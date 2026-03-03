Darwin Nunez, yang gagal bersinar di Liverpool, berpeluang kembali ke Premier League secara mengejutkan setelah kehilangan posisinya di Al-Hilal kepada Karim Benzema

Nunez dilaporkan sedang mempertimbangkan kembalinya yang sensasional ke Premier League musim panas ini setelah masa-masa yang penuh gejolak di Saudi Pro League. Setelah pindah ke Al-Hilal pada Agustus lalu, yang dimaksudkan untuk memberikan awal baru jauh dari sorotan media Inggris yang intens, pemain berusia 26 tahun ini kini berada di persimpangan jalan. Waktunya di Timur Tengah gagal memberikan stabilitas jangka panjang yang ia cari, mendorong beberapa klub besar Inggris untuk kembali memasukkan nama penyerang ini ke dalam daftar incaran mereka.

Menurut ChronicleLive, Chelsea muncul sebagai kandidat utama untuk mendapatkan tanda tangan striker tersebut, sementara mereka terus mencari titik fokus yang andal. Namun, The Blues tidak sendirian dalam perburuan ini; Newcastle United dan Tottenham Hotspur juga dikabarkan tertarik untuk membawa penyerang bertubuh besar ini kembali ke Inggris. Ketiga klub tersebut melihat Nunez sebagai taruhan berisiko tinggi dengan potensi besar, di mana kecepatan mentahnya dapat berkembang di lingkungan taktis baru.

Bagi Nunez, transfer potensial ini mewakili kesempatan untuk membuktikan diri secara profesional. Setelah masa jabatan yang penuh liku-liku di Merseyside di mana ia menjadi pusat perdebatan, prospek untuk memulai babak kedua di liga paling ditonton di dunia adalah tawaran yang menggoda.