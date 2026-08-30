Dari Jerman, Krosche meninggalkan Eintracht Frankfurt: ada AC Milan

Menurut kabar yang dilaporkan media ternama Jerman Bild, direktur olahraga asal Jerman itu akhirnya bisa bergabung dengan AC Milan mulai September. Pada musim panas lalu, AC Milan sempat mencoba membawanya ke Milan, tetapi operasi tersebut tidak terwujud karena penalti kontrak yang tinggi. Sang petinggi memiliki klausul yang memungkinkannya untuk lepas tanpa biaya besar setelah bursa transfer musim panas.