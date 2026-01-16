Getty/GOAL
DEAL! Manchester City Tebus Marc Guehi Dari Crystal Palace Senilai £20 Juta
Man City dahului Liverpool dalam perburuan Guehi
Guehi telah menjadi subjek spekulasi intens mengenai masa depannya sejak musim panas 2025. Pada saat itu, Liverpool sangat ingin mengajukan tawaran besar.
Palace menolak tawaran tersebut meskipun menyadari bahwa kapten klub mereka akan memasuki 12 bulan terakhir kontraknya di Selhurst Park. Belum ada kesepakatan baru yang disetujui, yang berarti bek tengah berusia 25 tahun itu akan menjadi pemain bebas transfer di akhir musim.
Kabar transfer Guehi: Man City capai kesepakatan
Setelah melihat pemain seperti Ruben Dias, John Stones, dan Josko Gvardiol mengalami cedera musim ini, Pep Guardiola ingin memperkuat jantung pertahanannya. Guehi, mengingat usia dan pengalamannya, akan menjadi tambahan yang cerdas untuk saat ini dan masa depan.
City meningkatkan upaya mereka untuk mencapai kesepakatan dengan Palace dan Guehi. Persyaratan pribadi telah diajukan, dengan tantangan berikutnya adalah menyepakati biaya dengan rival domestik.
Pakar transfer Fabrizio Romano telah memposting di media sosial: “Here we Go! Manchester City sepakat untuk mendatangkan Marc Guehi. Kesepakatan tercapai setelah berita eksklusif terungkap hari ini, total biaya senilai £20 juta diterima oleh Crystal Palace! Bek tengah baru untuk Guardiola."
Palace telah menetapkan harga untuk Guehi
Palace, setelah memenangkan Piala FA musim lalu untuk mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih trofi besar dan bermain di Liga Konferensi Eropa musim ini, enggan menjual kapten andalan mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertahankannya hingga musim panas.
Namun, Oliver Glasner enggan mengakui bahwa masalah ini mungkin akan di luar kendalinya. Dia mengatakan tentang meningkatnya pembicaraan transfer: “Saya tidak naif. Jika tawaran besar datang dari City dan Marc ingin melakukannya, itu akan terjadi.”
Ia menambahkan, dengan raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona,
Inter, Bayern Munich, dan Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik pada Guehi pada berbagai kesempatan - dan ia bebas berbicara dengan tim di luar Inggris terkait persyaratan pra-kontrak dan potensi status bebas transfer: “Jika Anda hanya menilai dari segi olahraga, semua orang di klub akan mengatakan Marc harus tetap tinggal. Ketua klub akan mengatakan hal yang sama. Tetapi ini bukan satu dimensi. Jika Anda melihat situasi keuangan, itu sangat penting.
“Jika ada yang datang, akan ada saatnya klub mengatakan 'sekarang masalah keuangan lebih penting daripada masalah olahraga'. Akan ada ambang batas di mana klub harus mengatakan itu akan terjadi - selama Marc mengatakan 'Saya ingin pergi', karena keputusan akhir selalu ada pada pemain.”
Target itu tidak tercapai pada tahun 2025, dengan Glasner melanjutkan: “Ketua klub menolak banyak tawaran di musim panas karena kami ingin menjalani musim yang sukses dan ingin memenangkan Community Shield."
“Oleh karena itu, Marc penting, dan kemudian dia menolak tawaran itu. Ambang batas pada saat itu, uang yang ditawarkan kepada kami tidak melebihinya. Mungkin mendekati, tetapi tidak melebihinya.”
Apa selanjutnya?
Proses transfer masih akan terus berlangsung di balik layar hingga Guehi menjalani tes medis dan resmi diumumkan sebagai pemain baru Man City. Sementara itu, The Cityzens tengah bersiap untuk melakoni Derby Manchester melawan Man United di Old Trafford, Sabtu (17/1) malam WIB.
