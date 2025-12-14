Dean James - FC Twente vs Go Ahead Eagles 14122025Go Ahead Eagles
Donny Afroni

Dean James Main 80 Menit, Paceklik Go Ahead Eagles Berlanjut

Kekalahan dari FC Twente membuat Go Ahead Eagles melalui empat laga beruntun Eredivisie Belanda tanpa kemenangan, atau enam pertandingan di semua kompetisi.

  • Kemenangan Twente bertepatan dengan HUT kota Enschede

    Go Ahead Eagles masih belum berhasil menghentikan paceklik kemenangan di Eredivisie Belanda setelah dikalahkan FC Twente dengan skor 2-0 di Stadion De Grolsch Veste, Minggu (14/12) malam WIB.

    Dean James tetap menjadi andalan di lini pertahanan, dan diturunkan sejak menit pertama. Namun bek timnas Indonesia ini tidak dimainkan secara penuh, karena ditarik keluar pada menit ke-80 untuk digantikan Jakob Breum. Sedangkan Mees Hilgers sejak awal musim sudah terpinggirkan di Twente, selain mengalami cedera.

    Twente yang sedang dalam suka cita, karena pertandingan digelar bertepatan dengan hari ulang tahun ke-700 kota Enschede, membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui tendangan penalti Sam Lammers. Dia kemudian mencetak brace untk membawa Twente unggul 2-0 menjelang babak pertama usai.

    Go Ahead Eagles yang berusaha memangkas selisih gol, mengalami kesulitan mengimbangi permainan Twente yang tampil dominan sepanjang pertandingan. Papan skor tidak mengalami perubahan hingga peluit panjang ditiupkan wasit.

  • Tanpa kemenangan di enam laga di semua kompetisi

    Hasil ini membuat Go Ahead Eagles melalui empat laga beruntun Eredivisie tanpa kemenangan. Secara keseluruhan mereka hanya mencatat dua imbang dan empat kekalahann di semua kompetisi. Kendati demikian, mereka tetap berada di peringkat 12 klasemen sementara dengan 18 poin. Sedangkan Twente naik satu setrip ke posisi tujuh usai menbgumpulkan 24 poin.

  • Selanjutnya mengalihkan fokus ke ajang piala

    James bersama Go Ahead Eagles wajib bangkit bila tidak ingin terus terpuruk. Apalagi pertandingan berikutnya bisa membuat mereka kehilangan satu gelar jiak menelan kekalahan lagi. Go Ahead Eagles akan bertandang ke Stadion Parkstad Limburg untuk melakoni babak 16 Besar KNVB Beker melawan Roda JC, Kamis (18/12) dini hari WIB. Sementara Twente menyambangi Spakenburg di Sportpark De Westmaat keesokan harinya.

  • Susunan pemain

    Twente: Unnerstall; Rots, Propper, Lemkin, Van Rooij; Van den Belt, Hlynsson, Zerrouki; Pjaca, Lammers, Rots.

    GA Eagles: De Busser; James, Kramer, Van Zwam, Deijl; Meulensteen, Salah Rahmouni; Suray, Edvardsen, Baeten, Smit.

