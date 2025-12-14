Dean James Main 80 Menit, Paceklik Go Ahead Eagles Berlanjut

Go Ahead Eagles masih belum berhasil menghentikan paceklik kemenangan di Eredivisie Belanda setelah dikalahkan FC Twente dengan skor 2-0 di Stadion De Grolsch Veste, Minggu (14/12) malam WIB.

Dean James tetap menjadi andalan di lini pertahanan, dan diturunkan sejak menit pertama. Namun bek timnas Indonesia ini tidak dimainkan secara penuh, karena ditarik keluar pada menit ke-80 untuk digantikan Jakob Breum. Sedangkan Mees Hilgers sejak awal musim sudah terpinggirkan di Twente, selain mengalami cedera.

Twente yang sedang dalam suka cita, karena pertandingan digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-700 kota Enschede, membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui tendangan penalti Sam Lammers. Dia kemudian mencetak brace untk membawa Twente unggul 2-0 menjelang babak pertama usai.

Go Ahead Eagles yang berusaha memangkas selisih gol, mengalami kesulitan mengimbangi permainan Twente yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Papan skor tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.