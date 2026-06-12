De Laurentiis ingin bertemu Ibrahimovic untuk membebaskan Allegri

Sportmediasetmelaporkan adanya email dan panggilan telepon dari tim pengacara Allegri, yang sedang berusaha menjadi perantara agar pelatih asal Livorno itu dapat dibebaskan dari kontraknya sebelum akhir bulan ini. Namun, kesan yang muncul adalah pihak Milan ingin terlebih dahulu mencari pelatih, direktur olahraga, dan melengkapi jajaran manajemen olahraga, baru kemudian membahas pesangon Allegri.





Hubungan antara De Laurentiis dan Ibrahimovic sangat baik, dan hal ini juga terwujud dalam penampilan mereka di lokasi syuting "Vita da Carlo", serial yang didedikasikan untuk Carlo Verdone dan diproduksi oleh pemilik Napoli itu sendiri: "Seorang raksasa yang juga sudah menjadi aktor hebat," puji De Laurentiis.







