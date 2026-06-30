De Vrij Resmi Bergabung dengan Panathinaikos

Sudah resmi, setelah hengkang dari Inter, Stefan De Vrij kini menjadi pemain baru Panathinaikos. Setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter, De Vrij memilih untuk mencari pengalaman baru. Saluran resmi Panathinaikos menyambut “selamat datang di Athena” kepada bek asal Belanda tersebut, yang telah menandatangani kontrak hingga Juni mendatang dengan opsi perpanjangan.