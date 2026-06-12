Dari persyaratan Al-Ahly hingga keputusan Flick... Kisah menarik di balik layar transfer Hamza Abdelkarim

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap detail kontrak ini. Beberapa hari yang lalu, Hamza Abdelkarim merayakan kelulusannya dengan cara yang tidak biasa. Saat rekan-rekannya menerima ijazah mereka di tengah kerumunan keluarga dan teman-teman, penyerang Mesir ini terpaksa mengirimkan video dirinya mengenakan topi wisuda tradisional dari kamp tim nasionalnya, di mana ia mewakili Mesir di Piala Dunia saat berusia 18 tahun, untuk mewujudkan mimpi yang telah ia kejar sejak kecil: menjadi pemain di barisan Barcelona.

Adegan ini menggambarkan kepribadian Hamza, yang oleh banyak orang di negaranya dijuluki "Haaland Mesir". Ia adalah pemuda yang tenang, berasal dari keluarga yang sangat teratur, menempuh pendidikan di sekolah internasional di Mesir, menguasai bahasa Inggris dengan sangat baik, dan memiliki kedewasaan yang tidak biasa untuk usianya.

Orang-orang terdekatnya menegaskan bahwa ia jauh dari tipe pemain yang impulsif atau pembuat onar, melainkan seorang yang tenang, sederhana, dan merasa lebih nyaman dalam suasana keluarga jauh dari keramaian besar. Ia kini tinggal di "La Masia" di Saint-Jean-de-Baï, di mana ia terus belajar bahasa Spanyol bersama guru-guru klub untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya ribuan kilometer jauhnya dari kampung halamannya.

Awal mula detail kesepakatan ini bermula pada bulan Oktober 2025, ketika Barcelona memutuskan untuk mempercepat langkahnya secara definitif untuk merekrut penyerang Mesir tersebut selama Piala Dunia U-20, dan klub telah memantau perkembangannya dengan cermat, namun turnamen tersebut mengukuhkan keyakinan semua pejabat olahraga, terutama João Amaral, kepala pemandu bakat Barcelona, yang terkesan dengan potensi pemain tersebut dan menjadi tokoh kunci dalam memastikan negosiasi berjalan lancar.

Komunikasi dimulai setelah turnamen berakhir dengan agen pemain, yang memiliki hubungan yang sangat baik dengan manajemen Barcelona, meskipun minatnya serius, prosesnya sama sekali tidak mudah, terutama karena Hamza bukan sekadar talenta biasa, melainkan pada usia 17 tahun sudah menjadi bagian dari tim utama Al Ahly, klub terbesar di Mesir dan salah satu institusi olahraga terkuat di Benua Afrika, yang dinobatkan sebagai Klub Abad Ini di Afrika pada tahun 2000 oleh CAF.

Surat kabar Spanyol tersebut menyebutkan bahwa Al Ahly memiliki basis penggemar yang mencapai sekitar 60 juta orang, sehingga klub Mesir tersebut memandang penyerang muda itu sebagai salah satu permata utama dalam proyek masa depannya dan tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskannya.