DEAL! Manchester City Tebus Marc Guehi Dari Crystal Palace Senilai £20 Juta

Palace, setelah memenangkan Piala FA musim lalu untuk mengakhiri penantian panjang mereka untuk meraih trofi besar dan bermain di Liga Konferensi Eropa musim ini, enggan menjual kapten andalan mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertahankannya hingga musim panas.

Namun, Oliver Glasner enggan mengakui bahwa masalah ini mungkin akan di luar kendalinya. Dia mengatakan tentang meningkatnya pembicaraan transfer: “Saya tidak naif. Jika tawaran besar datang dari City dan Marc ingin melakukannya, itu akan terjadi.”

Ia menambahkan, dengan raksasa Eropa seperti Real Madrid, Barcelona, Inter, Bayern Munich, dan Atletico Madrid juga dikabarkan tertarik pada Guehi pada berbagai kesempatan - dan ia bebas berbicara dengan tim di luar Inggris terkait persyaratan pra-kontrak dan potensi status bebas transfer: “Jika Anda hanya menilai dari segi olahraga, semua orang di klub akan mengatakan Marc harus tetap tinggal. Ketua klub akan mengatakan hal yang sama. Tetapi ini bukan satu dimensi. Jika Anda melihat situasi keuangan, itu sangat penting.

“Jika ada yang datang, akan ada saatnya klub mengatakan 'sekarang masalah keuangan lebih penting daripada masalah olahraga'. Akan ada ambang batas di mana klub harus mengatakan itu akan terjadi - selama Marc mengatakan 'Saya ingin pergi', karena keputusan akhir selalu ada pada pemain.”

Target itu tidak tercapai pada tahun 2025, dengan Glasner melanjutkan: “Ketua klub menolak banyak tawaran di musim panas karena kami ingin menjalani musim yang sukses dan ingin memenangkan Community Shield."

“Oleh karena itu, Marc penting, dan kemudian dia menolak tawaran itu. Ambang batas pada saat itu, uang yang ditawarkan kepada kami tidak melebihinya. Mungkin mendekati, tetapi tidak melebihinya.”