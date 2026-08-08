'David Beckham baru!' - Jose Mourinho diminta mengubah Trent Alexander-Arnold di Real Madrid

Bardsley yakin kelemahan bertahan Alexander-Arnold seharusnya tidak menutupi kualitas yang membuatnya menjadi kreator yang begitu berbahaya. Berbicara dalam wawancara dengan Casinolyze, ia berkata: "Saya menyukai Trent Alexander-Arnold, tetapi saya akan terkejut melihatnya mengenakan seragam Manchester United. Namun, akan menarik untuk melihat apa yang terjadi dengannya di Real Madrid, apakah Jose Mourinho menginginkannya atau tidak.

"Kita membahas pertahanannya sebagai area yang perlu ia tingkatkan, tetapi dia menciptakan begitu banyak peluang, dan Madrid punya begitu banyak pelari yang siap bergerak, sehingga Anda bisa saja memainkannya di sisi kanan lini tengah. Ia akan memainkan peran yang dulu dimainkan David Beckham untuk Real, melepaskan umpan-umpan untuk dikejar Kylian Mbappe dan Vinicius Junior karena Trent akan menemukan Anda apa pun yang terjadi.

"Saya pikir Mourinho akan melihat itu dan membentuk peran yang berbeda untuknya, dan itu akan sangat cocok untuknya dengan banyaknya waktu yang akan ia dapatkan saat menguasai bola serta umpan-umpan yang bisa ia lepaskan. Itu sama sekali bukan ide yang buruk, tetapi saya tidak bisa melihatnya kembali ke Inggris untuk bermain bagi Manchester United. Saya bisa melihatnya bermain dengan cara yang membuatnya menjadi David Beckham yang baru. Hanya saja bukan di United."