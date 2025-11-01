Dean James Tak Bugar, Go Ahead Eagles Telan Kekalahan

Go Ahead Eagles tidak mampu melanjutkan momen kebangkitan, dan dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah NAC Breda di Stadion Rat Verlegh, Minggu (2/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.

Pelatih Melvin Boel untuk kali pertama tidak memasukkan Dean James ke dalam daftar pemain Go Ahead Eagles pada musim ini. Bek timnas Indonesia itu harus absen, karena terkendala kebugaran. Boel memilih Aske Adelgaard sebagai pengganti James.

Sayangnya, keputusan itu membuahkan hasil tidak menggembirakan. Kesalahan Adelgaard membuat Juho Talvitie melewatinya, dan kemudian menutupnya dengan mencetak gol pada menit ke-48.