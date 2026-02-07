Getty
Darurat Lini Belakang, Real Madrid Kembali Bidik Bek Liverpool Ibrahima Konate
Real Madrid kembali lirik Konate
Real Madrid dilaporkan tengah aktif kembali memburu bek tengah baru untuk memperkuat skuad mereka musim panas mendatang. Setelah sempat menarik diri dari persaingan, manajemen Los Blancos kini dikabarkan kembali mempertimbangkan bek Liverpool Ibrahima Konate.
Posisi bek tengah kini menjadi prioritas utama di Santiago Bernabeu, setara dengan kebutuhan akan gelandang kreatif baru. Meski telah mengamankan jasa Dean Huijsen, Real Madrid menghadapi ancaman krisis lini belakang akibat potensi hengkangnya pemain kunci. Situasi ini diperumit dengan riwayat cedera Eder Militao yang sering absen panjang dalam tiga musim terakhir. Selain itu, David Alaba dan Antonio Rudiger kontraknya akan habis di penghujung musim juga akan meninggalkan celah besar di jantung pertahanan tim.
Kegagalan mengamankan Marc Guehi dan Dayot Upamecano menjadi pemicu kembalinya nama Konate ke daftar belanja. Guehi telah resmi berlabuh ke Manchester City, sementara Upamecano dilaporkan memilih memperpanjang komitmennya bersama Bayern Munich. Kondisi tersebut memaksa Los Blancos untuk bergerak cepat menghubungi agen Konate guna menjajaki peluang transfer.
Transformasi lini belakang dan regenerasi skuad
Strategi transfer Madrid saat ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan regenerasi di sektor pertahanan. Kontrak Rudiger dan Alaba yang akan segera berakhir menciptakan ketidakpastian besar bagi stabilitas tim. Jika keduanya hengkang, praktis hanya menyisakan Raul Asencio, Dean Huijsen, dan Eder Militao sebagai opsi senior yang tersedia di buku tim untuk musim depan.
Klub saat ini sedang menimbang antara mendatangkan pemain bintang mapan atau mengandalkan talenta muda berbiaya rendah. Selain Konate, nama-nama seperti Joan Martinez dari akademi serta Jacobo Ramon dari Como turut dipertimbangkan sebagai alternatif ekonomis. Keberadaan opsi pembelian kembali senilai €8 juta untuk Ramon memberikan fleksibilitas finansial bagi Madrid dalam mengelola anggaran transfer mereka.
Keputusan akhir mengenai Konate kemungkinan besar akan bergantung pada hasil negosiasi kontrak baru dengan Rudiger. Jika Rudiger gagal memperpanjang masa baktinya, Militao akan menjadi satu-satunya pemain berpengalaman di lini belakang. Hal ini memperkuat urgensi untuk mendatangkan bek sekelas Konate yang memiliki pengalaman di level tertinggi guna memimpin transisi pertahanan bersama para pemain muda.
Situasi Konate di Liverpool
Laporan dari pakar transfer Matteo Moretto melalui RadioMarca mengonfirmasi bahwa pergerakan ini bukanlah sekadar rumor belaka. "Pihak Real Madrid telah melakukan kontak kembali dengan agen Ibrahima Konate untuk menanyakan situasi terkini sang pemain di Liverpool," jelas Moretto.
Masa depan Konate di Anfield juga memasuki fase krusial seiring dengan mendekatnya akhir kontrak pemain asal Prancis itu. "Agen dari Konate dijadwalkan bertemu dengan pihak manajemen Liverpool pada hari Jumat untuk mendiskusikan berbagai kemungkinan, termasuk opsi perpanjangan kontrak atau potensi hengkang," tambah laporan tersebut mengenai situasi sang pemain.
Sementara itu, perdebatan di Santiago Bernabeu terus berlanjut mengenai profil pemain yang paling dibutuhkan tim saat ini. "Klub harus memutuskan apakah akan menginvestasikan dana besar untuk pemain matang seperti Konate atau memercayai talenta muda seperti Jacobo Ramon yang bisa dipulangkan dengan harga terjangkau."
Apa selanjutnya?
Langkah selanjutnya bagi Madrid adalah menunggu hasil pertemuan antara agen Konate dan pihak Liverpool. Hasil dari pertemuan tersebut akan menentukan apakah Madrid akan mengajukan tawaran resmi atau kembali mengalihkan fokus ke opsi lain.
