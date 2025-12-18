Go Ahead Eagles
Dean James Tak Masuk Eksekutor Penalti, Go Ahead Eagles Singkirkan Roda JC
James gagal mencegah Kruiver mencetak gol penyeimbang
Juara bertahan Go Ahead Eagles menjalani pertandingan sulit saat mengalahkan Roda JC dengan skor 3-1 melalui adu penalti dalam laga babak 32 Besar KNVB Beker di Stadion Parkstad Limburg, Kamis (18/12) dini hari WIB.
Bek timnas Indonesia Dean James tetap dipercaya stampil sejak menit pertama, dan baru ditarik keluar pada menit ke-105 untuk digantikan Julius Dirksen, sehingga tak masuk ke dalam eksekutor penalti.
Bermodalkan dua imbang dan empat kekalahan di semua kompetisi, Go Ahead Eagles melakoni babak pertama dengan mendapat tekanan bertubi-tubi dari tuan rumah. Bahkan Go Ahead Eagles tak mampu memberikan ancaman serius.
Kendati demikian, Go Ahead Eagles membuat pendukung tuan rumah terbungkam saat Kenzo Goudmijn mencetak gol pada menit ke-51. Tapi Jay Kruiver yang mendapat pengawalan dari James mampu menyundul bola untuk menyamakan kedudukan di menit ke-71. Skor tidak mengalami perubahan hingga waktu normal berakhir, sehingga laga dilanjutkan dengan perpanjangan waktu.
De Busser menjadi bintang Go Ahead Eagles di adu penalti
Di babak perpanjangan waktu ini baik Roda maupun Go Ahead Eagles tidak berhasil mengubah papan skor yang membuat laga ditentukan melalui adu penalti. Kiper Jari De Busser tampil gemilang dengan mementahkan dua tendangan penalti, sementara satu lagi eksekusi Roda menghajar mistar. Sedangkan tiga algojo Go Ahead Eagles sukses menjalankan tugas dengan baik, yaitu Evert Linthorst, Joris Kramer, dan Milan Smit.
Dean James mengalihkan fokus untuk bangkit di Eredivisie
Keberhasilan mengalahkan Roda membuat Go Ahead Eagles melangkah ke babak 16 Besar. Sambil menunggu calon lawan mereka,Go Ahead Eagles mengalihkan fokus ke Eredivisie pada akhir pekan ini. Mereka akan menjamu Groningen di De Adelaarshorst, Minggu (21/12) malam WIB.
Susunan pemain
Roda JC: Justin Treichel, Marco Tol, Josh Nisbet, Koen Jansen, Cain Seedorf, Joey Müller, Anthony van den Hurk, Iman Griffith, Michael Breij, Lucas Beerten, Jay Kruiver.
Go Ahead Eagles: Jari de Buster, Joris Kramer, Dean James, Calvin Twigt, Jakob Breum, Mathis Suray, Melle Meulensteen, Thibo Baeten, Giovanni van Zwam, Finn Stokkers, Aske Adelgaard.
