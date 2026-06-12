FC Barcelona berhasil menuntaskan kesepakatan akhir dengan penyerang muda Mesir, Hamza Abdelkarim, salah satu talenta paling menjanjikan di benua Afrika, setelah melalui proses negosiasi yang rumit dan intensif untuk memastikan ia bergabung.
Diterjemahkan oleh
Dari persyaratan Al-Ahly hingga keputusan Flick... Kisah menarik di balik layar transfer Hamza Abdelkarim
Karakter Hamza
Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap detail kontrak ini. Beberapa hari yang lalu, Hamza Abdelkarim merayakan kelulusannya dengan cara yang tidak biasa. Saat rekan-rekannya menerima ijazah mereka di tengah kerumunan keluarga dan teman-teman, penyerang Mesir ini terpaksa mengirimkan video dirinya mengenakan topi wisuda tradisional dari kamp tim nasionalnya, di mana ia mewakili Mesir di Piala Dunia saat berusia 18 tahun, untuk mewujudkan mimpi yang telah ia kejar sejak kecil: menjadi pemain di barisan Barcelona.
Adegan ini menggambarkan kepribadian Hamza, yang oleh banyak orang di negaranya dijuluki "Haaland Mesir". Ia adalah pemuda yang tenang, berasal dari keluarga yang sangat teratur, menempuh pendidikan di sekolah internasional di Mesir, menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, dan memiliki kedewasaan yang tidak biasa untuk usianya.
Orang-orang terdekatnya menegaskan bahwa ia jauh dari tipe pemain yang impulsif atau pembuat onar, melainkan seorang yang tenang, sederhana, dan merasa lebih nyaman dalam suasana keluarga jauh dari keramaian besar. Ia kini tinggal di "La Masia" di Saint-Jean-de-Baï, di mana ia terus belajar bahasa Spanyol bersama guru-guru klub untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya ribuan kilometer jauhnya dari kampung halamannya.
Awal mula detail kesepakatan ini bermula pada bulan Oktober 2025, ketika Barcelona memutuskan untuk mempercepat langkahnya secara definitif untuk merekrut penyerang Mesir tersebut selama Piala Dunia U-20, dan klub telah memantau perkembangannya dengan cermat, namun turnamen tersebut mengukuhkan keyakinan semua pejabat olahraga, terutama João Amaral, kepala pemandu bakat Barcelona, yang terkesan dengan potensi pemain tersebut dan menjadi tokoh kunci dalam memastikan negosiasi berjalan lancar.
Komunikasi dimulai setelah turnamen berakhir dengan agen pemain, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen Barcelona, meskipun minatnya serius, prosesnya sama sekali tidak mudah, terutama karena Hamza bukan sekadar talenta biasa, melainkan pada usia 17 tahun sudah menjadi bagian dari tim utama Al Ahly, klub terbesar di Mesir dan salah satu institusi olahraga terkuat di Benua Afrika, yang dinobatkan sebagai Klub Abad Ini di Afrika pada tahun 2000 oleh CAF.
Surat kabar Spanyol tersebut menyebutkan bahwa Al Ahly memiliki basis penggemar yang mencapai sekitar 60 juta orang, sehingga klub Mesir tersebut memandang penyerang muda itu sebagai salah satu permata utama dalam proyek masa depannya dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskannya.
- AFP
Persaingan yang ketat untuk kesepakatan tersebut
Barcelona bukanlah satu-satunya klub yang memantau striker muda tersebut; klub-klub seperti Sporting Lisbon dari Portugal dan Bologna dari Italia, di antara banyak klub lainnya, juga mengikuti perkembangannya dan kemajuannya dengan cermat. Namun, proyek olahraga klub Catalan itu berhasil membuat perbedaan, dan João Amaral menjadi salah satu motor utama dalam proses tersebut, bersama dengan Deco yang juga berbicara langsung dengan sang pemain.
Pembicaraan tersebut sangat menentukan dalam meyakinkan sang pemain, terutama karena Hamza sudah bermain di tim utama Al-Ahly dan memiliki posisi istimewa untuk pemain seumurannya. Karena itu, Barcelona tidak bisa hanya mengandalkan tawaran finansial saja, melainkan harus meyakinkannya dengan rencana olahraga, meskipun sang pemuda sangat ingin mewujudkan mimpinya.
Amaral dan Andres Manzano menjelaskan detail proyek olahraga tersebut dengan transparan sejak awal, dan memberitahunya bahwa ia tidak akan langsung bergabung dengan tim utama, melainkan harus menjalani proses bertahap dalam struktur pembinaan klub, namun mereka menyampaikan kepadanya gagasan yang sangat jelas bahwa jika seorang pemain di Barcelona menunjukkan level dan karakter yang dibutuhkan, maka loncat ke tim utama menjadi hal yang sangat mungkin, dan buktinya adalah apa yang terjadi dengan Fermin, Gavi, Casado, dan Lamine Yamal, di antara yang lain.
Keterbukaan ini memainkan peran penentu dalam mengambil keputusan, dan orang-orang terdekat sang pemain menegaskan bahwa ia selalu membicarakan Barcelona sejak kecil. Ini bukan sekadar kalimat klise yang diulanginya dalam wawancara media, melainkan mimpi yang telah lama ia kejar selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba berubah menjadi kenyataan yang nyata di hadapannya.
Negosiasi yang melelahkan
Negosiasi dengan Al-Ahly berubah menjadi seperti naik roller coaster, di mana klub Mesir tersebut selama berminggu-minggu mempertimbangkan semua kemungkinan yang ada, dan menunjukkan ketegasan yang besar dalam keinginannya untuk melindungi salah satu talenta muda paling menjanjikan di sektor juniornya. Proses negosiasi ini melewati momen-momen yang sangat rumit, dan pada beberapa titik tampak seolah-olah kesepakatan itu akan gagal total.
Hubungan baik antara kedua klub, intervensi agen Abdulkarim, dan manajemen Barcelona dalam situasi ini, setelah dua bulan negosiasi, berkontribusi dalam mendekatkan pandangan dan mengurai hambatan yang membekukan kesepakatan. Namun, masih ada satu langkah terakhir yang harus diselesaikan sebelum transfer dapat diselesaikan.
Manajemen Al-Ahly mensyaratkan jaminan masa depan pemain di klub sebelum mengizinkannya hengkang, dan menetapkan perpanjangan kontraknya sebagai syarat utama untuk menyetujui peminjamannya. Pada saat itu, sisa kontrak Hamza tinggal 18 bulan, dan tanpa perpanjangan, kontraknya akan berakhir pada Juni 2027 dengan posisi yang lebih baik yang memungkinkan dia menentukan nasibnya dengan bebas, Namun demikian, demi menegaskan tekadnya untuk memanfaatkan peluang yang ada di depannya, sang pemain menyetujui syarat tersebut dan memperpanjang kontraknya dengan Al-Ahly untuk menyelesaikan proses yang di dalamnya João Amaral memainkan peran krusial.
Reaksi pemain saat menerima panggilan akhir tersebut mencerminkan besarnya tekanan yang dialaminya selama dua bulan tersebut, dan orang-orang terdekat sang penyerang muda mengingat bahwa ia menjalani periode tersebut dengan beban emosional yang besar, di mana ia mengalami momen-momen keraguan, ketegangan, dan kekhawatiran mengenai hasil akhir dari pembicaraan tersebut, Oleh karena itu, ketika Christian Emile memberitahunya bahwa kesepakatan telah ditutup secara final dan ia akan menjadi pemain Barcelona, ia tidak dapat menahan perasaannya dan emosi sepenuhnya menguasainya.
Beberapa bulan kemudian, waktu membuktikan kebenaran taruhan mereka yang percaya pada kemampuannya. Meskipun mengalami cedera selama musim tersebut, Hamza meninggalkan kesan yang luar biasa di klub Catalan itu, dan Barcelona secara resmi memberitahunya bahwa manajer teknis Hans Flick ingin bertemu dengannya dan ikut serta dalam persiapan musim baru bersama tim utama.
- https://www.sport.es/es/
Awal yang rumit
Awal karier sang pemain sama sekali tidak mudah. Begitu ia resmi menandatangani kontrak dengan klub Catalan tersebut, ia harus kembali ke Mesir selama dua minggu untuk mengurus izin kerja yang sedikit tertunda. Namun, hal itu tidak menghalanginya untuk mewujudkan mimpinya meraih kesuksesan di Barcelona.
Hamza menerima konfirmasi akhir mengenai langkah selanjutnya pada 20 Mei lalu, saat timnya sedang menjalani pemusatan latihan untuk menghadapi final Liga Champions U-19, dan reaksinya langsung dan mengharukan, di mana ia segera menghubungi keluarganya dan orang-orang terdekatnya untuk berbagi kabar tersebut, yang merupakan hadiah besar pertama atas semua pengorbanan yang ia lakukan sepanjang tahun lalu.
Perkembangan besar sang pemain tidak luput dari perhatian di Mesir, karena sorotan media dan dukungan publik yang diberikan Barcelona kepadanya, ditambah dengan bakat besarnya, membukakan pintu bagi timnas Mesir senior, di mana Mohamed Salah menyambutnya dengan hangat sejak hari pertama, dan kepercayaan yang diberikan kepada pemain tersebut tercermin melalui pemberian jersey nomor 9, nomor yang selalu disediakan untuk penyerang terkemuka dan talenta sepak bola masa depan di Mesir.
Selama periode ini, Hamza bertemu dengan salah satu pemain yang ia anggap sebagai panutannya, yaitu pemain Brasil Raphinha. Keduanya bertukar jersey, dan pemain sayap Brasil itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengucapkan selamat secara pribadi atas kepindahannya ke Barcelona. Hamza menerima gestur tersebut dengan rasa syukur yang besar, sementara ia masih tak percaya dengan suasana yang ia alami, Kenaikannya tidak berhenti di situ. Sebelum berangkat untuk berpartisipasi di Piala Dunia, ia menandatangani kontrak sponsor dengan perusahaan global "Nike", yang menunjuknya sebagai duta merek, yang mencerminkan dimensi internasional yang semakin berkembang yang ia raih di usia yang sangat muda.
Kenaikan ini bukanlah kebetulan, karena Mesir telah bertahun-tahun mencari bintang baru yang mampu mengikuti jejak Mohamed Salah, dan Hamza Abdel Karim saat ini mewakili salah satu harapan terbesar di negara tersebut.
Ayahnya, Mohamed Abdel Karim, mantan pemain bola voli di klub Al Ahly, mengikuti dengan cermat petualangan yang hampir belum pernah terjadi sebelumnya ini, karena putranya adalah salah satu pemain pertama yang melompat langsung dari liga Mesir ke klub Barcelona.
Kini, setelah melewati semua rintangan dan kesulitan yang mengelilingi transfernya, Hamza bersiap menghadapi tantangan terbesar dalam karier sepak bolanya dengan ketenangan, kedewasaan, dan keyakinan yang telah menyertainya sejak langkah pertamanya.