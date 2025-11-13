Getty/GOAL
Dean Huijsen Sebut Para Pengkritik Lamine Yamal & Vinicius Jr Mainnya Kurang Jauh!
Kritikan terhadap Yamal & Vinicius meningkat setelah Clasico dramatis
Barcelona mengalami kekalahan 2-1 dari Madrid pada bulan Oktober yang membuat Yamal terlibat dalam bentrokan dengan Dani Carvajal dan dikelilingi oleh kontroversi setelah peluit akhir. Pemain berusia 18 tahun itu menghadapi kritik atas perilakunya, sementara kehidupan pribadinya juga mendapatkan banyak perhatian, setelah menghadapi sorotan terkait kontroversi pesta ulang tahun dan banyak spekulasi seputar hubungannya yang baru saja berakhir dengan Nicki Nicole.
Sementara itu, banyak yang dibicarakan tentang kemarahan Vinicius Jr yang terlihat setelah digantikan oleh Xabi Alonso dalam El Clasico, sebuah momen yang memicu keraguan baru tentang masa depannya di klub di tengah laporan ketegangan dengan bos baru Madrid. Huijsen, bagaimanapun, merasa bahwa sorotan media yang mengelilingi kedua pemain tersebut telah melewati batas dan ia membela kedua bintang tersebut.
Huijsen membela bintang Real Madrid dan Barcelona
Dalam sebuah wawancara dengan Radio MARCA, Huijsen mengatakan: “Lamine adalah anak yang normal, dia berusia 18 tahun. Kadang-kadang hal-hal dibesar-besarkan. Hal yang sama berlaku untuk Vinícius: dia adalah pemain yang luar biasa dan orang yang sangat baik, tetapi ketika dia melakukan hal terkecil, dia mendapatkan terlalu banyak kritik."
Dia menambahkan pesan langsung kepada media: “Jika kami pantas dikritik, maka kritiklah kami, tetapi seringkali itu terlalu jauh.”
Mantan bek Juventus dan Roma itu membahas sorotan intens yang kini dialaminya sebagai pemain sepak bola Madrid, dan mengatakan: “Real Madrid adalah klub terbesar di dunia, wajar jika banyak pembicaraan. Saya tidak membaca pers. Saya menjalani kehidupan normal saya, saya pergi latihan, saya pulang, dan itu saja... Saya tidak punya pacar. Saya hanya memposting hal-hal terkait sepak bola di media sosial. Bermain PlayStation adalah yang paling membuat saya rileks."
Bek muda merasa tertekan di Bernabeu
Peningkatan cepat Huijsen pada tahun 2025 sungguh luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu bergabung dengan Los Blancos pada musim panas setelah musim yang mengesankan di Premier League bersama Bournemouth. Dia langsung menjadi pemain kunci di bawah pelatih baru Alonso, telah memulai semua 13 pertandingan yang dia tersedia untuk La Liga dan Liga Champions sejauh ini dan menjadi pemain reguler dalam starting XI untuk tim nasional di bawah Luis de la Fuente.
Madrid, yang duduk di puncak La Liga dengan skuad yang segar di bawah Alonso, terus menghadapi ekspektasi besar, dan Huijsen dengan cepat mempelajari seperti apa tekanan di dalam Valdebebas.
Dia juga mengakui arti dari memiliki hari buruk di Madrid: “Di Real Madrid, jika Anda memiliki permainan buruk, itu menciptakan kepanikan, tetapi musim ini panjang. Anda harus tetap tenang.”
Tekanan ini diperbesar untuk kepribadian seperti Vinicius Jr, yang setiap reaksinya dianalisis. Yamal, sementara itu, sekarang menjalani realitas serupa di Barcelona, menjadi harapan generasi untuk klub dan negara pada usia 18 tahun. Kedua pemain tetap menjadi kunci dalam identitas menyerang klub mereka, dan pesan Huijsen menunjukkan bahwa bahkan rekan satu timnya mengakui kecenderungan media untuk membesar-besarkan narasi di sekitar mereka.
Spanyol melaju tanpa Yamal dalam kualifikasi Piala Dunia yang menentukan
La Roja kembali beraksi dengan kualifikasi Piala Dunia melawan Georgia dan Turki minggu ini, tetapi tanpa Yamal, yang ditarik dari skuad setelah menjalani terapi radiofrekuensi invasif untuk mengobati pubalgia yang sedang berlangsung.
Huijsen berbagi pemahamannya tentang situasi pemain sayap Barcelona itu: “Dia memiliki beberapa ketidaknyamanan dan itu normal baginya untuk pulang, saya juga melakukannya.”
Remaja tersebut diperkirakan akan pulih sepenuhnya, tetapi ketidakhadirannya berarti Spanyol akan sangat bergantung pada bakat-bakat yang sedang berkembang, termasuk Huijsen saat mereka melanjutkan persiapan mereka untuk Piala Dunia 2026.
