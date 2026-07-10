Dari Mesir hingga Maroko... 5 momen luar biasa dalam perjalanan Mané bersama Senegal

Sadio Mané hari ini, Jumat, mengumumkan pengunduran dirinya dari tim nasional, mengakhiri salah satu karier paling gemilang dalam sejarah sepak bola Senegal dan Afrika, setelah ia menjadi simbol generasi emas yang membawa tim nasional “Singa Teranga” kembali ke podium juara dan bersaing di turnamen-turnamen terbesar.

Selama bertahun-tahun, Mané menjadi harapan para pendukung negaranya, dan mencatatkan namanya di antara para pemain terhebat dalam sejarah Senegal, setelah menjadi bagian dari momen-momen paling penting tim nasional selama dekade terakhir, mulai dari meraih gelar pertama di Piala Afrika, lolos ke Piala Dunia, hingga memecahkan berbagai rekor.

Seiring dengan pengumuman berakhirnya karier internasionalnya, berikut kami sajikan 5 momen terpenting yang membentuk warisan Sadio Mané bersama tim nasional Senegal.