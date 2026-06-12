Aurelio De Laurentiissemakin kesal: Milan belum melepas Massimiliano Allegri dan Napoli belum bisa mengumumkan pelatih barunya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, pemilik klub asal Naples itu mungkin akan menelepon Zlatan Ibrahimovic, untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Atau, seperti yang dilaporkan Il Mattino, menemuinya secara langsung, mengingat keduanya sedang berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia. Beberapa hari terakhir, De Laurentiis telah menghubungi rekan sejawatnya dari Rossoneri, Paolo Scaroni, yang meyakinkannya bahwa ini hanyalah masalah waktu.
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De Laurentiis ingin bertemu Ibrahimovic untuk membebaskan Allegri
Sportmediasetmelaporkan adanya email dan panggilan telepon dari tim pengacara Allegri, yang sedang berusaha menjadi perantara agar pelatih asal Livorno itu dapat dibebaskan dari kontraknya sebelum akhir bulan ini. Namun, kesan yang muncul adalah pihak Milan ingin terlebih dahulu mencari pelatih, direktur olahraga, dan melengkapi jajaran manajemen olahraga, baru kemudian membahas pesangon Allegri.
Hubungan antara De Laurentiis dan Ibrahimovic sangat baik, dan hal ini juga terwujud dalam penampilan mereka di lokasi syuting "Vita da Carlo", serial yang didedikasikan untuk Carlo Verdone dan diproduksi oleh pemilik Napoli itu sendiri: "Seorang raksasa yang juga sudah menjadi aktor hebat," puji De Laurentiis.