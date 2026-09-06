Menurut ESPN NL, Sofyan Amrabat menjalani debut yang telah lama dinantikan untuk Ajax pada 5 September 2026, tampil di Johan Cruijff ArenA yang penuh sesak setelah datang dengan status bebas transfer melalui kontrak dua tahun. Namun, penampilan perdana sang gelandang berakhir mengecewakan karena tim tuan rumah menelan kekalahan 3-1 dari rival mereka, PSV. Terlepas dari hasil negatif tersebut, Amrabat mengakui ia bangga bisa menginjakkan kaki di lapangan dan merasakan atmosfer yang diciptakan para suporter.

"Meskipun saya senang menjalani debut di Arena yang penuh, saya menyampaikan kekecewaan terkait hasil pertandingan," kata Amrabat saat merefleksikan penampilan pertamanya untuk klub.



