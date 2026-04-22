Bersiaplah! Offside Corp Bakal Hadirkan Duo Legenda Spanyol David Villa & Raul Gonzalez Ke Indonesia
Coaching Clinic & Exclusive Dinner
Sebagai bagian dari rangkaian acara, “Class of Stars” akan menghadirkan kegiatan coaching clinic yang melibatkan 60 anak berusia 8 hingga 12 tahun. Acara ini akan diselenggarakan pada 19 Mei 2026 di Stadion PTIK, Jakarta Selatan.
Tidak hanya menjadi ajang pembelajaran langsung dari legenda dunia, kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berinteraksi secara langsung melalui sesi tanda tangan dan foto bersama dengan David Villa dan Raul Gonzalez.
Berbagi Ilmu Kepada Generasi Muda
Para orang tua yang hadir untuk mendampingi anak-anak mereka juga dapat menikmati acara secara gratis. Selain itu, acara ini juga terbuka bagi para penggemar sepak bola, khususnya fans Real Madrid dan Barcelona untuk hadir dan menyaksikan secara langsung, bagaimana para tokoh sepak bola dunia tersebut berbagi ilmu kepada generasi muda.
Di hari yang sama, Offside Corp juga menggelar “Exclusive Dinner” bagi 100 penggemar di Hotel Four Seasons Jakarta. Acara dengan konsep intimate selama 3 jam ini memberikan kesempatan langka bagi fans untuk makan malam bersama, bercengkrama, serta mendapatkan exclusive merchandise yang hanya tersedia dalam acara tersebut.
Ekspansi Global
Kesuksesan Offside Corp tidak terlepas dari kekuatan jaringan internasionalnya. Dengan kehadiran eks pemain Timnas Prancis, Johan Martial, sebagai Commissioner, perusahaan semakin memperluas jangkauan kolaborasi global. Selain itu, Patrice Evra secara resmi telah bergabung sebagai investor Offside Corp setelah kesuksesan event tahun lalu.
“Melalui kehadiran David Villa dan Raul Gonzalez, kami ingin terus menghadirkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi muda. Bergabungnya Patrice Evra sebagai investor dan Johan Martial sebagai representatif di Eropa adalah langkah besar kami membawa ikon dunia lebih dekat ke Indonesia,” ujar Gilbert Garlycia, CEO Offside Corp.
Komitmen Terhadap Sepak Bola Lokal
Selain mendatangkan legenda dunia, Offside Corp tetap konsisten mendukung sepak bola tanah air.
Tahun lalu, rangkaian Class of Stars telah menyambangi lima kota besar dengan melibatkan tokoh sepak bola Indonesia, di antaranya Zaenal Arief di Bandung, Joey Pelupessy di Jakarta, Evan Dimas dan Ahmad Bustomi di Surabaya, Christian Gonzales di Tangerang, dan juga Indra Sjafri di Yogyakarta.