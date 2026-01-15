Debut Pahit Alvaro Arbeloa, Real Madrid Disingkirkan Tim Divisi Dua Di Copa Del Rey

Debut Alvaro Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid terasa pahit setelah Los Blancos harus menelan kekalahan 3-2 dari tim Segunda Division Albacete B di Stadion Carlos Belmonte, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan 16 Besar Copa del Rey.

Albacete B mampu memimpin terlebih dulu pada menit ke-42 melalui gol Javi Villar, namun Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjelang babak pertama usai lewat Franco Mastantuono.

Gol Jefte Betancor kembali membuat pendukung tuan rumah bersorak kegirangan pada menit ke-82, tetapi Gonzalo Garcia memaksa laga kembali berjalan imbang di menit 90+1. Jefte pun mencetak brace untuk memastikan kemenangan Albacete B selang dua menit kemudian.