Dari Senegal hingga Mesir... Kisah skenario Afrika Hitam yang ditakuti Maroko saat menghadapi Prancis

Timnas Mesir menjadi tim Afrika kesembilan yang tersingkir dari Piala Dunia, dan semuanya tersingkir di babak gugur, kecuali Timnas Tunisia yang tersingkir di babak penyisihan grup.

Yang anehnya, sebagian besar tim-tim tersebut tersingkir dengan skenario yang serupa, yaitu mendominasi dan menguasai permainan sejak awal, sebelum akhirnya kehilangan segalanya.

Pada babak 32 besar, tim nasional Republik Demokratik Kongo unggul atas Inggris dengan skor 1-0 sejak menit ketujuh, dan mempertahankan keunggulannya hingga menit ke-75, ketika “Tiga Singa” berhasil membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol sebelum waktu normal berakhir.

Hal serupa terulang dengan skenario yang lebih buruk bagi timnas Senegal, yang tetap unggul dua gol atas Belgia hingga menit ke-86, sebelum tim Eropa itu membalas dengan dua gol, lalu mencetak gol penentu kemenangan di babak perpanjangan waktu.