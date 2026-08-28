Dari Prancis: AC Milan incar talenta Bahoya

Dengan Rafael Leao yang semakin dekat untuk meninggalkan AC Milan dan memilih destinasi berikutnya, dengan duel antara Aston Villa dan Galatasaray untuk mendapatkan pemain Portugal itu, AC Milan sudah mulai melihat-lihat opsi lain dalam pencarian sosok pengganti yang memungkinkan. Di antara profil yang dipantau AC Milan, ada juga nama Jean-Mattéo Bahoya, gelandang serang Eintracht Frankfurt.





Bukan rahasia lagi bahwa Ruben Amorim sedang mencari seorang trequartista, sebisa mungkin berkaki kiri, yang mampu bergerak di antara lini dan menjamin kualitas di area sepertiga akhir. Bahoya sendiri adalah pemain berkaki kanan, tetapi dari segi karakteristik dan posisi ia tetap bisa masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan sang pelatih. Menurut Footmercato, pemain Prancis berusia 21 tahun itu memang menjadi salah satu nama terdepan dalam daftar AC Milan.



