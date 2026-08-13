Deco Rencanakan Gebrakan Terakhir di Bursa Transfer Barcelona

Barcelona menjalani fase terakhir bursa transfer musim panas dalam skenario yang bisa menyaksikan banyak pergerakan.

Klub Katalan itu berharap dapat menuntaskan kepergian sejumlah pemain dalam beberapa hari mendatang, dengan meraih pemasukan finansial yang penting, sehingga memperkuat batas gaji guna mendaftarkan para pemain yang masih berada di luar skuad.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa target Barcelona sudah jelas, yakni merekrut seorang penyerang, dengan Julian Alvarez tetap menjadi prioritas utama, di samping Rodri dan Cancelo. Namun, manajemen olahraga juga tengah menggarap kemungkinan menyelesaikan satu kesepakatan tambahan.

Direktur olahraga Deco, setidaknya, ingin merekrut seorang bek tengah kelas satu, dan lebih memilih yang berkaki kidal, pada hari-hari terakhir bursa transfer, jika perhitungan finansial memungkinkan.

Deco sejak awal musim panas memandang bahwa lini pertahanan tengah membutuhkan penguatan yang serius, dan itulah alasan ia bergerak untuk mencoba merekrut Alessandro Bastoni, bek Inter Milan. Namun, opsi ini pada akhirnya disingkirkan, karena tidak adanya kesepahaman dari sisi olahraga, di samping nilai pemain yang dianggap terlalu tinggi.

Berkas bek tengah pun sempat tertunda, tetapi kepergian Ronald Araujo membuka kembali kemungkinan ini, dan Barcelona bertekad merekrut seorang bek baru.

Pelatih Hansi Flick merasa senang dengan keberadaan duet pertahanan Cubarsi dan Gerard Martin, tetapi ia memahami keinginan klub untuk memperkuat posisi tersebut, jika muncul peluang merekrut pemain berkelas tinggi.

Skuad tim juga mencakup Christensen dan Eric Garcia, meski yang terakhir akan bermain dalam jumlah menit yang cukup banyak di posisi bek sayap selama musim ini.

Selain itu, ada opsi pemain akademi klub, Alvaro Cortes, yang mendapat keyakinan di dalam Barcelona, tetapi manajemen menilai tim akan diuntungkan oleh kedatangan pemain yang lebih berpengalaman untuk memastikan posisi tersebut tertutup dengan baik.