Debut Pahit Alvaro Arbeloa, Real Madrid Disingkirkan Tim Divisi Dua Di Copa Del Rey
Brace Jefte memastikan Madrid gagal ke perempat-final
Debut Alvaro Arbeloa sebagai pelatih Real Madrid terasa pahit setelah Los Blancos harus menelan kekalahan 3-2 dari tim Segunda Division Albacete B di Stadion Carlos Belmonte, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan 16 Besar Copa del Rey.
Albacete B mampu memimpin terlebih dulu pada menit ke-42 melalui gol Javi Villar, namun Madrid berhasil menyamakan kedudukan menjelang babak pertama usai lewat Franco Mastantuono.
Gol Jefte Betancor kembali membuat pendukung tuan rumah bersorak kegirangan pada menit ke-82, tetapi Gonzalo Garcia memaksa laga kembali berjalan imbang di menit 90+1. Jefte pun mencetak brace untuk memastikan kemenangan Albacete B selang dua menit kemudian.
Arbeloa menurunkan banyak pemain muda
Keputusan Arbeloa yang melakukan rotasi berlebihan dengan tidak menurunkan pemain seperti Jude Bellingham dan Kylian Mbappe telah menjadi bumerang bagi dirinya. Dua prospek klub, Arda Guler dan Mastantuono, yang terpinggirkan di hari-hari terakhir Xabi Alonso dimainkan sebagai starter. Vinicius Junior diandalkan di lini depan. Madrid kini hanya tampil di LaLiga dan Liga Champions, dan terancam kembali tanpa trofi di ajang besar.
Arbeloa kini membidik kemenangan pertama di LaLiga
Madrid dan Arbeloa kini harus mmelupakan kekalahan tersebut untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Arbeloa sekarang menatap kemenangan pertamanya bersama Madrid saat Los Blancos menjalani laga kandang di LaLiga ketika menjamu Levante di Stadion Santiago Bernabeu, Sabtu (17/1) malam WIB.
Susunan pemain
Albacete: Lizoain; Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, JoGo, Escriche, Villar, Capi, Valverde, Jefte.
Madrid: Lunin; David Jimenez, Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Cestero, Guler, Valverde; Mastantuono, Vinicius, Gonzalo.
