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Stefan de VrijGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

De Vrij Resmi Bergabung dengan Panathinaikos

Inter
Transfers
Panathinaikos

Pemain asal Belanda itu meninggalkan Italia setelah 12 tahun

Sudah resmi, setelah hengkang dari Inter, Stefan De Vrij kini menjadi pemain baru Panathinaikos. Setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter, De Vrij memilih untuk mencari pengalaman baru. Saluran resmi Panathinaikos menyambut “selamat datang di Athena” kepada bek asal Belanda tersebut, yang telah menandatangani kontrak hingga Juni mendatang dengan opsi perpanjangan.

  • De Vrij meninggalkan Italia setelah 12 tahun: pemain kelahiran 1992 ini bermain untuk Lazio dari 2014 hingga 2018 dan untuk Inter dari 2018 hingga 2026. Secara keseluruhan, bersama Inter, ia mencatatkan 296 penampilan dan 13 gol. Bersama Inter, ia memenangkan 3 gelar Scudetto, 3 Piala Italia, dan 3 Piala Super Italia. Bersama Lazio, ia memenangkan satu Piala Super Italia.


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