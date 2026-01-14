Dean James Cedera Ringan, Go Ahead Eagles Melaju Ke Perempat-Final KNVB Beker

Juara bertahan Go Ahead Eagles harus berjuang keras untuk lolos ke perempat-final KNVB Beker ketika mengalahkan Heracles 3-2 melalui adu penalti di Stdion De Adelaarshorst, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan babak 16 Besar.

Luka Kulenovic membuka skor untuk Heracles pada menit kelima. Milan Smit berhasil menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Ajdin Hrustic kembali membawa Heracles unggul pada menit ke-62, tetapi Mathis Suray menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah di menit ke-82, sehingga laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu.

Setelah tidak ada gol di babak perpanjangan waktu, adu penalti pun harus dilakukan. Kiper Jari De Busser memainkan peran kunci dengan melakukan penyelamatan tiga penalti.