandingkan dengan Haaland, yang saat itu sedang menjalani musim pertamanya di City, mencetak rekor Premier League dengan mencetak gol terbanyak dalam satu musim dalam perjalanannya meraih gelar liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Kesempatan besar

    Gol-gol Dell untuk Bahia membuatnya dipanggil ke skuad Brasil U17 untuk Kejuaraan Amerika Selatan 2025, di mana ia mencetak gol tunggal dalam kemenangan semifinal melawan Chile dan kemudian mencetak penalti penentu dalam kemenangan adu penalti melawan tuan rumah Kolombia di final.

    Setelah menaklukkan benua, ia menargetkan kesuksesan global di Piala Dunia U17 di Qatar pada November, dan memenuhi ekspektasi. Dell memulai dengan mencetak dua gol dari jarak dekat dalam kemenangan 7-0 atas Honduras sebelum menyelamatkan muka Brasil melawan Zambia dengan mencetak gol sundulan yang spektakuler untuk meraih hasil imbang 1-1.

    Ia benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan perempat final melawan Maroko. Dell membawa Brasil unggul dengan tendangan pertama yang elegan di dalam kotak penalti, sebelum, dengan skor imbang 1-1 dan perpanjangan waktu mendekat, ia mencetak gol penentu di menit kelima waktu tambahan dengan gol yang layak untuk seorang striker, menahan bola dengan dada untuk mengelabui kiper dan melepaskan tembakan ke gawang yang kosong.

    Brasil akhirnya dikalahkan oleh Portugal dalam adu penalti di semifinal dan juga kalah dalam pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Austria melalui adu penalti. Namun, Dell keluar dengan kepala tegak, mencetak kedua tendangannya dalam adu penalti dan menjadi pencetak gol ketiga terbanyak di turnamen tersebut.

  • Bagaimana kabarnya?

    Sejak kembali dari Qatar, Dell berusaha keras untuk menembus tim utama Bahia. Ia tampil dalam sembilan pertandingan di kejuaraan negara bagian pada awal 2026, mencetak empat gol—termasuk satu-satunya gol dalam kemenangan atas rival lokal Vitoria—untuk membantu timnya meraih gelar juara.

    Ia kemudian tampil dua kali sebagai pemain pengganti di Serie A, meskipun belum memberikan dampak yang diharapkan, karena ia diusir dari lapangan pada pertandingan keduanya melawan Fluminense setelah hanya sembilan menit bermain karena memukul wajah seorang bek saat berebut bola silang.

    Banyak kesempatan lain menanti antara sekarang dan sisa musim ini, dengan Bahia juga berkompetisi di Copa Libertadores pada 2026.

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Keunggulan utama

    Aset terbesar Dell adalah kecepatan dan ketajamannya di depan gawang. Yang dia inginkan hanyalah mencetak gol, dan dia tidak peduli bagaimana caranya, baik itu dengan mencetak gol dari jarak dekat yang sulit atau bahkan memantulkan tembakan rekan setimnya ke gawang, seperti yang dia lakukan melawan Honduras U17.

    Bulan lalu, pelatih Bahia, Rogerio Ceni, menggambarkan Dell sebagai "seorang pemain dengan intensitas fisik yang tinggi, seorang pemain yang lincah", sebelum menambahkan, "Dia sangat dedikatif, dia memenuhi ekspektasi, dan dia akan mendapatkan banyak kesempatan lagi."

  • Dell Brazil 2025Getty Images

    Ada ruang untuk perbaikan

    Ceni mengakui bahwa Dell bukanlah pemain yang agresif dalam menyerang ruang, dan jika ada satu kritik terhadap gaya bermainnya, itu adalah kecenderungannya untuk mengintai di sekitar lapangan, menunggu peluang datang kepadanya daripada mengambil inisiatif untuk menciptakan peluang sendiri.

  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Yang berikutnya... Erling Haaland?

    Dell menyambut perbandingan dengan Haaland, meskipun ia jauh lebih pendek dari striker City yang berpostur 6'4", dengan tinggi hanya 5'9".

    "Haaland adalah pemain yang paling saya kagumi," katanya kepada FIFA.com. "Setiap kali bisa, saya meluangkan waktu untuk menonton pertandingan dan videonya, mengamati perilakunya baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya mempelajari posisinya dan pergerakannya di dalam dan sekitar kotak penalti. Saya suka julukan itu karena dia adalah seseorang yang saya kagumi – saya sudah terbiasa dengannya sekarang."

    Berbicara kepada ESPN Brasil selama Piala Dunia U17, dia menambahkan: "Saya sangat senang menerima julukan ini. Haaland adalah inspirasi bagi banyak orang. Saya pikir gerakan saya mirip dengannya. Saya memiliki beberapa panutan lain, tetapi selain Haaland, penyerang yang saya sukai dan selalu ikuti sejak akademi muda adalah (Al-Hilal's) Marcos Leonardo, yang berasal dari Santos. Saya menikmati menontonnya bermain."

    Postur tubuh Dell yang mungil membuatnya lebih mirip dalam gaya bermain dengan penyerang tengah Argentina Sergio Aguero dan Julian Alvarez, atau remaja Brasil Endrick.

  • Dell Brazil 2025Getty/GOAL

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Setelah membuktikan kemampuannya di Piala Dunia U17, Dell harus melakukan hal terberat bagi setiap pemain muda yang bercita-cita tinggi: naik ke level sepak bola senior. Meskipun dia memikirkan Eropa seperti kebanyakan pemain muda Brasil, pemain berusia 17 tahun ini harus memanfaatkan setiap kesempatan yang dia dapatkan di Serie A dan Copa Libertadores untuk memastikan dia siap pindah ke benua lain.

    Namun, tidak diragukan lagi bahwa salah satu klub top Eropa adalah tujuan akhir Dell. Ia diwakili oleh agen super Brasil Giuliano Bertolucci, yang menangani pemain seperti Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Bruno Guimaraes, dan Matheus Cunha, di antara banyak lainnya.

    "Setiap pemain bermimpi bermain di level tinggi di Eropa," katanya kepada ESPN. "Saya memiliki mimpi bermain untuk klub seperti Manchester City, yang bagi saya adalah klub terbaik di dunia. Tapi saya percaya segala sesuatunya akan terjadi secara alami.

    "Sebelum itu, saya ingin bermain di Bahia, memenangkan gelar, menjadi idola, dan kemudian melanjutkan perjalanan saya di Eropa. Siapa tahu, mungkin memenangkan gelar dan menjadi idola di Manchester City juga?"

