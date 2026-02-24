Dari pahlawan tak dikenal menjadi senjata mematikan: Nico O'Reilly kini menjadi kunci dalam upaya Manchester City meraih empat gelar sekaligus - dan posisinya sebagai pemain inti Inggris di Piala Dunia kini pasti aman

Pemuda berusia 20 tahun yang merupakan penggemar setia Manchester City asal utara Manchester ini bukanlah kandidat yang diharapkan untuk menjadi sosok kunci dalam kebangkitan tim tersebut, dan hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama.

O'Reilly adalah pemain lokal, dan mereka jarang mendapatkan banyak kesempatan konsisten di tim utama City di luar contoh-contoh yang jelas seperti Phil Foden dan Rico Lewis. Dia juga mengalami cedera pergelangan kaki yang serius pada tahap krusial perkembangan karirnya, memaksanya menjalani operasi dan absen dalam sebagian besar musim 2023-24.

O'Reilly akhirnya masuk ke tim utama sebagai bek kiri dadakan dan, menurut kata-katanya sendiri, belajar sambil bekerja setelah menghabiskan sebagian besar karier mudanya sebagai gelandang serang. Namun, Anda tidak akan menyadarinya dari penampilannya, dan setelah menguasai peran defensif itu selama 12 bulan, dia kini mulai menampilkan performa yang lebih mengesankan dalam peran yang lebih alami baginya.