Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy CenterGetty Images News

Diterjemahkan oleh

Dari Mussolini hingga Trump... Intervensi politik yang mengguncang Piala Dunia

FEATURES
World Cup
USA vs Belgium
USA
Belgium
F. Balogun
AS
Jerman
Italia
Kuwait

Presiden AS Donald Trump selama ini selalu menghindari campur tangan dalam jalannya Piala Dunia yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Kanada dan Meksiko, namun pada Rabu lalu, ia melakukan panggilan telepon dengan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino.

Pembicaraan tersebut berfokus pada penangguhan bintang tim nasional AS, Fularin Balugun, setelah ia menerima kartu merah. 

Dan memang, hukuman tersebut dibatalkan sehingga sang pemain kini memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan babak 16 besar melawan Belgia, dini hari besok.

Meskipun keputusan ini memicu gelombang kemarahan luas di dunia sepak bola, ini bukanlah kasus pertama campur tangan politik dalam sejarah Piala Dunia.

Jaringan “France 24” menayangkan laporan yang mengulas kasus-kasus intervensi politik paling menonjol dalam Piala Dunia, dan berikut ini adalah peristiwa-peristiwa bersejarah terpentingnya:

  • BIO MUSSOLINI-TROOPSAFP

    Tekanan yang dilancarkan Mussolini pada tahun 1934 dan 1938

    Italia menjadi tuan rumah Piala Dunia edisi kedua, dan pemimpin Italia Benito Mussolini—yang, berbeda dengan rakyatnya, tidak terlalu menyukai sepak bola—melihat turnamen tersebut sebagai kesempatan yang sempurna untuk mengagungkan sistem politiknya.

    Mussolini hadir di setiap pertandingan dan sering masuk ke ruang ganti pemain, sementara wasit dituduh memihak tim tuan rumah Italia—yang pada akhirnya dinobatkan sebagai juara—hingga FIFA kemudian menjatuhkan sanksi skorsing seumur hidup kepada dua wasit.

     Mussolini terus menekan pada tahun 1938... dan Austria di bawah bendera Nazi

    Hanya satu tahun sebelum pecahnya Perang Dunia II, Austria—yang baru saja dianeksasi oleh Jerman Nazi—mengumumkan penarikan diri dari turnamen tersebut, dan sejumlah pemainnya dipaksa untuk mewakili tim nasional Jerman, bahkan diminta untuk melakukan salam Nazi di Stadion Parc des Princes di Paris.

    Namun demikian, tim nasional Jerman tidak mampu melaju melewati babak 16 besar.

    Sedangkan Italia, berhasil mempertahankan gelarnya, sementara para pemainnya mengenakan seragam hitam yang mengingatkan pada seragam milisi Italia. 

    Sebelum pertandingan final, Mussolini mengirimkan pesan singkat namun menakutkan kepada mereka: “Kemenangan atau kematian.”

    • Iklan
  • Cesar Cueto PeruHulton Archive

     Dugaan korupsi di Argentina pada tahun 1978

    Turnamen tersebut diselenggarakan di bawah pemerintahan militer Jenderal Jorge Rafael Videla, yang ingin memanfaatkan Piala Dunia untuk memperbaiki citra rezimnya di mata dunia.

    Argentina berhasil meraih gelar juara dunia pertamanya dalam sejarah, namun kemenangan tersebut tetap diwarnai oleh dugaan korupsi yang kuat.

    Untuk mencapai pertandingan final, tim nasional Argentina harus mengalahkan Peru dengan selisih minimal 4 gol agar bisa mengungguli Brasil.

    Meskipun tim Peru telah menunjukkan pertahanan yang sangat kokoh di awal turnamen, mereka akhirnya runtuh dan kalah dengan skor 0-6.

    Selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada bukti yang meyakinkan, muncul beberapa kesaksian yang menyebutkan adanya kesepakatan korupsi antara rezim militer di Argentina dan Peru.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    Prancis dan Kuwait pada tahun 1982... dan penyerbuan ke lapangan

    Di kota Valladolid, Spanyol, Alain Giresse mencetak gol keempat Prancis ke gawang Kuwait, namun para pemain Kuwait mengajukan protes setelah mendengar peluit yang mereka anggap menandakan adanya offside.

    Meskipun wasit awalnya mengesahkan gol tersebut, Sheikh Fahad Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Federasi Sepak Bola Kuwait, turun dari tribun ke lapangan di tengah keterkejutan semua orang.

    Di tengah kekacauan tersebut, wasit menarik kembali keputusannya dan membatalkan gol tersebut, sebelum akhirnya dihukum skorsing seumur hidup oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • Trump InfantinoGetty Images

    Panggilan telepon Trump kepada Infantino pada tahun 2026

    Setelah Trump merasa tidak puas dengan kartu merah yang diterimanya di Belugon, saat Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar—yang berarti ia secara otomatis diskors dari pertandingan melawan Belgia—Presiden AS tersebut menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino, meminta agar sanksi tersebut ditinjau kembali.

    Empat hari kemudian, FIFA mengumumkan bahwa Komite Disiplin telah mengubah hukuman tersebut.

    Keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 27 Peraturan Disiplin FIFA, di mana hukuman skorsing wajib satu pertandingan diubah menjadi skorsing dengan penangguhan selama satu pertandingan, dengan pemain tersebut harus menjalani masa percobaan selama satu tahun penuh.

    Dengan demikian, pencetak gol terbanyak timnas AS di Piala Dunia kali ini, dengan 3 gol, akan dapat bermain dalam pertandingan babak 16 besar melawan timnas Belgia.

    Keputusan ini kemungkinan besar akan memicu kontroversi lebih lanjut di Belgia, karena Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan bahwa mereka “terkejut dengan keputusan tersebut” dan saat ini sedang menjajaki semua jalur hukum yang memungkinkan untuk mengajukan banding.

World Cup
USA crest
USA
USA
Belgium crest
Belgium
BEL