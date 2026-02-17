Jalani Debut Di Persija Jakarta, Mauro Zijlstra Ungkap Perbedaan Besar Sepakbola Indonesia & Belanda

Pertandingan pekan ke-21 Super League 2025/26 antara Bali United FC melawan Persija Jakarta menjadi panggung bersejarah bagi Mauro Zijlstra. Penyerang Timnas Indonesia tersebut akhirnya mencicipi atmosfer sepakbola Indonesia untuk pertama kalinya. Dalam laga yang berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Persija berhasil meraih kemenangan tipis 1-0.

Zijlstra masuk ke lapangan pada menit ke-75 untuk menggantikan Gustavo Almeida. Meski hanya mencatatkan waktu bermain sekitar 16 menit, kehadirannya di lini serang memberikan dimensi baru bagi strategi Macan Kemayoran dalam mempertahankan keunggulan. Debut ini terasa kian manis karena bertepatan dengan keberhasilan tim mengamankan poin penuh di kandang lawan yang dikenal angker.

"Senang bisa melakukan debut saya untuk klub yang indah ini dan mengamankan tiga poin," ungkap Mauro Zijlstra selepas laga.