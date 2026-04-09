Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Dari Mesir ke Arab Saudi... Apakah keputusan wasit mengakhiri impian Al Ahly di liga?

Kedua klub berada dalam situasi yang sangat mirip dalam beberapa jam terakhir

48 jam yang mendebarkan dialami oleh para penggemar sepak bola di dunia Arab, terutama di Mesir dan Arab Saudi, di tengah persaingan sengit memperebutkan gelar liga serta berbagai kejutan yang terjadi dalam pertandingan-pertandingan kompetisi tersebut.

Namun, peristiwa paling menonjol dalam dua hari terakhir ini terjadi pada Al Ahly, baik di Liga Nil maupun Liga Roshen, setelah keduanya terjebak dalam hasil imbang yang menegangkan.

  • Kegagalan baru

    Selasa lalu, Al Ahly bermain imbang 1-1 dengan Ceramica Cleopatra pada putaran pertama fase final Liga Mesir.

    Hasil imbang ini merupakan yang kedua berturut-turut bagi Al Ahly di Liga Mesir, setelah sebelumnya kalah dari Tala'ea El-Gaish dengan skor 1-2 pada putaran terakhir fase liga sebelum dimulainya babak final.

    Selain itu, "Si Merah" terus mencatatkan hasil negatif, setelah sebelumnya tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final, menyusul kekalahan dari Taraji Tunisia dengan skor 2-4 dalam agregat dua leg.

    Kurang dari 24 jam kemudian, Al-Ahli lainnya juga terjebak dalam hasil imbang 1-1 melawan Al-Fayha, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Saudi.

    Ini merupakan kekalahan kedua Al-Ahli dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Saudi, setelah sebelumnya kalah dari Al-Qadisiyah pada putaran ke-26 kompetisi tersebut.

    Selain itu, Al-Ahli terus mengalami kesulitan, setelah sebelumnya tersingkir dari Piala Khadim Al-Haramain pada babak semifinal, menyusul kekalahan dari Al-Hilal melalui adu penalti, setelah imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.

  • Keputusan arbitrase yang kontroversial

    Faktor yang sama antara apa yang terjadi pada Al Ahly di liga Mesir dan Saudi adalah bahwa hal itu terjadi setelah keputusan wasit yang kontroversial, terutama pada menit-menit krusial di masa injury time.

    Dalam pertandingan Liga Mesir, bola menyentuh tangan Ahmed Hani, bek Ceramica Cleopatra, pada masa injury time, namun wasit Mahmoud Wafa memutuskan untuk tidak memberikan tendangan penalti.

    Meskipun Wafa dipanggil oleh wasit video (VAR) Mahmoud Ashour, ia tetap bersikeras tidak memberikan tendangan penalti, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1.

    Adegan yang sama terulang persis dalam pertandingan Liga Saudi, di mana bola menyentuh tangan Villanueva, bek Al-Fayha, saat rekan setimnya Chris Smalling mencoba menghalau bola, sehingga wasit Mohamed Al-Sama'il menolak memberikan tendangan penalti.

    Setelah mendapat tekanan besar dari para pemain Al-Ahli, Al-Sama'il kembali memeriksa tayangan ulang video, namun ia tetap pada keputusannya dan menolak memberikan tendangan penalti.

    Namun, itu bukanlah satu-satunya insiden kontroversial dalam pertandingan tersebut, di mana para pemain Al-Ahli menuntut dua tendangan penalti sebelum insiden tersebut, yang juga ditolak oleh Al-Sama'il.

  • Mimpi yang jauh

    Hasil-hasil buruk telah mempersulit posisi Al Ahly dalam perebutan gelar liga, baik di Mesir maupun di Arab Saudi.

    Al-Ahly kini mengoleksi 41 poin, menempati posisi ketiga di klasemen Liga Mesir, tertinggal 5 poin dari Zamalek yang memimpin klasemen, dan 2 poin di belakang Pyramids, pemuncak klasemen kedua, yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

    Kesempatan Al-Ahly untuk meraih gelar liga Mesir kini tidak lagi berada di tangannya, karena mereka harus memenangkan semua pertandingan yang tersisa dan menunggu kegagalan para pesaingnya dalam lima putaran terakhir fase final.

    Hal yang sama berlaku bagi Al-Ahli Jeddah, di mana perolehan poin tim tersebut terhenti di 66 poin, menempati posisi ketiga di klasemen Liga Saudi, dengan selisih 4 poin di belakang Al-Nassr, pemuncak klasemen, yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit, dan selisih 2 poin di belakang Al-Hilal, pemegang posisi kedua.

    Sama halnya dengan Al-Ahly Mesir, peluang "Al-Raqi" untuk meraih gelar juara Liga Saudi tidak lagi berada di tangannya, di mana ia harus memenangkan semua pertandingannya, dan menunggu kegagalan para pesaingnya juga dalam enam putaran mendatang.

  • Pernyataan tegas

    Mungkin situasi sulit yang dihadapi kedua tim inilah yang mendorong manajemen kedua klub untuk mengeluarkan pernyataan tegas, di mana mereka mengkritik kesalahan wasit yang terjadi dalam kedua pertandingan tersebut, serta menuntut dilakukannya penyelidikan atas kejadian tersebut.

    Hal yang sama dalam pernyataan kedua klub tersebut adalah permintaan untuk mendengarkan rekaman percakapan yang terjadi antara wasit pertandingan dan wasit video.

    Pernyataan ini disertai dengan serangan keras dari pihak klub, di mana Sayed Abdelhafiz, pengawas sepak bola di Al Ahly Mesir, mengkritik wasit Mahmoud Wafa dan menuduhnya sebagai penyebab kegagalan tim.

    Hal yang sama terjadi di klub Saudi, di mana penyerang Inggris Ivan Toney dan sayap Brasil Wenderson Galeno menegaskan bahwa wasit keempat meminta mereka untuk fokus pada turnamen Asia daripada liga, yang dikonfirmasi oleh pelatih Jerman mereka, Matthias Jaissle.

  • Koreksi teknis

    Terlepas dari kesalahan wasit, kedua tim mengalami penurunan performa yang signifikan belakangan ini, terutama saat mereka tersandung melawan Ceramica Cleopatra dan Al-Fayha secara berturut-turut.

    Al-Ahly Mesir mengalami kesulitan karena tidak adanya penyerang sejati yang mampu mengubah peluang yang diciptakan dan umpan silang menjadi gol, sebuah krisis yang dialami tim sejak kepergian penyerang Palestina mereka, Wissam Abu Ali, pada musim panas lalu.

    Sedangkan Al-Ahly Saudi, tidak tampil dengan ketajaman serangan yang biasa mereka tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya saat menghadapi Al-Fayha, hal ini diakui oleh legenda klub, Hussein Abdul Ghani.

    Kedua tim harus memperbaiki kesalahan teknis dan berusaha memperbaikinya semaksimal mungkin, demi mempertahankan harapan terakhir untuk meraih gelar liga pada musim ini, baik di Mesir maupun di Arab Saudi.

