Dele telah kesulitan menemukan klub permanen sejak kepergiannya dari Como, di mana ia hanya tampil sekali dan kemudian dikeluarkan dari lapangan. Pada tahun 2023, ia dengan berani mengungkapkan kepada Gary Neville bahwa ia pernah mengalami pelecehan saat masih anak-anak.

Dele mengungkapkan bahwa sepanjang kariernya, ia terus berjuang dengan trauma masa kecilnya. Ia mengatakan mulai terlibat dalam perdagangan narkoba saat berusia delapan tahun dan dieksploitasi oleh geng-geng, karena polisi tidak akan pernah mencurigai atau menggeledah seorang anak.

"Saya diadopsi oleh keluarga yang luar biasa, saya tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk melakukan apa yang mereka lakukan untuk saya. Jika Tuhan menciptakan manusia, mereka adalah orang-orang itu," katanya tentang bagaimana ia melewati masa-masa sulit tersebut.

"Mereka luar biasa, dan mereka telah membantu saya banyak, dan itu adalah hal lain, Anda tahu – ketika saya mulai tinggal bersama mereka, sulit bagi saya untuk benar-benar terbuka kepada mereka, karena saya merasa dalam diri saya, mudah bagi mereka untuk menyingkirkan saya lagi.

"Saya berusaha menjadi anak terbaik yang bisa saya jadi untuk mereka. Saya tinggal bersama mereka sejak usia 12 tahun, dan kemudian mulai bermain di tim utama secara profesional pada usia 16 tahun. Semuanya mulai berkembang dari sana."