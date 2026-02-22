Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Dele Alli yang emosional memberi isyarat tentang kembalinya ke dunia sepak bola, sementara pahlawan legendaris Tottenham itu disambut hangat oleh para penggemar selama pertandingan kandang derby London Utara
Dele kembali ke Spurs
Dele menjadi tamu kehormatan Tottenham Hotspur dalam derby London Utara melawan Arsenal, dan saat berada di lapangan pada babak pertama, ia memberi isyarat tentang kembalinya ke permainan yang ia cintai. Dele belum bergabung dengan klub mana pun sejak ia meninggalkan Como pada September 2025.
Menurut Matt Law dari The Telegraph, ia mengatakan: “Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan bermain, semoga tidak akan terlalu lama lagi.”
- Getty Images Sport
"Kamu akan selalu menjadi keluargaku."
Dele, yang telah mengalami penurunan drastis sejak meninggalkan Tottenham pada 2022, mengirimkan pesan yang sangat mengharukan kepada para pendukung setia Tottenham di London Utara.
Dia berkata: "Saya harap kalian merindukan saya sebanyak saya merindukan kalian. Banyak hal telah terjadi dalam perjalanan kita sejak terakhir kali kita bersama, tapi saya kembali hari ini dan saya harap kalian tahu bahwa kalian akan selalu menjadi keluargaku."
Dele bergabung dengan Tottenham pada 2015 setelah potensinya yang jelas diperhatikan di klub masa kecilnya, MK Dons. Dia cepat beradaptasi di kalangan elit Premier League dan menjadi pemenang dua kali PFA Young Player of the Year.
Dia mencetak 67 gol untuk Spurs dalam 269 penampilan, sementara juga meraih 37 caps untuk Inggris. Dele mengambil tantangan baru saat bergabung dengan Everton pada 2022, dan sejak itu menghadapi kesulitan dalam hal performa dan kebugaran.
Perjuangan Dele
Dele telah kesulitan menemukan klub permanen sejak kepergiannya dari Como, di mana ia hanya tampil sekali dan kemudian dikeluarkan dari lapangan. Pada tahun 2023, ia dengan berani mengungkapkan kepada Gary Neville bahwa ia pernah mengalami pelecehan saat masih anak-anak.
Dele mengungkapkan bahwa sepanjang kariernya, ia terus berjuang dengan trauma masa kecilnya. Ia mengatakan mulai terlibat dalam perdagangan narkoba saat berusia delapan tahun dan dieksploitasi oleh geng-geng, karena polisi tidak akan pernah mencurigai atau menggeledah seorang anak.
"Saya diadopsi oleh keluarga yang luar biasa, saya tidak bisa meminta orang yang lebih baik untuk melakukan apa yang mereka lakukan untuk saya. Jika Tuhan menciptakan manusia, mereka adalah orang-orang itu," katanya tentang bagaimana ia melewati masa-masa sulit tersebut.
"Mereka luar biasa, dan mereka telah membantu saya banyak, dan itu adalah hal lain, Anda tahu – ketika saya mulai tinggal bersama mereka, sulit bagi saya untuk benar-benar terbuka kepada mereka, karena saya merasa dalam diri saya, mudah bagi mereka untuk menyingkirkan saya lagi.
"Saya berusaha menjadi anak terbaik yang bisa saya jadi untuk mereka. Saya tinggal bersama mereka sejak usia 12 tahun, dan kemudian mulai bermain di tim utama secara profesional pada usia 16 tahun. Semuanya mulai berkembang dari sana."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dele tidak banyak memiliki hal yang bisa dirayakan di Tottenham pada Minggu, karena klub lamanya menderita kekalahan telak 4-1 dari Arsenal. Fokusnya kini akan beralih kembali ke pencarian klub baru, karena ia berupaya agar namanya kembali disoraki oleh para pendukung yang antusias. Pemain berusia 29 tahun ini dikabarkan terkait dengan klub Championship Wrexham dan beberapa klub di La Liga.
Iklan