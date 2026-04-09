Dari Mesir ke Arab Saudi... Apakah keputusan wasit mengakhiri impian Al Ahly di liga?

Faktor yang sama antara apa yang terjadi pada Al Ahly di liga Mesir dan Saudi adalah bahwa hal itu terjadi setelah keputusan wasit yang kontroversial, terutama pada menit-menit krusial di masa injury time.
Dalam pertandingan Liga Mesir, bola menyentuh tangan Ahmed Hani, bek Ceramica Cleopatra, pada masa injury time, namun wasit Mahmoud Wafa memutuskan untuk tidak memberikan tendangan penalti.
Meskipun Wafa dipanggil oleh wasit video (VAR) Mahmoud Ashour, ia tetap bersikeras tidak memberikan tendangan penalti, sehingga pertandingan berakhir imbang 1-1.
Adegan yang sama terulang persis dalam pertandingan Liga Saudi, di mana bola menyentuh tangan Villanueva, bek Al-Fayha, saat rekan setimnya Chris Smalling mencoba menghalau bola, sehingga wasit Mohamed Al-Sama'il menolak memberikan tendangan penalti.
Setelah mendapat tekanan besar dari para pemain Al-Ahli, Al-Sama'il kembali memeriksa tayangan ulang video, namun ia tetap pada keputusannya dan menolak memberikan tendangan penalti.
Namun, itu bukanlah satu-satunya insiden kontroversial dalam pertandingan tersebut, di mana para pemain Al-Ahli menuntut dua tendangan penalti sebelum insiden tersebut, yang juga ditolak oleh Al-Sama'il.