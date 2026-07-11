Dari kekalahan Argentina hingga impian masa depan... Akankah Mesir berhasil meniru model Norwegia?

Ketika para penggemar membicarakan tim nasional Norwegia, hal pertama yang terlintas di benak mereka adalah Erling Haaland, salah satu penyerang terbaik di dunia, atau Martin Ødegaard, kapten Arsenal dan otak di lini tengah. Namun kenyataannya, kesuksesan Norwegia tidak bisa hanya dikaitkan dengan dua pemain luar biasa tersebut.

Tim nasional yang berlaga di Piala Dunia ini terdiri dari 17 pemain dari total 26 pemain yang berkarier di empat liga terkuat Eropa, sebuah angka yang mencerminkan besarnya upaya yang telah dilakukan sepak bola Norwegia selama dua dekade terakhir.

Yang lebih penting lagi, sebagian besar pemain ini berasal dari sistem yang sama, dan telah dilatih berdasarkan filosofi yang sama sejak tahun-tahun awal mereka, yang memberikan tim nasional karakter yang jelas dan identitas sepak bola yang konsisten, demikian dilaporkan oleh Badan Penyiaran Inggris “BBC” .

Sistem ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari rencana strategis yang dimulai pada awal milenium baru, ketika Asosiasi Sepak Bola Norwegia menyadari bahwa ketidakhadiran yang berkepanjangan dari turnamen-turnamen besar hanya akan berubah dengan membangun kembali permainan ini secara menyeluruh, mulai dari anak-anak yang menendang bola untuk pertama kalinya, hingga tim nasional senior.

Nama Norwegia telah lama dikaitkan dengan olahraga musim dingin, baik itu seluncur es, biathlon, maupun lompat ski, sementara sepak bola tetap berada di urutan kedua selama bertahun-tahun. Namun, pada awal milenium, Federasi Sepak Bola Norwegia mengambil keputusan strategis untuk mengubah keadaan ini.

Tujuannya bukan sekadar lolos ke turnamen besar, melainkan menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang paling populer di kalangan anak-anak, serta menghilangkan semua hambatan yang menghalangi mereka untuk memainkannya sepanjang tahun.

Hambatan pertama sangat jelas bagi semua orang: cuaca. Musim dingin yang panjang dan salju yang lebat berarti aktivitas sepak bola terhenti selama beberapa bulan setiap tahun, yang menghambat perkembangan para pemain dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara-negara Eropa lainnya. Dari sinilah langkah pertama revolusi sepak bola dimulai.