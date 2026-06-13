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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dari Portugal: Inter mengincar Hornicek, siapa dia dan berapa harganya

Inter
Transfers
L. Hornicek

Di liga nasional Ceko, terdapat pula beberapa klub yang berada di papan atas Liga Premier

Inter sangat memantau kiper asal Ceko, Lukas Hornicek. Hal ini dilaporkan oleh O Jogo di Portugal. Setelah upaya pertama yang gagal, klub Nerazzurri dilaporkan siap kembali mengincar pemain kelahiran 2002 tersebut, meskipun Braga tampaknya tidak berniat memberikan diskon: untuk melepasnya, diperlukan biaya pelepasan sebesar 30 juta euro.


Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik pada kiper muda ini. Beberapa klub papan atas Liga Premier sedang memantau perkembangannya dan mungkin akan mengajukan tawaran konkret selama bursa transfer musim panas, didukung oleh dana yang cukup untuk memenuhi permintaan Braga. Sementara itu, klub Portugal tersebut sedang mengupayakan perpanjangan kontrak kiper tersebut, yang terikat dengan klub hingga 2028 dan dianggap sebagai pemain kunci bagi masa kini dan masa depan tim.


  • Saat ini sedang membela tim nasional Republik Ceko, nilai pasar Hornicek semakin meningkat berkat pemanggilannya ke Piala Dunia (Hornicek dipanggil, namun tidak menjadi starter; pada laga perdana Republik Ceko melawan Korea Selatan, Kovar-lah yang diturunkan). Braga, meski optimis bisa mempertahankannya di musim depan, menyadari bahwa keputusan akhir mungkin bergantung pada pasar transfer jika ada klub yang memutuskan untuk membayar klausul pelepasan secara penuh. Jika terjadi transfer, klub tetap merasa aman di posisi kiper berkat alternatif yang sudah ada dalam skuad.


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