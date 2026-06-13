Dari Portugal: Inter mengincar Hornicek, siapa dia dan berapa harganya

Inter sangat memantau kiper asal Ceko, Lukas Hornicek. Hal ini dilaporkan oleh O Jogo di Portugal. Setelah upaya pertama yang gagal, klub Nerazzurri dilaporkan siap kembali mengincar pemain kelahiran 2002 tersebut, meskipun Braga tampaknya tidak berniat memberikan diskon: untuk melepasnya, diperlukan biaya pelepasan sebesar 30 juta euro.





Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang tertarik pada kiper muda ini. Beberapa klub papan atas Liga Premier sedang memantau perkembangannya dan mungkin akan mengajukan tawaran konkret selama bursa transfer musim panas, didukung oleh dana yang cukup untuk memenuhi permintaan Braga. Sementara itu, klub Portugal tersebut sedang mengupayakan perpanjangan kontrak kiper tersebut, yang terikat dengan klub hingga 2028 dan dianggap sebagai pemain kunci bagi masa kini dan masa depan tim.



