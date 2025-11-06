Getty Images Sport
Dean James Main Penuh, Go Ahead Eagles Gagal Lanjutkan Hasil Positif Di Europa League
Dean James dimainkan hingga pertandingan usai
Laju Go Ahead Eagles di fase grup Liga Europa 2025/26 setelah harus mengakui keunggulan RB Salzburg dengan skor 2-0 pada matchday keempat di Stadion Red Bull Arena, Jumat (7/11) dini hari WIB.
Dean James kembali masuk ke dalam starting line up selepas tidak dimainkan di Eredivisie pada akhir pekan kemarin akibat masalah kebugaran, dan tampil hingga pertandingan berakhir.
Bermodalkan kemenangan atas Panathinaikos dan Aston Villa, Go Ahead Eagles tampil lebih baik sepanjang babak pertama dengan mendapatkan beberapa peluang bagus. Sayanya, Milan Smit, Kenzo Goudmijn, dan Joris Kramer menyia-nyiakan peluang untuk membuka skor.
Kegagalan itu harus dibayar mahal di babak kedua. Salzburg mampu memperbaiki performa, dan membuka keunggulan lewat gol Vertessen pada menit ke-59. Terzic kemudian menggandakan keunggulan sekaligus memastikan kemenangan sepuluh menit menjelang pertandingan berakhir.
Posisi Go Ahead Eagles terlempar ke zona play-off
Kegagalan mendapat hasil bagus seperti di dua laga sebelumnya membuat posisi Go Ahead Eagles melorot di klasemen sementara. Tim besutan Melvin Boel ini terlempar ke peringkat 19, atau zona play-off knock-out bukan unggulan, karena hanua memiliki enam poin. Sebaliknya, itu merupakan kemenangan pertama yang diraih Salzburg, dan menempatkan mereka di posisi ke-29.
Berharap kebangkitan melawan Feyenoord
Kekalahan itu menjadi modal yang tidak bagus bagi Go Ahead Eagles untuk bangkit di Eredivisie selepas dikalahkan NAC. Sebab, mereka akan kedatangan pemuncak klasemen Feyenoord di De Adelaarshorst, Senin (10/11) dini hari WIB, sebelum liga dihentikan, karena terkait jeda internasional.
Susunan pemain
Salzburg: Zawieschitzky; Lainer, Schuster, Rasmussen, Terzic; Kjaergaard, Diabate, Kitano; Bischoff, Vertessen, Baidoo.
Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Meulensteen, Kramer, James; Twigt, Salah-Rahmouni; Margaret, Goudmijn, Suray; Smit.
