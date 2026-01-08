Rice bekerja bersama superstar yang lebih haus akan kesuksesan di Arsenal, dan tampaknya memiliki manajer terbaik dalam diri Mikel Arteta di sisinya ketika mengejar kesempurnaan pribadi.

Rice berkata tentang pelatihnya di Emirates: “Di awal musim, manajer banyak mendorong saya. Saya pikir setelah dua pertandingan, saya berada di kantornya. Dia memanggil saya. Dia tidak senang dengan beberapa hal.”

Ditanya tentang apa pembicaraan itu, Rice menambahkan: “Ada beberapa cuplikan, hanya tentang hal-hal yang tidak saya lakukan dengan benar. Hal-hal mendasar dalam berlari dan mengawal lawan serta menguasai bola, dari segi posisi, yang tidak terlalu dia sukai. Seperti yang saya katakan, di awal musim, saya sendiri menyadari saya mungkin belum berada di level terbaik saya.”

“Hal yang baik dari manajer ini adalah dia tahu kapan harus sedikit memberi teguran, hanya untuk memberi saya dorongan, dan dia tahu itu akan mengeluarkan yang terbaik dari saya. Karena saya suka mendengarkan, saya suka menyerap semuanya. Saya tidak melihat itu sebagai hal buruk, dia telah mengatakan itu kepada saya. Ketika dia mengatakan itu kepada saya, saya berkata pada diri sendiri: 'Saya memang perlu meningkatkan kemampuan saya di sini!'”