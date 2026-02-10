"Dari Pangeran hingga jenius!" - Lionel Messi dan putranya menerima hadiah spesial dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Neymar.

Meskipun Neymar baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Santos, ada spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Amerika Utara.

Berbicara tentang kemungkinan transfer, mantan kiper Premier League Brad Friedel baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: "Jika Neymar dalam kondisi fit, maka menurut saya itu bisa berhasil, saya benar-benar yakin karena dia masih nama besar di beberapa bagian Amerika Serikat. Masalahnya adalah jika dia tidak fit dan sering cedera, maka itu menjadi kenyataan yang dipengaruhi media secara negatif. Saya bisa memahami argumen dari kedua belah pihak.

"Saya menduga, dan ini orang-orang cerdas, kontraknya akan berbasis kinerja dan kebugaran. Setelah menghabiskan waktu di Miami, sebelum Messi datang, Anda tidak akan tahu bahwa Miami memiliki tim. Sejak dia datang, kaos pink dan hitam ada di mana-mana. Jika Neymar datang, itu akan menambahnya.

"Saya bisa memahami apa yang mereka coba lakukan. Anda harus melihatnya dengan hati-hati karena ini sulit karena riwayat cedera dia. Tapi dia memiliki talenta khusus yang bisa benar-benar membangkitkan antusiasme penggemar Amerika. Dia bisa melakukan hal-hal khusus. Saya mungkin akan 55% setuju dan 45% tidak setuju."

Messi, sementara itu, seharusnya tampil dalam pertandingan pertama Inter Miami di musim baru MLS bulan ini melawan Los Angeles FC.