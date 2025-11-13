Dean Huijsen Sebut Para Pengkritik Lamine Yamal & Vinicius Jr Mainnya Kurang Jauh!

Peningkatan cepat Huijsen pada tahun 2025 sungguh luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Los Blancos pada musim panas setelah musim yang mengesankan di Premier League bersama Bournemouth. Dia langsung menjadi pemain kunci di bawah pelatih baru Alonso, telah memulai semua 13 pertandingan yang dia tersedia untuk La Liga dan Liga Champions sejauh ini dan menjadi pemain reguler dalam starting XI untuk tim nasional di bawah Luis de la Fuente.

Madrid, yang duduk di puncak La Liga dengan skuad yang segar di bawah Alonso, terus menghadapi ekspektasi besar, dan Huijsen dengan cepat mempelajari seperti apa tekanan di dalam Valdebebas.

Dia juga mengakui arti dari memiliki hari buruk di Madrid: “Di Real Madrid, jika Anda memiliki permainan buruk, itu menciptakan kepanikan, tetapi musim ini panjang. Anda harus tetap tenang.”

Tekanan ini diperbesar untuk kepribadian seperti Vinicius Jr, yang setiap reaksinya dianalisis. Yamal, sementara itu, sekarang menjalani realitas serupa di Barcelona, menjadi harapan generasi untuk klub dan negara pada usia 18 tahun. Kedua pemain tetap menjadi kunci dalam identitas menyerang klub mereka, dan pesan Huijsen menunjukkan bahwa bahkan rekan satu timnya mengakui kecenderungan media untuk membesar-besarkan narasi di sekitar mereka.