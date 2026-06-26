Dari Spanyol: Inter, Bastoni masih menjadi incaran Real Madrid

Alessandro Bastoni-Real Madrid adalah spekulasi yang kembali mencuat. Dan kali ini, hal tersebut mungkin lebih dari sekadar spekulasi, setidaknya menurut media olahraga Spanyol, Marca.





Bastoni sudah dikaitkan dengan Barcelona bahkan sebelum musim 2025/26 berakhir. Namun, seperti dilansir Marca, dengan kedatangan José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, situasinya berubah. Sejak saat itu, klub Spanyol tersebut dilaporkan telah mengintensifkan pencarian setidaknya satu bek tengah kelas atas lainnya, selain Ibrahima Konaté, untuk memperkuat lini pertahanan.





Kasus Nico Paz telah memanaskan bursa transfer dalam beberapa hari terakhir, dengan tarik-menarik yang panjang antara Como dan Real Madrid. Pertemuan kemarin antara kedua klub berakhir dengan pembelian kembali talenta muda Spanyol-Argentina tersebut oleh Los Blancos. Apakah ia akan tetap di Madrid? Kemungkinan besar tidak: Como bertekad untuk mempertahankannya, dengan investasi sekitar 60 juta euro, angka yang juga mencakup klausul mengenai penjualan kembali di masa depan, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian awal.



