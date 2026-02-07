Darurat Lini Belakang, Real Madrid Kembali Bidik Bek Liverpool Ibrahima Konate

Real Madrid dilaporkan tengah aktif kembali memburu bek tengah baru untuk memperkuat skuad mereka musim panas mendatang. Setelah sempat menarik diri dari persaingan, manajemen Los Blancos kini dikabarkan kembali mempertimbangkan bek Liverpool Ibrahima Konate.

Posisi bek tengah kini menjadi prioritas utama di Santiago Bernabeu, setara dengan kebutuhan akan gelandang kreatif baru. Meski telah mengamankan jasa Dean Huijsen, Real Madrid menghadapi ancaman krisis lini belakang akibat potensi hengkangnya pemain kunci. Situasi ini diperumit dengan riwayat cedera Eder Militao yang sering absen panjang dalam tiga musim terakhir. Selain itu, David Alaba dan Antonio Rudiger kontraknya akan habis di penghujung musim juga akan meninggalkan celah besar di jantung pertahanan tim.

Kegagalan mengamankan Marc Guehi dan Dayot Upamecano menjadi pemicu kembalinya nama Konate ke daftar belanja. Guehi telah resmi berlabuh ke Manchester City, sementara Upamecano dilaporkan memilih memperpanjang komitmennya bersama Bayern Munich. Kondisi tersebut memaksa Los Blancos untuk bergerak cepat menghubungi agen Konate guna menjajaki peluang transfer.