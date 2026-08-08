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'David Beckham baru!' - Jose Mourinho diminta mengubah Trent Alexander-Arnold di Real Madrid
Peran baru untuk Trent?
Alexander-Arnold bisa saja menjalani evolusi peran ke lini tengah di Real Madrid, dengan mantan bek United dan Skotlandia, Bardsley, meyakini Mourinho dapat memaksimalkan seluruh potensinya. Ia merasa kreativitas pemain internasional Inggris itu bisa dimanfaatkan lebih baik di posisi yang lebih maju ketimbang tetap terikat pada peran tradisionalnya sebagai bek kanan.
Usulannya adalah memainkannya di sisi kanan lini tengah, tempat umpan silangnya dan visinya bisa menjadi bahkan lebih berpengaruh. Gagasan itu didasarkan pada transisi sukses Beckham ke peran kreatif, dengan opsi serangan Madrid berpotensi memberi Alexander-Arnold banyak target untuk umpan-umpannya.
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Cetak biru Beckham mulai terlihat
Bardsley yakin kelemahan bertahan Alexander-Arnold seharusnya tidak menutupi kualitas yang membuatnya menjadi kreator yang begitu berbahaya. Berbicara dalam wawancara dengan Casinolyze, ia berkata: "Saya menyukai Trent Alexander-Arnold, tetapi saya akan terkejut melihatnya mengenakan seragam Manchester United. Namun, akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dengannya di Real Madrid, apakah Jose Mourinho menginginkannya atau tidak.
"Kita membahas pertahanannya sebagai area yang perlu ia tingkatkan, tetapi dia menciptakan begitu banyak peluang, dan Madrid punya begitu banyak pelari yang siap bergerak, sehingga Anda bisa saja memainkannya di sisi kanan lini tengah. Ia akan memainkan peran yang dulu dimainkan David Beckham untuk Real, melepaskan umpan-umpan untuk dikejar Kylian Mbappe dan Vinicius Junior karena Trent akan menemukan Anda apa pun yang terjadi.
"Saya pikir Mourinho akan melihat itu dan membentuk peran yang berbeda untuknya, dan itu akan sangat cocok untuknya dengan banyaknya waktu yang akan ia dapatkan saat menguasai bola serta umpan-umpan yang bisa ia lepaskan. Itu sama sekali bukan ide yang buruk, tetapi saya tidak bisa melihatnya kembali ke Inggris untuk bermain bagi Manchester United. Saya bisa melihatnya bermain dengan cara yang membuatnya menjadi David Beckham yang baru. Hanya saja bukan di United."
Belajar di bawah Mourinho
Alexander-Arnold sudah merasakan intensitas bekerja di bawah Mourinho selama persiapan pramusim Real Madrid. Bek tersebut menggambarkan sesi latihan di Valdebebas sebagai sesuatu yang berat, dengan cuaca panas dan sesi latihan ganda menambah beban kerja.
"Sejauh ini, sangat baik. Cuacanya panas dan sangat intens. Kami sedang dalam pramusim, dan itulah yang kami harapkan," ujarnya melalui saluran resmi klub. "Bersama Mourinho? Sangat baik, sangat baik. Saya selalu mengagumi pelatih itu. Saya sudah menghadapi dia beberapa kali dan merupakan sebuah kesenangan bisa bekerja dengannya dan stafnya."
- Getty Images
Apa langkah berikutnya untuk Trent?
Untuk saat ini, Alexander-Arnold sedang beradaptasi dengan program pramusim Mourinho yang menuntut, sementara pertanyaan soal posisi idealnya masih terbuka. Apakah Mourinho pada akhirnya akan mengikuti ide Bardsley yang terinspirasi dari Beckham masih harus dilihat, tetapi peran Alexander-Arnold akan menjadi salah satu pertanyaan menarik yang mengelilingi Real Madrid.
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