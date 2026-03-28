Dari Spanyol - Inter, Bastoni membuka peluang ke Barcelona

Klub Blaugrana bersiap untuk merekrut bek Nerazzurri.

Barcelona menginginkan Alessandro Bastoni. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Blaugrana mengincar bek tengah Inter tersebut. Seperti dilansir Marca, klub Catalan itu memprioritaskan perekrutan seorang bek dalam perencanaan musim depan, dan pemain kelahiran 1999 dari Inter itu menjadi kandidat utama.

Karena gaya bermainnya, serta pengalaman dan penampilannya di Inter, Bastoni menjadi target utama Barcelona. Dan, sambil menunggu dimulainya negosiasi yang sesungguhnya, ada kabar terbaru terkait keinginan bek Italia tersebut, yang saat ini sedang berjuang di babak playoff untuk lolos ke Piala Dunia.

  PEMBUKAAN BATANG

    Barcelona, seperti yang ditegaskan kembali oleh surat kabar Spanyol tersebut, telah melakukan pendekatan awal kepada Bastoni. Klub tersebut bahkan dikabarkan telah mendapat persetujuan dari pemain kelahiran 1999 itu, yang dilaporkan telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan klub Catalan tersebut dan bermain di Camp Nou musim depan. Ini merupakan kabar penting yang datang dari Spanyol, dengan Inter yang dikabarkan siap untuk bernegosiasi terkait transfer pemain bernomor punggung 95 tersebut.

    Namun, kontak antara kedua klub tersebut belum dimulai.

  BERAPA HARGA TONGKAT

    Negosiasi antara Inter dan Barcelona belum dimulai, dan salah satu kendala bagi Barcelona adalah soal harga. Nilai pasarnya sekitar 70 juta euro, dan Inter tampaknya tidak akan mau menurunkan harga di bawah angka tersebut. Pembicaraan masih harus dibangun, tetapi Inter tidak ingin terkejut dan, terutama, tidak berniat menjual murah salah satu pemimpin di ruang ganti, selain juga seorang penggemar Inter dan salah satu pemain yang tak tersentuh. Dari Milan, untuk saat ini, mereka menahan diri dalam negosiasi ini, tetapi akan sangat penting untuk memahami posisi Bastoni sendiri.


  FAIR PLAY KEUANGAN

    Selain itu, Barcelona masih menghadapi masalah terkait FinancialFair Play, dan karena alasan itulah, untuk saat ini mereka hanya melakukan pendekatan awal. Namun, mereka dilaporkan telah mendapat lampu hijau dari Bastoni untuk memulai dan menyelesaikan negosiasi dengan Inter menjelang musim panas mendatang.

  ALTERNATIF

    Barcelona tidak hanya mengincar Bastoni. Deco, direktur olahraga Blaugrana, sedang memantau Van de Ven, bek tengah kelahiran 2001 dari Tottenham yang, terutama jika timnya terdegradasi, bisa didatangkan dengan harga murah. Mereka juga mengincar Schlotterbeck dari Borussia Dortmund.

