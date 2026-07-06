Dari Mussolini hingga Trump... Intervensi politik yang mengguncang Piala Dunia

Presiden AS Donald Trump selama ini selalu menghindari campur tangan dalam jalannya Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko, namun pada Rabu lalu, ia melakukan panggilan telepon dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino.

Pembicaraan tersebut berfokus pada penangguhan bintang tim nasional AS, Fularin Balugun, setelah ia menerima kartu merah.

Dan memang, hukuman tersebut dibatalkan sehingga sang pemain kini memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, dini hari besok.

Meskipun keputusan ini memicu gelombang kemarahan luas di dunia sepak bola, ini bukanlah kasus pertama campur tangan politik dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan “France 24” menayangkan laporan yang mengulas kasus-kasus intervensi politik paling menonjol dalam Piala Dunia, dan berikut ini adalah peristiwa-peristiwa bersejarah terpentingnya: