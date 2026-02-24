Goal.com
Dari pahlawan tak dikenal menjadi senjata mematikan: Nico O'Reilly kini menjadi kunci dalam upaya Manchester City meraih empat gelar sekaligus - dan posisinya sebagai pemain inti Inggris di Piala Dunia kini pasti aman

Manchester City berharap, dan mungkin bahkan mengharapkan bahwa seorang gelandang bernama Nico akan mengubah nasib mereka pada paruh kedua musim lalu. Namun, pria yang menjadi kunci kebangkitan tim Pep Guardiola di tengah musim dan membuat mereka menjadi pesaing untuk meraih quadruple bukanlah Nico Gonzalez yang tinggi kurus, yang direkrut dari Porto seharga £50 juta pada Januari lalu, melainkan lulusan akademi Nico O’Reilly, yang tidak memakan biaya sama sekali.

Pemuda berusia 20 tahun yang merupakan penggemar setia Manchester City asal utara Manchester ini bukanlah kandidat yang diharapkan untuk menjadi sosok kunci dalam kebangkitan tim tersebut, dan hal ini disebabkan oleh tiga alasan utama.

O'Reilly adalah pemain lokal, dan mereka jarang mendapatkan banyak kesempatan konsisten di tim utama City di luar contoh-contoh yang jelas seperti Phil Foden dan Rico Lewis. Dia juga mengalami cedera pergelangan kaki yang serius pada tahap krusial perkembangan karirnya, memaksanya menjalani operasi dan absen dalam sebagian besar musim 2023-24. 

O'Reilly akhirnya masuk ke tim utama sebagai bek kiri dadakan dan, menurut kata-katanya sendiri, belajar sambil bekerja setelah menghabiskan sebagian besar karier mudanya sebagai gelandang serang. Namun, Anda tidak akan menyadarinya dari penampilannya, dan setelah menguasai peran defensif itu selama 12 bulan, dia kini mulai menampilkan performa yang lebih mengesankan dalam peran yang lebih alami baginya.

    Senjata rahasia

    O’Reilly telah menjadi sorotan di akademi City berkat gol-golnya yang menakjubkan, termasuk tendangan scorpion melawan Middlesbrough dan tendangan lob dari jarak 40 yard melawan Manchester United. Kemampuan mencetak golnya menjadi senjata rahasia saat ia beradaptasi menjadi bek kiri di tim Guardiola musim lalu, di mana ia mencetak lima gol dan memberikan dua assist, berperan penting dalam membawa City ke final FA Cup dan bangkit dari periode buruk di Premier League untuk finis di empat besar. 

    O'Reilly adalah pahlawan tak ternilai dalam kebangkitan tersebut, tetapi kini rahasia itu terungkap, terutama setelah dua golnya mengantarkan City meraih kemenangan 2-1 atas Newcastle pada Sabtu. O’Reilly merupakan salah satu pemain kunci dalam perburuan gelar Premier League City melawan Arsenal serta upaya mereka untuk memenangkan Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao. 

    City telah memenangkan lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan O'Reilly telah tampil sebagai starter dalam semua pertandingan tersebut, mencetak tiga gol.

    Tidak dapat dijatuhkan

    Pentingnya O'Reilly bagi tim bukanlah hal yang baru. Erling Haaland, misalnya, adalah satu-satunya pemain lapangan di skuad City yang memiliki menit bermain lebih banyak daripada O'Reilly di Premier League dan Liga Champions musim ini.

    "Dia menjadi pemain yang tak tergantikan," kata mantan bek City, Joleon Lescott, di TNT Sports. "Mudah untuk menyadarinya karena dia mencetak dua gol hari ini, tetapi dalam pertandingan sebelumnya dia menunjukkan kecepatan dan ketangkasan. Ketika tim kekurangan tenaga dalam transisi, baik saat menyerang maupun bertahan, dia menunjukkan bahwa dia bisa pulih dan dia bermain bagus malam ini saat menyerang dari belakang.

    "Saya pikir sebagai pemain muda, Anda ingin bermain dan akan mengatakan ya, saya akan bermain di mana saja. Tapi ketika Anda diberi kesempatan untuk bermain di posisi terbaik Anda dalam tim yang luar biasa ini pada tahap krusial musim ini karena manajer mempercayai Anda untuk mempengaruhi pertandingan seperti yang dia lakukan - itu akan memberinya begitu banyak kepercayaan diri."

    Berhasil dalam 'posisinya'

    Tidaklah kebetulan bahwa O'Reilly mulai menonjol sejak kembali ke posisi alaminya di lapangan. Pemain muda ini melakukan debutnya musim ini di lini tengah pada leg pertama semifinal Carabao Cup di Newcastle, meskipun saat itu ia bermain sebagai gelandang bertahan dan lebih sebagai opsi darurat karena Gonzalez cedera dan Rodri baru saja pulih sepenuhnya.

    Dia bermain di posisi serupa melawan Galatasaray, dan baru pada pertandingan tandang ke Tottenham pada akhir Januari O'Reilly diberi peran menyerang yang dia kuasai di level muda, bermain sebagai No.8 dalam formasi 4-1-3-2 baru Guardiola. Dia tampil gemilang di posisi itu dan menjadi pilihan utama pelatih, memulai semua pertandingan liga City sejak saat itu. 

    "Apa pemain yang luar biasa," kata Guardiola pada Sabtu. "Dia bermain sebagai bek sayap, gelandang bertahan, dan kini bisa bermain di posisinya. Dia telah melakukan lompatan luar biasa. Nico memberikan kekuatan fisik yang kami butuhkan di tengah lapangan. Dia sangat lengkap dan masih sangat muda."

    O'Reilly memainkan peran penting dalam kemenangan dramatis di Liverpool, mencetak gol melawan Fulham sebelum mencetak dua gol brilian melawan Newcastle, di mana dia efektif bermain sebagai No.10 di belakang Omar Marmoush dan Haaland. Memang, dia sering terlihat seperti No.9.

    Kecerdasan sepak bola

    Untuk gol pertamanya, O'Reilly mengontrol bola dengan dadanya ke arah Marmoush di garis tengah lapangan, lalu berlari sejajar dengan pemain Mesir itu dan melepaskan tendangan pertama kali ke tiang dekat dari luar kotak penalti. Untuk gol keduanya, ia meniru gaya Haaland, mengatur waktu larinya dengan sempurna untuk menyambut umpan silang Haaland dari sisi kanan dan menyundul bola ke gawang. 

    Ia hampir mencetak hat-trick di babak pertama, namun gagal mendapatkan sentuhan yang tepat saat ia meluncur ke area penalti untuk menyambut umpan silang rendah dari Marmoush.

    "Karena fleksibilitasnya, energinya, kecerdasan sepak bolanya, dan usianya yang baru 20 tahun, apa yang dia lakukan sungguh luar biasa," kata mantan bintang City, Micah Richards, dalam program Match of the Day. "Itu adalah kemauannya untuk berlari, dan bukan hanya itu, tapi juga timing larinya.

    Melihat seseorang dari akademi mendapatkan kesempatan ini dan memanfaatkannya. Dia sekarang menjadi pemain internasional Inggris yang bisa bermain di tengah dan bek kiri, jadi fleksibilitasnya akan baik untuk negara. Permainannya secara keseluruhan sangat bagus. Ini adalah penampilan sempurna untuk pemain seumurannya yang harus beradaptasi dari bek kiri dan sekarang bermain sebagai No. 10."

    Wayne Rooney menambahkan: "Pep melihat sesuatu dalam dirinya, Pep melihatnya setiap hari dalam latihan dan menyadari bahwa dia bisa bermain di seluruh lapangan."

    Hadiah untuk Tuchel

    Visi Guardiola bahwa O’Reilly dapat bermain sebagai bek kiri tidak hanya membantu City dalam perburuan empat trofi, tetapi juga memberikan keuntungan bagi manajer Inggris, Thomas Tuchel.

    Manajer The Three Lions kekurangan bek kiri akibat cedera berulang Tino Livramento dan Myles Lewis-Skelly yang kehilangan tempatnya di tim utama Arsenal. O’Reilly menjadi anugerah bagi Tuchel, dan meskipun baru melakukan debut kompetitifnya untuk negaranya pada November, ia berada di posisi terdepan untuk menjadi starter di Piala Dunia.

    Berbeda dengan kekurangan opsi di sisi kiri pertahanan, Inggris memiliki kelimpahan pemain di lini tengah. Meskipun demikian, O’Reilly bermain begitu baik dalam peran yang lebih maju sehingga Tuchel bahkan bisa tergoda untuk memainkannya lebih tinggi di lapangan sebagai No.10 dan mengubah persaingan sengit antara Morgan Rogers, Jude Bellingham, Cole Palmer, Eberechi Eze, dan Phil Foden menjadi persaingan enam pemain.

    Mengunci tempatnya

    Ini akan menjadi lima bulan yang menegangkan bagi seorang pemain yang kurang dari dua tahun lalu hanya dikenal oleh penggemar akademi City, dan O’Reilly mengakui bahwa dia tidak selalu melihat dirinya bisa naik level. 

    "Ketika Anda berada di klub terbaik di dunia dan mulai berkembang, Anda berpikir, 'Apakah saya punya kesempatan di sini?'," katanya kepada Manchester Evening News. "Dengan tim seperti ini dan klub seperti ini, sangat sulit bagi pemain muda untuk menembus tim utama karena mereka selalu menang. Tapi itu sangat menarik, dan jika Anda bekerja keras dan berusaha cukup keras, Anda akan mendapatkan kesempatan Anda."

    Kemampuan serbaguna O’Reilly membuka pintu ke tim Guardiola, yang biasanya tertutup bagi pemain muda lokal. Kini ia telah mengamankan posisinya dan tidak akan pergi ke mana-mana.

