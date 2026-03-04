Dele Alli berlatih bersama Tottenham setelah penampilan spesialnya dalam kekalahan Arsenal, sementara mantan bintang Inggris itu merencanakan kembalinya ke dunia sepak bola

Pelatihan ini diselenggarakan setelah kembalinya Dele yang penuh emosi sebagai tamu kehormatan dalam laga North London Derby melawan Arsenal. Meskipun timnya kalah 4-1, suasana menjadi penuh semangat saat gelandang tersebut berpidato di hadapan penonton pada babak pertama. Ia menyampaikan pesan yang penuh perasaan, mengatakan kepada para pendukung bahwa mereka akan selalu menjadi keluarganya dan mengakui perjalanan panjang yang telah mereka lalui sejak ia pertama kali bergabung dari MK Dons.

Sambutan tersebut jelas mengharukan Dele, pemenang dua kali PFA Young Player of the Year, yang mencapai puncak kariernya di London Utara dengan mencetak 67 gol dan 59 assist. Mengungkapkan rasa syukurnya yang mendalam, Dele mengakui bahwa cinta yang ia rasakan selama masa baktinya di Tottenham terasa seperti mimpi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa ia berhutang budi kepada para penggemar dan bercanda bahwa ia berharap bisa kembali bermain sepak bola kompetitif secepatnya.

"Saya tidak sabar untuk kembali ke lapangan bermain, semoga tidak terlalu lama lagi," katanya.