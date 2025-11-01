Go Ahead Eagles
Dean James Tak Bugar, Go Ahead Eagles Telan Kekalahan
Dean James tak masuk daftar pemain
Go Ahead Eagles tidak mampu melanjutkan momen kebangkitan, dan dipaksa menelan kekalahan tipis 1-0 dari tuan rumah NAC Breda di Stadion Rat Verlegh, Minggu (2/11) dini hari WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.
Pelatih Melvin Boel untuk kali pertama tidak memasukkan Dean James ke dalam daftar pemain Go Ahead Eagles pada musim ini. Bek timnas Indonesia itu harus absen, karena terkendala kebugaran. Boel memilih Aske Adelgaard sebagai pengganti James.
Sayangnya, keputusan itu membuahkan hasil tidak menggembirakan. Kesalahan Adelgaard membuat Juho Talvitie melewatinya, dan kemudian menutupnya dengan mencetak gol pada menit ke-48.
Gagal melanjutkan hasil positif
Go Ahead Eagles sebetulnya datang ke Breda membawa modal kemenangan atas Excelsior setelah di tiga laga sebelumnya mendapatkan satu imbang dan dua kekalahan di Eredvisie. Hasil ini menempatkan Go Ahead Eagles di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan nilai 13. Mereka hanya berselisih satu poin dengan NAC Breda yang naik ke posisi 13.
James diharapkan pulih saat tandang ke Austria
Kekalahan dari NAC Breda tentunya menjadi modal tidak bagus buat Go Ahead Eagles dalam menjaga hasil bagus di kompetisi Eropa. James diharapkan sudah dalam kondisi bagus ketika Go Ahead Eagles bertandang ke Austria untuk menghadapi Salzburg di Stadion Red Bull Arena, Jumat (7/11) dini hari WIB, pada matchday keempat fase grup Liga Europa.
Susunan pemain
NAC Breda: Daniel Bielica; Boyd Lucassen, Fredrik Oldrup Jensen, Rio Hillen, Boy Kemper; Max Balard, Lewis Holtby, Clint Leemans; Juho Talvitie, Sydney van Hooijdonk, Kamal Sowah.
Go Ahead Eagles: Jari De Busser; Mats Deijl, Melle Meulensteen, Joris Kramer, Aske Adelgaard; Yassir Salah Rahmouni, Calvin Twigt, Kenzo Goudmijn; Oskar Sivertsen, Milan Smit, Mathis Suray.
