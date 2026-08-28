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Jean-Matteo BahoyaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dari Prancis: AC Milan incar talenta Bahoya

AC Milan
Transfers
J. Bahoya

Muncul nama baru untuk bursa transfer AC Milan

Dengan Rafael Leao yang semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan dan memilih destinasi berikutnya, dengan duel antara Aston Villa dan Galatasaray untuk mendapatkan pemain Portugal itu, AC Milan sudah mulai melihat-lihat opsi lain dalam pencarian sosok pengganti yang memungkinkan. Di antara profil yang dipantau AC Milan, ada juga nama Jean-Mattéo Bahoya, gelandang serang Eintracht Frankfurt.


Bukan rahasia lagi bahwa Ruben Amorim sedang mencari seorang trequartista, sebisa mungkin berkaki kiri, yang mampu bergerak di antara lini dan menjamin kualitas di area sepertiga akhir. Bahoya sendiri adalah pemain berkaki kanan, tetapi dari segi karakteristik dan posisi ia tetap bisa masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan sang pelatih. Menurut Footmercato, pemain Prancis berusia 21 tahun itu memang menjadi salah satu nama terdepan dalam daftar AC Milan.


  • ADA PERSAINGAN

    Lahir pada 2005 dan merupakan pemain tim nasional Prancis U-21, Bahoya terikat kontrak dengan Eintracht Frankfurt hingga 2029. Pada musim lalu ia mencatatkan total 37 penampilan, dengan torehan 4 gol dan 4 assist. Nilai pasarnya berada di kisaran 25 juta euro, tetapi persaingan tidak kurang: Arsenal dan Tottenham juga dikabarkan memantaunya, siap ikut masuk dalam perburuan.


    Namun, Bahoya bukan satu-satunya profil yang masuk dalam pengamatan. Milan terus menjajaki pasar transfer untuk mencari solusi ideal bagi lini serang dan, dalam beberapa hari terakhir, nama Alvyn Sanches, talenta Young Boys, juga sudah mencuat. Perburuan sosok yang bisa menjadi penerus Leao pun resmi dimulai.

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