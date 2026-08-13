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FC Barcelona v Rayo Vallecano - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Deco Rencanakan Gebrakan Terakhir di Bursa Transfer Barcelona

Transfers
LaLiga
Barcelona
C. Lukeba
A. Laporte
Deco
Spanyol

Barcelona menjalani fase terakhir bursa transfer musim panas dalam skenario yang bisa menyaksikan banyak pergerakan. 

Klub Katalan itu berharap dapat menuntaskan kepergian sejumlah pemain dalam beberapa hari mendatang, dengan meraih pemasukan finansial yang penting, sehingga memperkuat batas gaji guna mendaftarkan para pemain yang masih berada di luar skuad.

Surat kabar "Sport" menyebutkan bahwa target Barcelona sudah jelas, yakni merekrut seorang penyerang, dengan Julian Alvarez tetap menjadi prioritas utama, di samping Rodri dan Cancelo. Namun, manajemen olahraga juga tengah menggarap kemungkinan menyelesaikan satu kesepakatan tambahan.

Direktur olahraga Deco, setidaknya, ingin merekrut seorang bek tengah kelas satu, dan lebih memilih yang berkaki kidal, pada hari-hari terakhir bursa transfer, jika perhitungan finansial memungkinkan.

Deco sejak awal musim panas memandang bahwa lini pertahanan tengah membutuhkan penguatan yang serius, dan itulah alasan ia bergerak untuk mencoba merekrut Alessandro Bastoni, bek Inter Milan. Namun, opsi ini pada akhirnya disingkirkan, karena tidak adanya kesepahaman dari sisi olahraga, di samping nilai pemain yang dianggap terlalu tinggi.

Berkas bek tengah pun sempat tertunda, tetapi kepergian Ronald Araujo membuka kembali kemungkinan ini, dan Barcelona bertekad merekrut seorang bek baru.

Pelatih Hansi Flick merasa senang dengan keberadaan duet pertahanan Cubarsi dan Gerard Martin, tetapi ia memahami keinginan klub untuk memperkuat posisi tersebut, jika muncul peluang merekrut pemain berkelas tinggi.

Skuad tim juga mencakup Christensen dan Eric Garcia, meski yang terakhir akan bermain dalam jumlah menit yang cukup banyak di posisi bek sayap selama musim ini.

Selain itu, ada opsi pemain akademi klub, Alvaro Cortes, yang mendapat keyakinan di dalam Barcelona, tetapi manajemen menilai tim akan diuntungkan oleh kedatangan pemain yang lebih berpengalaman untuk memastikan posisi tersebut tertutup dengan baik.

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    Barcelona Mencari Mutiara yang Tepat untuk Jantung Pertahanan

    Barcelona bergerak di bursa transfer sejak beberapa hari lalu, mencari bek berkualitas istimewa yang mampu memberikan lonjakan kualitas di lini belakang.

    Klub tengah mencari pemain bertipe seperti Inigo Martinez, yang bisa memberikan rasa aman kepada tim dan tampil oke secara instan, sekaligus mampu beradaptasi dengan gaya bermain berani yang diandalkan Hansi Flick.

    Urusan ini tidak mudah, sebab bek berkaki kiri sangat diburu di bursa transfer, di samping harga mereka yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Barcelona secara khusus mencari peluang investasi yang bagus.

    Nama Aymeric Laporte muncul dengan kuat dalam beberapa hari terakhir. Pihak sekitar pemain yang membela Athletic Bilbao itu menawarkan kemungkinan penuntasan transfer, dengan menegaskan adanya klausul pelepasan yang sesuai dalam kontraknya. Barcelona pun mempertimbangkan informasi ini pada saat itu, dan mengkaji kemungkinan menuntaskan proses tersebut.

    Laporte dianggap sebagai kandidat ideal, tetapi masih harus ditunggu apakah klub akan memutuskan untuk mempercepat proses kontrak dengannya dalam beberapa hari mendatang.

    Jelas bahwa Laporte mampu beradaptasi dengan cepat bersama tim Catalan itu, sebab ia bermain berdampingan dengan Cubarsi di posisi bek tengah selama Piala Dunia, dan menampilkan performa yang memukau.

    Namun, masalah utama di sini adalah pihak sekitar Athletic Bilbao menegaskan tidak adanya klausul pelepasan semacam itu, dan jelas bahwa klub Basque itu tidak ingin masuk ke negosiasi apa pun terkait pemain tersebut.

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    Lucumí di antara opsi yang tersedia bagi Barcelona

    Dalam beberapa jam terakhir, muncul pula nama Castello Lukeba, bek Leipzig, yang dipantau para pemandu bakat Barcelona dari dekat sepanjang tahun.

    Lukeba dinilai sebagai pemain yang tengah berada dalam fase perkembangan yang jelas, memiliki kemampuan bagus dalam membangun serangan dari belakang serta kekuatan fisik yang besar.

    Hansi Flick memiliki laporan positif tentangnya, dan pemain ini pun selalu hadir dalam daftar target potensial Barcelona.

    Namun dalam kasus ini, klub harus membuka pundi-pundinya dan membayar dana yang besar untuk mendatangkannya dalam jangka pendek.

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    Pukulan Terakhir untuk Deco

    Yang menjadi jelas adalah bahwa Barcelona belum menutup berkas perekrutan seorang bek tengah, justru sebaliknya, berkas ini masih diajukan dengan kuat.

    Pada awalnya, klub akan berusaha merekrut penyerang, Rodri dan Cancelo, di mana kesepakatan Rodri dan Cancelo sudah sangat dekat menuju rampung.

    Setelah itu, berkas bek akan ditangani, dan inilah pukulan terakhir yang ingin dilancarkan Deco demi merampungkan bursa transfer kelas satu bagi Barcelona.

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