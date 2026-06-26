Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
FBL-WC-2026-PRESSER-ESPAFP

Diterjemahkan oleh

De La Fuente: Pemain ini adalah teladan... dan Uruguay mirip dengan Arab Saudi dan Kap Verde

L. de la Fuente
L. Yamal
M. Oyarzabal
D. Olmo
Spain
Uruguay
World Cup
Saudi Arabia
Cape Verde
Spanyol
Uruguay
Arab Saudi
Tanjung Verde

Tantangan Besar

Luis de La Fuente, pelatih tim nasional Spanyol, menegaskan bahwa penampilan timnya pada pertandingan terakhir tidak memerlukan perubahan pada susunan pemain inti, sekaligus menyoroti kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi pertandingan yang dinantikan melawan tim nasional Uruguay di kota Guadalajara.

Menurut laporan surat kabarSpanyol “Marca”, De La Fuente membuka konferensi persnya dengan menyampaikan ucapan belasungkawa kepada rakyat Venezuela atas tragedi besar yang mereka alami akibat gempa bumi yang melanda negara tersebut, sebelum kemudian mengalihkan fokusnya sepenuhnya ke pembahasan mengenai pertandingan mendatang melawan Uruguay.

  • Tidak ada ruang untuk perubahan

    De La Fuente berbicara mengenai kondisi tim, dengan mengatakan: "Penampilan yang kami tunjukkan pada pertandingan terakhir tidak mengharuskan kami melakukan perubahan, tetapi saya sangat senang dengan penampilan para pemain yang masuk sebagai pengganti serta apa yang saya lihat dalam sesi latihan. Pemain mana pun yang diturunkan akan tampil bagus. Kami akan melakukan evaluasi terakhir malam ini, tetapi saya sudah tahu siapa yang akan bermain."

    Pelatih kepala itu menjelaskan perjalanan tim nasional Spanyol sambil menegaskan: “Kami perlu menampilkan versi terbaik kami. Setiap babak gugur akan semakin sulit. Kami ingin mencapai final dan terus berkembang, dan lawan akan semakin tangguh dan kuat setiap kali.”

    Mengenai penggunaan pertandingan melawan Uruguay sebagai tolok ukur, De La Fuente mengatakan: “Analisis yang berguna bagi kami adalah analisis kami sendiri. Pertandingan pertama selalu sulit, dan pertandingan ini akan menjadi tantangan yang benar-benar baru. Uruguay memiliki pemain yang berkarier di Eropa dan Brasil; mereka adalah pemain yang sangat penting dan akan menuntut kami untuk menampilkan yang terbaik, sementara mereka juga harus meningkatkan performa karena ini adalah pertandingan penentu dan mereka mempertaruhkan banyak hal.”

    • Iklan
  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bentrokan yang Diperkirakan Terjadi

    Pelatih tersebut menyinggung soal duet Bayena dan Valverde, dengan mengatakan: “Alex Bayena dan Fedi Valverde adalah dua pemain profesional yang luar biasa, tetapi di lapangan, masing-masing dari mereka akan memperjuangkan seragam dan kepentingan timnya. Pertandingan besok akan sangat menuntut dan berat bagi semua pihak. Mengenai permainan keras atau kekuatan fisik, sepak bola tetaplah sepak bola dalam arti sebenarnya, dan setiap pihak akan memperjuangkan lambang timnya; ini akan menjadi pertandingan dengan intensitas yang sangat tinggi.”

    De La Fuente memuji nilai para pemain yang tidak secara rutin diturunkan, dengan mengatakan: “Para pemain inilah yang menentukan tingkat daya saing dan membuat rekan-rekan setim mereka menjadi lebih baik. Para pemain yang saat ini diturunkan ingin terus bermain, dan ini adalah hal yang luar biasa serta keberuntungan besar bagi kami. Semua pemain penting, baik yang turun sejak menit pertama maupun yang masuk di waktu lain dalam pertandingan. Di Kejuaraan Eropa, pertandingan-pertandingan paling krusial seringkali ditentukan oleh para pemain yang masuk dari bangku cadangan.”

    Pelatih kepala tersebut mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, dengan mengatakan: “Mengenai Bielsa, saya harus mengatakan bahwa saya sangat mengaguminya. Saya telah mengikuti kariernya dengan cermat, dan menghabiskan lima atau enam bulan mengamati sesi latihannya di Athletic Bilbao. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk bisa bermain dan berhadapan dengannya.”

    Mengenai kompetisi Piala Dunia, De La Fuente menjelaskan: “Ada keseimbangan yang luar biasa dan kesetaraan yang sangat besar di antara tim-tim nasional. Untuk meraih kemenangan dibutuhkan usaha yang sangat besar, dan di level tim nasional, perbedaannya hampir tidak ada.”

  • Daftar yang panjang

    Mengenai kemungkinan memainkan Pedri dan Dani Olmo secara bersamaan, sang pelatih berkomentar: “Tidak mungkin 26 pemain bisa bermain sekaligus. Hanya ada tiga pemain yang diturunkan di lini tengah, tapi kita lihat saja nanti. Saya juga terkesan dengan penampilan Mikel Merino atau Fabián Ruiz saat mereka diturunkan. Mereka adalah yang terbaik di dunia.”

    Cal de La Fuente juga memuji pemainnya, Mikel Oyarzabal, dengan mengatakan: “Ke-26 pemain ini memiliki motivasi dan semangat yang luar biasa, dan inilah keberuntungan yang kami miliki, karena semua orang sangat antusias untuk bermain. Kita harus mempertahankan identitas kita dan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; itulah prinsip utama kami. Mengenai Mikel Oyarzabal, akhirnya di Spanyol kita mulai mengakui nilainya dan bakatnya—akhirnya, ya Tuhan! Dia adalah salah satu penyerang terbaik dalam bergerak di ruang kosong dan di antara lini. Dia telah bermain bersama kami di kedua sayap, sebagai penyerang, dan sebagai penyerang yang bermain lebih ke belakang, dan selalu tampil sangat baik. Dia adalah teladan bagi semua orang, dan saya sangat senang kita membicarakan dia dan nilainya.”

    Pelatih tersebut menolak mengkategorikan pertandingan ini sebagai ujian pertama yang sesungguhnya dan serius, dengan mengatakan: “Pertandingan melawan Cape Verde atau Arab Saudi sama sulit dan beratnya dengan pertandingan melawan Uruguay. Semua pertandingan sangat sulit. Jangan sampai kita mulai memikirkan apa yang akan kita katakan setelah pertandingan, melainkan harus kita sampaikan sekarang. Kami memiliki tingkat konsentrasi yang sama tingginya seperti pada pertandingan-pertandingan lainnya.”

  • Perkembangan Bielsa

    Ia berbicara tentang perkembangan taktis Bielsa, dengan mengatakan: "Marcelo Bielsa berkembang dan berubah seperti orang lain pada umumnya. Dia telah membuat Athletic Bilbao bermain dengan cara yang luar biasa dan mengagumkan, serta menerapkan taktik penjagaan ketat satu lawan satu di seluruh lapangan. Ide dan taktiknya didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap para pemain yang dilatihnya, dan inilah keunggulan terbesarnya serta kelebihan utamanya.”

    Mengenai bintang muda Lamine Yamal, De La Fuente menjelaskan: “Keputusan diambil berdasarkan jalannya pertandingan dan perkembangannya. Ada pertandingan di mana Anda bisa bermain lebih sedikit atau lebih banyak menit. Kami akan melakukan apa yang paling penting dan menguntungkan bagi tim, karena itulah prioritas utama kami. Segala yang kami lakukan akan demi kepentingan tim dan tim nasional, dan para pemain memahami serta menerimanya seperti itu.”

    Mengenai prediksi Spanyol sebagai juara, De La Fuente mengatakan: “Ini adalah keyakinan yang muncul dan diperhitungkan dalam batas-batas kemampuan dan potensi kami. Ada tim nasional yang kuat dan istimewa seperti kami. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, satu-satunya pertandingan yang penting bagi kami saat ini adalah melawan Uruguay, dan setelah itu kami akan membicarakan hal-hal lainnya.”

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kejeniusan Yamal

    Mengenai sosok Lamine Yamal di balik layar dan apa yang tidak terlihat oleh publik, sang pelatih menjawab: "Dia adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang sedang menjalani masa pendewasaan dan memiliki bakat yang unik, mengagumkan, serta luar biasa. Dia siap dan dijanjikan untuk menjadi seorang jenius di dunia sepak bola. Semua faktor ini mengarahkannya untuk menjadi luar biasa dan istimewa, namun dia masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan bertahap, dan kita harus mendampingi serta mendukungnya dalam perjalanan ini. Inilah Lamine Yamal.”

    De La Fuente mengakhiri pembicaraannya dengan menjelaskan karakter tim nasional Uruguay yang diperkirakan akan dihadapi, dengan mengatakan: “Mereka adalah para pemain sepak bola yang memiliki bakat luar biasa dan memadukan semangat juang, tekad, gairah, serta bakat teknis dengan sangat baik. Marcelo Bielsa telah berkembang dan berubah seperti orang lain pada umumnya. Ia membuat Athletic Bilbao bermain dengan cara yang luar biasa dan mengagumkan, serta menerapkan taktik penjagaan ketat satu lawan satu di seluruh lapangan. Ide-ide dan taktiknya didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap para pemain yang dilatihnya, dan inilah keunggulan terbesarnya.”