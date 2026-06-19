David ingin tetap bertahan, Juventus menawarkannya ke pasar transfer: harga sudah ditetapkan

Lingkungan yang bagi David diwarnai dengan warna hitam-putih. Tekad mantan penyerang Lille ini—yang bergabung dengan Torino musim panas lalu setelah mencetak 109 gol dalam 232 pertandingan di Prancis—sangat jelas: ia sama sekali tidak terpikir untukhengkang. Dia ingin tetap di Juventus, klub yang mengikatnya dengan kontrak senilai 6 juta per musim yang akan berakhir pada 2030, dan membuktikan dirinya. Dia sadar betul bahwa musim lalu, dengan 8 gol dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, performanya di bawah ekspektasi, namun dengan pengalaman satu tahun di belakangnya, dia bisa memberikan yang lebih baik. David tahu bahwa di Italia ia harus lebih “garang”, seperti yang diminta oleh Spalletti, yang pernah berkomentar tentangnya sebagai berikut: “Dia kurang sedikit keganasannya di dalam kotak penalti, karena di sana tidak ada ruang kosong dan kamu harus menciptakannya sendiri, kamu harus merebutnya dari lawan — demikian teguran yang beberapa kali dilontarkan oleh pelatih Juventus itu. Ada bola yang bisa menentukan hasil pertandingan? Kamu harus merebutnya dan “bam”! Kamu harus mendekatinya dengan lebih agresif; namun, dari segi itu, kami kurang agresif dan garang.”