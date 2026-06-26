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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dari Spanyol: Inter, Bastoni bisa menjadi kunci untuk mendatangkan Nico Paz

Inter
A. Bastoni
Real Madrid
Transfers
N. Paz

Keinginan Inter untuk mencoba merekrut Nico Paz kembali mengangkat kembali minat Real Madrid terhadap Bastoni

Alessandro Bastoni-Real Madrid adalah spekulasi yang kembali mencuat. Dan kali ini, hal tersebut mungkin lebih dari sekadar spekulasi, setidaknya menurut media olahraga Spanyol, Marca.


Bastoni sudah dikaitkan dengan Barcelona bahkan sebelum musim 2025/26 berakhir. Namun, seperti dilansir Marca, dengan kedatangan José Mourinho sebagai pelatih Real Madrid, situasinya berubah. Sejak saat itu, klub Spanyol tersebut dilaporkan telah mengintensifkan pencarian setidaknya satu bek tengah kelas atas lainnya, selain Ibrahima Konaté, untuk memperkuat lini pertahanan.


Kasus Nico Paz telah memanaskan bursa transfer dalam beberapa hari terakhir, dengan tarik-menarik yang berkepanjangan antara Como dan Real Madrid. Pertemuan kemarin antara kedua klub berakhir dengan pembelian kembali talenta muda Spanyol-Argentina tersebut oleh Los Blancos. Apakah ia akan tetap di Madrid? Kemungkinan besar jawabannya adalah tidak: Como bertekad untuk mempertahankannya, dengan investasi sekitar 60 juta euro, angka yang juga mencakup klausul mengenai penjualan kembali di masa depan, sebagaimana telah diatur dalam perjanjian awal.


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    Namun, dalam seluruh kisah ini, Inter tidak boleh dilupakan, tambah Marca, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid, yang semakin diperkuat melalui jamuan makan malam antara para petinggi kedua klub di sela-sela pertandingan legenda kedua klub baru-baru ini. Inter, yang sudah menunjukkan minat besar terhadap Nico Paz pada musim lalu, kini—terlebih lagi dengan dana cadangan yang diperoleh dari gagalnya pembelian Marco Palestra—kembali gencar mengejar Paz.


    Justru karena alasan inilah nama Alessandro Bastoni berpotensi masuk ke dalam negosiasi yang melibatkan Nico Paz dan Inter. Sebuah kemungkinan yang sama sekali tidak bisa dikesampingkan, demikian komentar Marca.



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