@SantosFC - X
"Dari Pangeran hingga jenius!" - Lionel Messi dan putranya menerima hadiah spesial dari mantan rekan setimnya di Barcelona, Neymar.
Messi dan Neymar menjadi rekan setim di Barcelona pada tahun 2010-an.
Messi dan Neymar pertama kali menjadi sahabat dekat selama mereka bermain di Barcelona. Keduanya meraih delapan trofi bersama raksasa Catalan tersebut, termasuk treble Liga Champions, La Liga, dan Copa del Rey selama musim historis 2014-15, serta membentuk lini serang 'MSN' yang mematikan bersama Luis Suarez. Kerja sama mereka berakhir sementara pada 2017 ketika Neymar pindah ke PSG dengan transfer rekor dunia, meskipun Messi akhirnya bergabung dengan mantan rekan setimnya di Paris setelah meninggalkan Barcelona sebagai pemain bebas transfer pada 2021.
Keduanya meninggalkan Prancis pada 2023, dengan Messi pindah ke klub Major League Soccer Inter Miami dan Neymar bergabung dengan Al-Hilal dalam periode dua tahun yang diwarnai cedera. Pemain berusia 34 tahun itu kini kembali ke Santos di Brasil dan membantu klub masa kecilnya terhindar dari degradasi pada musim 2025 Campeonato Brasileiro Serie A.
Santos dan Neymar mengirimkan hadiah istimewa kepada Messi.
Contoh terbaru dari persahabatan erat mereka terjadi ketika Neymar mengirimkan tiga jersey replika Santos kepada Messi dan ketiga putranya, Thiago, Mateo, dan Ciro, dengan postingan di media sosial yang dengan cepat menjadi viral.
Postingan dari Santos berbunyi: “Dari Neymar Jr. kepada Lionel Messi. Dari Sang Pangeran kepada Sang Jenius.
"Jubah Suci, yang tak ternilai harganya, dengan nomor yang diabadikan oleh Raja. 10 untuk Neymar. 10 untuk Messi. 10 untuk Pelé. Warisan abadi dalam sejarah sepak bola.
"Salam dari Vila Belmiro, Lionel Messi!"
Messi tampil gemilang bersama Inter Miami sementara Neymar kembali ke Santos.
Pasangan ini tidak lagi bermain bersama, namun keduanya tetap aktif di level klub. Messi telah membawa minat baru ke MLS sejak pindah ke Inter Miami, membantu Herons memenangkan MLS Cup 2025, Supporters' Shield 2024, dan Leagues Cup 2023. Neymar, di sisi lain, tidak lagi bersaing di puncak Serie A Brasil, dengan timnya terjerat dalam pertarungan degradasi saat ia kembali.
Santos akhirnya berhasil lolos dari zona degradasi dan berharap menghindari nasib serupa di edisi 2026 liga tersebut, meskipun mereka belum berhasil meraih kemenangan dari dua pertandingan pembuka mereka. Neymar belum fit untuk bermain sejauh ini, tetapi bisa saja tersedia untuk pertandingan berikutnya melawan Athletico Paranaense pada Kamis malam.
- GOAL/Getty
Apakah Neymar bisa bergabung dengan Messi di MLS?
Meskipun Neymar baru-baru ini menandatangani perpanjangan kontrak dengan Santos, ada spekulasi yang mengaitkannya dengan kemungkinan pindah ke Amerika Utara.
Berbicara tentang kemungkinan transfer, mantan kiper Premier League Brad Friedel baru-baru ini mengatakan kepada GOAL: "Jika Neymar dalam kondisi fit, maka menurut saya itu bisa berhasil, saya benar-benar yakin karena dia masih nama besar di beberapa bagian Amerika Serikat. Masalahnya adalah jika dia tidak fit dan sering cedera, maka itu menjadi kenyataan yang dipengaruhi media secara negatif. Saya bisa memahami argumen dari kedua belah pihak.
"Saya menduga, dan ini orang-orang cerdas, kontraknya akan berbasis kinerja dan kebugaran. Setelah menghabiskan waktu di Miami, sebelum Messi datang, Anda tidak akan tahu bahwa Miami memiliki tim. Sejak dia datang, kaos pink dan hitam ada di mana-mana. Jika Neymar datang, itu akan menambahnya.
"Saya bisa memahami apa yang mereka coba lakukan. Anda harus melihatnya dengan hati-hati karena ini sulit karena riwayat cedera dia. Tapi dia memiliki talenta khusus yang bisa benar-benar membangkitkan antusiasme penggemar Amerika. Dia bisa melakukan hal-hal khusus. Saya mungkin akan 55% setuju dan 45% tidak setuju."
Messi, sementara itu, seharusnya tampil dalam pertandingan pertama Inter Miami di musim baru MLS bulan ini melawan Los Angeles FC.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan