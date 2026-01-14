Go Ahead Eagles
Dean James Cedera Ringan, Go Ahead Eagles Melaju Ke Perempat-Final KNVB Beker
Go Ahead harus mengejar ketertinggalan dua kali
Juara bertahan Go Ahead Eagles harus berjuang keras untuk lolos ke perempat-final KNVB Beker ketika mengalahkan Heracles 3-2 melalui adu penalti di Stdion De Adelaarshorst, Kamis (15/1) dini hari WIB, pada pertandingan babak 16 Besar.
Luka Kulenovic membuka skor untuk Heracles pada menit kelima. Milan Smit berhasil menyamakan kedudukan empat menit kemudian. Ajdin Hrustic kembali membawa Heracles unggul pada menit ke-62, tetapi Mathis Suray menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah di menit ke-82, sehingga laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu.
Setelah tidak ada gol di babak perpanjangan waktu, adu penalti pun harus dilakukan. Kiper Jari De Busser memainkan peran kunci dengan melakukan penyelamatan tiga penalti.
Dean James absen untuk memulihkan cedera ringan
Dean James tidak masuk ke dalam daftar susunan pemain Go Ahead Eagles. Pelatih Melvin Boel tidak ingin mengambil risiko dengan memainkan James di laga ini, mengingat bek timas Indonesia tersebut sedang mengalami cedera ringan. Boel memilih Aske Adelgaard untuk menggantikan peran James.
Duel sulit di Eredivisie menanti Go Ahead Eagles
Go Ahead Eagles selanjutnya mengalihkan fokus untuk menghentikan paceklik kemenangan di Eredivisie yang sudah terjadi sejak 11 November. Hanya saja, mereka akan menjalani laga sulit di tengah keinginan buat bangkit, karena harus bertandang ke Stadion Johan Cruijff Arena untuk menantang Ajax Amsterdam, Sabtu (17/1) malam WIB.
Susunan pemain
Go Ahead Eagles: De Busser; Deijl, Meulensteen, Kramer, Adelgaard; Linthorst, Goudmijn, Edvardsen; Slory, Smit, Suray.
Heracles: De Keijzer; Benita, Mirani, Van Hoorenbeeck, Mesik; Ahlstrand, Zamburek, Hrustic, Ould-Chikh; Kulenovic, Zeefuik.
