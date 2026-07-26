Goal.com
LiveTiket
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Deco Tuntaskan Misi: 5 Transfer yang Pecahkan Teka-teki Barcelona

FEATURES
LaLiga
Barcelona
Spanyol

Barcelona berhasil memecahkan sejumlah tanda tanya terkait trio yang akan menjaga gawang klub Katalunya itu pada musim mendatang.

Jika musim panas tahun lalu menyaksikan investasi strategis pada seorang kiper yang memiliki masa kini dan masa depan seperti Joan Garcia, maka manajemen olahraga Barca kini memfokuskan diri, selama bursa transfer saat ini, untuk menangani penumpukan yang mulai tampak di posisi penjaga gawang, setelah kembalinya sejumlah pemain pinjaman ke klub-klub lain. 

Surat kabar "Sport" dalam laporannya menyebutkan bahwa direktur olahraga Deco tiba di penghujung bulan ini setelah menuntaskan sebagian besar upaya untuk mengakhiri kondisi penumpukan tersebut.

  • Ter StegenGetty Images

    Kepergian Ter Stegen Semakin Dekat

    Kasus Marc-Andre ter Stegen adalah yang paling rumit dari sisi ekonomi maupun kesehatan, dan jika tidak ada kejutan, ini akan menjadi kesepakatan berikutnya yang dirampungkan dan diumumkan secara resmi.

    Kontrak kiper Jerman itu berlaku hingga musim panas 2028, tetapi ia tidak masuk dalam rencana pelatih Hansi Flick, sehingga ia menyetujui kepindahan ke Ajax Amsterdam dengan status pinjaman di bawah asuhan Michel, yang sebelumnya pernah bekerja dengannya musim lalu di Girona.

    Dalam beberapa jam terakhir, persoalan pajak yang menghambat kesepakatan telah terselesaikan, dan kedatangannya di Amsterdam diperkirakan akan menjadi kenyataan pada awal pekan depan. 

    Kiper Jerman itu tampil selama 45 menit menghadapi Europa, tetapi kemungkinan ia tidak akan ikut serta bersama rombongan Barcelona ke kamp latihan di Inggris.

    • Iklan
  • Levante UD v Elche CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Iñaki Peña: Akhir dari 14 Tahun Bersama Barcelona

    Ini menjadi salah satu transaksi pertama Barcelona pada musim panas ini. Setelah tampil apik dengan kostum Elche selama paruh pertama musim lalu (sebelum kehilangan tempatnya kepada Matias Dituro), klub Panathinaikos menunjukkan ketertarikan atas jasanya dan merekrutnya dengan mahar sekitar 3 juta euro.

    Dengan demikian, kiper asal Alicante ini mengakhiri lebih dari satu dekade keterikatannya dengan klub Catalan tersebut.

    Faktanya, Inaki Pena bahkan sudah menjalani laga resmi perdananya bersama tim barunya. Ia bermain penuh selama 90 menit pada leg pertama babak kualifikasi Liga Konferensi Eropa, dan turut berkontribusi atas kemenangan tim Yunani itu di kandang lawan atas Paksi asal Hongaria dengan skor 2-1.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Astralaga ke tim cadangan Atletico Madrid

    Barcelona tidak memperpanjang kontrak Ander Astralaga setelah masa peminjamannya ke Granada berakhir, sehingga mengakhiri perjalanan sang kiper selama 8 tahun bersama klub.

    Astralaga bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2018 di kategori junior, dan tidak pernah bisa tampil dalam satu pun laga resmi bersama tim utama, namun ia sempat bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Manchester City.

    Tim cadangan Atletico Madrid mengumumkan kontraknya yang berlaku hingga tahun 2028.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Jaco diincar klub Liga

    Kiper muda asal Hungaria itu memulai persiapan musim baru bersama tim utama setelah kembali dari masa peminjamannya ke Andorra, tetapi baik pemain maupun klub menilai bahwa pilihan terbaik adalah membiarkannya kembali dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain secara reguler.

    Yaako berusia 20 tahun dan membutuhkan permainan yang berkelanjutan, serta memiliki reputasi yang baik di sepak bola Spanyol. 

    Menurut jurnalis Matteo Moretto, ia masuk dalam daftar incaran Racing Santander, Levante, dan Real Mallorca.

  • Valencia CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Diego Cocca: Peminjaman yang Beraroma Perpisahan

    Meski kiper Amerika Serikat berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu taruhan Barcelona untuk masa depan, peminjamannya ke Lyngby Boldklub hingga musim panas 2027 mencakup opsi pembelian senilai hampir 1,5 juta euro untuk klub Denmark tersebut.

    Meski kedua belah pihak tidak mengungkapkannya dalam pernyataan resmi mereka, Barcelona akan mempertahankan 40% dari nilai penjualan apa pun di masa depan jika mereka melepaskan kepemilikan atas pemain tersebut, sehingga memungkinkan mereka meraup keuntungan ekonomi jika sang kiper bersinar, atau bahkan mempermudah negosiasi untuk memulangkannya di kemudian hari.

    Kochen membutuhkan waktu bermain untuk membuktikan bahwa ekspektasi besar yang menyelimutinya selama masa pembentukannya bisa terwujud di sepak bola profesional, meski itu melalui destinasi yang dianggap "luar biasa" dibandingkan dengan yang biasa.

  • Deco Hansi FlickGetty

    Keputusan yang Dinanti: Pemain Muda atau Pengalaman?

    Dengan kehadiran Joan Garcia sebagai penjaga gawang utama tanpa saingan, serta Szczesny sebagai penjaga gawang kedua yang masih memiliki satu tahun terakhir dalam kontraknya, manajemen olahraga Barcelona harus memilih di antara dua skenario untuk melengkapi urusan penjagaan gawang.

    Skenario pertama, yang paling mungkin terjadi, adalah pembagian peran penjaga gawang ketiga tim antara Iker Rodriguez (kelahiran 2008), yang dipandang sebagai penjaga gawang paling menonjol dari "La Masia", dan Eder Aller.

    Adapun kemungkinan lainnya adalah Deco melangkah ke bursa transfer untuk merekrut penjaga gawang berpengalaman dengan biaya rendah, dengan tujuan bersaing dengan Szczesny, dan Alex Remiro menjadi nama yang paling banyak dibicarakan dalam konteks ini.

    Bagaimanapun juga, gambaran penjagaan gawang Barcelona menjadi semakin jelas dari hari ke hari, karena sebagian besar tanda tanya telah terpecahkan, sementara penyelesaian sisanya tidak diperkirakan akan memakan waktu lama.

    Meski demikian, bursa transfer masih panjang, karena tersisa lebih dari satu bulan sebelum penutupannya, yang berarti banyak hal bisa saja terjadi sebelum tirai bursa ini turun.

Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR