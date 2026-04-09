Dari Mesir ke Arab Saudi... Apakah keputusan wasit mengakhiri impian Al Ahly di liga?

Selasa lalu, Al Ahly bermain imbang 1-1 dengan Ceramica Cleopatra pada putaran pertama fase final Liga Mesir.

Hasil imbang ini merupakan yang kedua berturut-turut bagi Al Ahly di Liga Mesir, setelah sebelumnya kalah dari Tala'ea El-Gaish dengan skor 1-2 pada putaran terakhir fase liga sebelum dimulainya babak final.

Selain itu, "Si Merah" terus mencatatkan hasil negatif, setelah sebelumnya tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final, menyusul kekalahan dari Taraji Tunisia dengan skor 2-4 dalam agregat dua leg.

Kurang dari 24 jam kemudian, Al-Ahli lainnya juga terjebak dalam hasil imbang 1-1 melawan Al-Fayha, di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Saudi.

Ini merupakan kekalahan kedua Al-Ahli dalam tiga pertandingan terakhir di Liga Saudi, setelah sebelumnya kalah dari Al-Qadisiyah pada putaran ke-26 kompetisi tersebut.

Selain itu, Al-Ahli terus mengalami kesulitan, setelah sebelumnya tersingkir dari Piala Khadim Al-Haramain pada babak semifinal, menyusul kekalahan dari Al-Hilal melalui adu penalti, setelah imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu.