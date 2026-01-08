Getty
'Saya Cuma Dec Dari Kingston!' - Respons Declan Rice Terhadap Pembahasan Ballon D'Or
Rice dinilai layak menjadikapten Inggris di masa depan
Declan Rice telah menjadi bagian penting lini tengah Arsenal dan Inggris yang mengangkat dia ke jajaran pesepakbola elit dunia. Namun pemain ramah berusia 26 tahun ini tidak pernah menempatkan dirinya dalam kelompok yang begitu bergengsi, dan merasa senang jika orang lain melakukannya untuk dia. Rice telah menempuh perjalanan panjang dalam waktu singkat, dengan kewarganegaraan internasionalnya beralih dari Republik Irlandia ke Ingggris pada tahun 2019.
Awalnya bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan di West Ham. Perkembangan Rice dalam peran gelandang bertahan membawanya menjadi kapten The Hammers saat meraih gelar Conference League pada tahun 2023, sebelum pindah ke Emirates Stadium dengan transfer fantastis senilai £105 juta.
Reputasinya terus meningkat di London utara, sambil mengejar lebih banyak penghargaan besar. Da dianggap banyak orang sebagai kapten masa depan Inggris. Tidak menutup kemungkinan penghargaan kolektif dan individu akan menghampirinya di tahun-tahun mendatang.
Rice bereaksi terhadap pembicaraan tentang Ballon d'Or
Saat ditanya Jamie Redknapp untuk Sky Sports tentang klaim atas Ballon d'Or, Rice menjawab dengan bercanda: “Saya hanya Dec dari Kingston, kan? Lihat, itu adalah percakapan yang tepat untuk dilakukan. Fans Arsenal sangat menghargai apa yang saya lakukan untuk mereka saat ini, dan sebelumnya fans West Ham juga memuji saya.”
“Ketika Anda dibandingkan dengan pemain terbaik di dunia, itu menyenangkan, jadi semoga itu terus berlanjut. Itu menunjukkan Anda bermain bagus, dan Anda ingin bermain di level tertinggi.”
Bagaimana Arteta mendorong Rice untuk menjadi lebih baik
Rice bekerja bersama superstar yang lebih haus akan kesuksesan di Arsenal, dan tampaknya memiliki manajer terbaik dalam diri Mikel Arteta di sisinya ketika mengejar kesempurnaan pribadi.
Rice berkata tentang pelatihnya di Emirates: “Di awal musim, manajer banyak mendorong saya. Saya pikir setelah dua pertandingan, saya berada di kantornya. Dia memanggil saya. Dia tidak senang dengan beberapa hal.”
Ditanya tentang apa pembicaraan itu, Rice menambahkan: “Ada beberapa cuplikan, hanya tentang hal-hal yang tidak saya lakukan dengan benar. Hal-hal mendasar dalam berlari dan mengawal lawan serta menguasai bola, dari segi posisi, yang tidak terlalu dia sukai. Seperti yang saya katakan, di awal musim, saya sendiri menyadari saya mungkin belum berada di level terbaik saya.”
“Hal yang baik dari manajer ini adalah dia tahu kapan harus sedikit memberi teguran, hanya untuk memberi saya dorongan, dan dia tahu itu akan mengeluarkan yang terbaik dari saya. Karena saya suka mendengarkan, saya suka menyerap semuanya. Saya tidak melihat itu sebagai hal buruk, dia telah mengatakan itu kepada saya. Ketika dia mengatakan itu kepada saya, saya berkata pada diri sendiri: 'Saya memang perlu meningkatkan kemampuan saya di sini!'”
Arteta memberikan pujian kepada Rice
Arteta sekarang menjadi bagian dari klub penggemar Rice. Saat ditanya apakah gelandang nomor 41-nya itu sekarang telah menjadi pemain terbaik di posisinya pada musim 2025/2026, dia mengatakan: “Bagi saya, ya. Declan terus menambahkan hal-hal baru ke dalam permainannya, dan perannya dalam tim, dan saya tidak melihat di mana dia bisa berhenti, karena dia masih bisa berkembang di banyak area, dan dia ingin berkembang.”
Arsenal akan terus mengawasi proses tersebut dengan Arteta dan kawan-kawan menyadari mereka tidak boleh membiarkan standar kolektif menurun. Mereka kembali berburu gelar Liga Primer setelah finis sebagai runner-up dalam tiga musim terakhir.
