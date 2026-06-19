Malam yang gemilang. Malam itu milik Jonathan David, pencetak tiga gol dalam kemenangan 6-0 Kanada atas Qatar. Tiga gol bersejarah yang menghadiahkan Kanada kemenangan pertama sepanjang sejarah di Piala Dunia, sekaligus mengantarkan penyerang Juventus ini (yang menjadi pemain kedua dalam sejarah yang mencetak hat-trick di Piala Dunia setelah Paolo Rossi melawan Brasil pada 1982) ke puncak daftar pencetak gol, bersama Sang Raja Lionel Messi. Berbicara tentang Juve, malam kemarin menjadi pesan yang kuat dan jelas bagi Spalletti dan Cardinale. JD menguasai permainannya, tahu cara mencetak gol, ia hanya membutuhkan ruang dan kepercayaan. Sebuah lingkungan yang dapat memaksimalkan kualitasnya.
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David ingin tetap bertahan, Juventus menawarkannya ke pasar transfer: harga sudah ditetapkan
IA INGIN TETAP DI JUVENTUS
Lingkungan yang bagi David diwarnai dengan warna hitam-putih. Tekad mantan penyerang Lille ini—yang bergabung dengan Torino musim panas lalu setelah mencetak 109 gol dalam 232 pertandingan di Prancis—sangat jelas: ia sama sekali tidak terpikir untukhengkang. Dia ingin tetap di Juventus, klub yang mengikatnya dengan kontrak senilai 6 juta per musim yang akan berakhir pada 2030, dan membuktikan dirinya. Dia sadar betul bahwa musim lalu, dengan 8 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, performanya di bawah ekspektasi, namun dengan pengalaman satu tahun di belakangnya, dia bisa memberikan yang lebih baik. David tahu bahwa di Italia ia harus lebih “garang”, seperti yang diminta oleh Spalletti, yang pernah berkomentar tentangnya sebagai berikut: “Dia kurang sedikit keganasannya di dalam kotak penalti, karena di sana tidak ada ruang kosong dan kamu harus menciptakannya sendiri, kamu harus merebutnya dari lawan — demikian teguran yang beberapa kali dilontarkan oleh pelatih Juventus itu. Ada bola yang bisa menentukan hasil pertandingan? Kamu harus merebutnya dan “bam”! Kamu harus mendekatinya dengan lebih agresif; namun, dari segi itu, kami kurang agresif dan garang.”
JUVENTUS INGIN MENJUALNYA
Juventus puas dengan penampilan David melawan Qatar dan berharap ia bisa menjadi bintang di Piala Dunia, dengan tujuan menjualnya kepada penawar tertinggi. Dalam rencana Carnevali, ada niat untuk mencarikan klub baru baginya, serta mengantongi 35-40 juta euro guna membiayai pembelian pemain baru. Keputusan ini didukung sepenuhnya oleh Spalletti, yang telah menyetujui kepergian pemain asal Kanada tersebut serta Openda, sosok misterius lainnya yang mungkin akan kembali ke Ligue 1, tepatnya ke Lens. Peremajaan lini serang ini ditandai dengan kepergian para pemain yang seharusnya membawa Juventus melompat ke level yang lebih tinggi, namun gagal pada musim 2025-2026. Mereka tampaknya tidak akan mendapat kesempatan kedua.