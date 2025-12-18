Dean James Tak Masuk Eksekutor Penalti, Go Ahead Eagles Singkirkan Roda JC

Juara bertahan Go Ahead Eagles menjalani pertandingan sulit saat mengalahkan Roda JC dengan skor 3-1 melalui adu penalti dalam laga babak 32 Besar KNVB Beker di Stadion Parkstad Limburg, Kamis (18/12) dini hari WIB.

Bek timnas Indonesia Dean James tetap dipercaya stampil sejak menit pertama, dan baru ditarik keluar pada menit ke-105 untuk digantikan Julius Dirksen, sehingga tak masuk ke dalam eksekutor penalti.

Bermodalkan dua imbang dan empat kekalahan di semua kompetisi, Go Ahead Eagles melakoni babak pertama dengan mendapat tekanan bertubi-tubi dari tuan rumah. Bahkan Go Ahead Eagles tak mampu memberikan ancaman serius.

Kendati demikian, Go Ahead Eagles membuat pendukung tuan rumah terbungkam saat Kenzo Goudmijn mencetak gol pada menit ke-51. Tapi Jay Kruiver yang mendapat pengawalan dari James mampu menyundul bola untuk menyamakan kedudukan di menit ke-71. Skor tidak mengalami perubahan hingga waktu normal berakhir, sehingga laga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu.