Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Dele Alli berlatih bersama Tottenham setelah penampilan spesialnya dalam kekalahan Arsenal, sementara mantan bintang Inggris itu merencanakan kembalinya ke dunia sepak bola
Kembali ke Spurs untuk latihan individu
Menurut laporan, Dele telah melakukan kembalinya yang sensasional ke fasilitas latihan Tottenham. Pemain bebas transfer berusia 29 tahun ini, yang telah tanpa klub sejak kepergiannya dari klub Italia Como tahun lalu, telah diberikan izin khusus untuk menggunakan lapangan latihan elit. Saat ini, ia sedang menjalani sesi kebugaran individu untuk mempersiapkan langkah karier berikutnya.
Meskipun tidak ikut serta dalam latihan tim bersama skuad utama Igor Tudor atau akademi, Dele bekerja keras di bawah bimbingan pelatih pribadi. Mantan pemain internasional Inggris ini baru-baru ini membagikan kemajuannya di media sosial, mengunggah video latihan gym dan lapangan rumputnya yang intensif. Postingannya, yang diberi caption "Do what make [sic] you happy," mendapat komentar dukungan dari rekan-rekan profesionalnya, termasuk mantan rekan setim Jack Grealish dan Kyle Walker-Peters.
- Getty Images Sport
Hubungan emosional dengan para pendukung setia Tottenham
Pelatihan ini diselenggarakan setelah kembalinya Dele yang penuh emosi sebagai tamu kehormatan dalam laga North London Derby melawan Arsenal. Meskipun timnya kalah 4-1, suasana menjadi penuh semangat saat gelandang tersebut berpidato di hadapan penonton pada babak pertama. Ia menyampaikan pesan yang penuh perasaan, mengatakan kepada para pendukung bahwa mereka akan selalu menjadi keluarganya dan mengakui perjalanan panjang yang telah mereka lalui sejak ia pertama kali bergabung dari MK Dons.
Sambutan tersebut jelas mengharukan Dele, pemenang dua kali PFA Young Player of the Year, yang mencapai puncak kariernya di London Utara dengan mencetak 67 gol dan 59 assist. Mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, Dele mengakui bahwa cinta yang ia rasakan selama masa baktinya di Tottenham terasa seperti mimpi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia berhutang budi kepada para penggemar dan bercanda bahwa ia berharap bisa kembali bermain sepak bola kompetitif secepatnya.
"Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan bermain, semoga tidak terlalu lama lagi," katanya.
Mengatasi tantangan pribadi dan profesional
Perjalanan kembali ke lapangan bagi gelandang serang berbakat ini tak terbantahkan sangat berat. Dele belum tampil dalam pertandingan kompetitif sejak Maret 2025, ketika masa baktinya yang singkat bersama Como berakhir prematur setelah ia mendapat kartu merah langsung hanya dalam sembilan menit. Waktunya di Italia diwarnai oleh cedera dan kurangnya kesempatan, karena ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler sebagai cadangan Nico Paz.
Di luar kendala di lapangan, Dele dengan berani menghadapi trauma pribadi yang mendalam, setelah sebelumnya membagikan pengalaman masa kecilnya yang mengerikan dan penyiksaan yang ia alami sebelum diadopsi. Pengakuan berani ini semakin mendekatkan dirinya dengan dunia sepak bola. Kini, terlihat berada dalam kondisi yang jauh lebih baik dalam hidupnya, ia tetap bertekad kuat untuk mengatasi masa-masa suram ini dan membungkam kritikusnya dengan kembali ke level tertinggi olahraga ini.
- Getty
Menjelajahi transfer masa depan dan pilihan karier
Seiring dengan intensitas sesi latihan pribadi Dele di Hotspur Way, spekulasi mengenai destinasi berikutnya terus meningkat. Meskipun kembalinya Dele ke klub masa kecilnya, MK Dons, baru-baru ini dibantah oleh manajer mereka sebagai "rumor musim gila", latar belakang yang tak terbantahkan dari gelandang ini berarti dia kemungkinan besar tidak akan kekurangan tawaran. Para ahli sepak bola Eropa menyarankan bahwa tim-tim ambisius di La Liga Spanyol, seperti Sevilla, dapat menjadi lingkungan yang ideal.
Meskipun mimpinya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia musim panas ini mungkin sudah tidak mungkin, fokus utamanya tetap tertuju pada pemulihan kebugarannya. Pada akhirnya, pemandangan Dele kembali bermain di lapangan dalam lingkungan yang familiar dan mendukung adalah tanda yang positif.
Iklan