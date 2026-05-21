Beri Pengalaman Berharga, David Villa & Raul Gonzalez Transfer Ilmu Kepada Generasi Muda Indonesia

Dua bintang legendaris Spanyol ini menyapa langsung penggemar di Indonesia dalam rangkaian event di Jakarta.

Offside Corp bersama Garuda Sports Management sukses melangsungkan rangkaian acara eksklusif bersama dua legenda sepak bola dunia asal Spanyol, David Villa dan Raul Gonzalez, yang berlangsung pada 19 dan 20 Mei 2026 di Jakarta.

Dalam kesempatan itu, David Villa dan Raúl González melakukan beberapa kegiatan, di antaranya Coaching Clinic dan Exclusive Dinner. Rangkaian acara ini menjadi bagian dari komitmen Offside Corp dalam menghadirkan pengalaman berharga bagi para penggemar di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan generasi muda sepak bola Tanah Air.

  David Villa & Raul Gonzalez ke IndonesiaOffside Corp

    Menyapa Penggemar

    Acara dimulai dengan coaching clinic Class of Stars yang berlangsung di Stadion PTIK, Jakarta Selatan, dan diikuti oleh 30 anak usia 8–12 tahun. Dalam sesi ini, para peserta mendapatkan kesempatan langka untuk belajar langsung dari David Villa dan Raúl González melalui berbagai latihan teknik, motivasi, dan pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola dunia.MTidak hanya itu, peserta juga dapat mengikuti sesi foto dan tanda tangan bersama satu pendamping.

    Selain itu, Offside Corp juga menggelar Exclusive Dinner bersama 100 orang di Hotel Four Seasons, Jakarta. Acara berlangsung hangat dan intim, memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk berinteraksi lebih dekat dengan kedua legenda tersebut melalui sesi talkshow, games, foto bersama, dan pengalaman eksklusif yang tidak terlupakan.

  Raul Gonzalez ke IndonesiaOffside Corp

    Tim Raul vs Tim Villa

    Rangkaian acara ditutup dengan Fun Match di Stadion PTIK yang melibatkan 50 penggemar untuk bermain langsung bersama David Villa dan Raul Gonzalez. Dalam pertandingan tersebut, para penggemar dibagi menjadi dua tim, yaitu Tim Raul Gonzalez dan Tim David Villa, menciptakan suasana kompetitif yang seru namun tetap penuh kehangatan.

    Para peserta tampak sangat menikmati momen bermain bersama kedua legendasambil bercanda dan berinteraksi secara langsung di lapangan. Atmosfer yang tercipta membuat acara terasa begitu menyenangkan, dan menjadi pengalaman yang sulit dilupakan bagi seluruh peserta.

  David Villa & Raul Gonzalez ke IndonesiaOffside Corp

    Visi Jangka Panjang

    CEO Offside Corp, Gilbert Garlycia, menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari visi jangka panjang perusahaan dalam membangun ekosistem sepak bola dan hiburan olahraga di Indonesia.

    “Kami percaya sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang inspirasi, kedekatan emosional, dan bagaimana kita bisa membangun generasi penerus sepak bola Indonesia. Kehadiran David Villa dan Raúl González menjadi bukti komitmen kami untuk terus menghadirkan legenda dunia dan membuka akses yang lebih dekat antara fans dengan idolanya,” ujar Gilbert.

    Sebelumnya, Offside Corp juga sukses mengadakan acara bersama Patrice Evra pada November 2025. Setelah kolaborasi tersebut, Evra resmi bergabung sebagai investor Offside Corp, memperkuat visi perusahaan dalam mengembangkan industri sports entertainment di Indonesia. Hal ini memperkuat representatif Offside Corp di Eropa, terutama dengan hadirnya Johan Martial sebagai Commissioner Offside Corp.