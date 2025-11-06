Dean James Main Penuh, Go Ahead Eagles Gagal Lanjutkan Hasil Positif Di Europa League

Laju Go Ahead Eagles di fase grup Liga Europa 2025/26 setelah harus mengakui keunggulan RB Salzburg dengan skor 2-0 pada matchday keempat di Stadion Red Bull Arena, Jumat (7/11) dini hari WIB.

Dean James kembali masuk ke dalam starting line up selepas tidak dimainkan di Eredivisie pada akhir pekan kemarin akibat masalah kebugaran, dan tampil hingga pertandingan berakhir.

Bermodalkan kemenangan atas Panathinaikos dan Aston Villa, Go Ahead Eagles tampil lebih baik sepanjang babak pertama dengan mendapatkan beberapa peluang bagus. Sayanya, Milan Smit, Kenzo Goudmijn, dan Joris Kramer menyia-nyiakan peluang untuk membuka skor.

Kegagalan itu harus dibayar mahal di babak kedua. Salzburg mampu memperbaiki performa, dan membuka keunggulan lewat gol Vertessen pada menit ke-59. Terzic kemudian menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan sepuluh menit menjelang pertandingan berakhir.