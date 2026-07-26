Deco Tuntaskan Misi: 5 Transfer yang Pecahkan Teka-teki Barcelona

Barcelona berhasil memecahkan sejumlah tanda tanya terkait trio yang akan menjaga gawang klub Katalunya itu pada musim mendatang.

Jika musim panas tahun lalu menyaksikan investasi strategis pada seorang kiper yang memiliki masa kini dan masa depan seperti Joan Garcia, maka manajemen olahraga Barca kini memfokuskan diri, selama bursa transfer saat ini, untuk menangani penumpukan yang mulai tampak di posisi penjaga gawang, setelah kembalinya sejumlah pemain pinjaman ke klub-klub lain.

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa direktur olahraga Deco tiba di penghujung bulan ini setelah menuntaskan sebagian besar upaya untuk mengakhiri kondisi penumpukan tersebut.