Markus Krosche bersiap meninggalkan Eintracht Frankfurt dan bisa masuk ke struktur organisasi Milan cus Kra September: kemungkinan perubahan dalam struktur manajemen AC Milan, yang akan memiliki implikasi jelas bagi masa depan tim, berisiko terjadi lebih cepat daripada yang diperkirakan, menurut laporan dari Jerman.
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Dari Jerman, Krosche meninggalkan Eintracht Frankfurt: ada AC Milan
Klausulnya
Menurut kabar yang dilaporkan media ternama Jerman Bild, direktur olahraga asal Jerman itu akhirnya bisa bergabung dengan AC Milan mulai September. Pada musim panas lalu, AC Milan sempat mencoba membawanya ke Milan, tetapi operasi tersebut tidak terwujud karena penalti kontrak yang tinggi. Sang petinggi memiliki klausul yang memungkinkannya untuk lepas tanpa biaya besar setelah bursa transfer musim panas.
Sebagai pengganti Almstadt
Kedatangan Krosche, jika terjadi, akan merevolusi peran Hendrik Almstadt: sosok asal Jerman itu secara teori akan mengambil posisi penting dalam negosiasi transfer, sehingga mengurangi tanggung jawab petinggi AC Milan saat ini tersebut, sekaligus semakin memperkuat staf teknis dan manajemen.
STRATEGI-STRATEGI
Dengan struktur direktur olahraga yang berpotensi lebih kuat, Amorim bisa berada dalam posisi yang menguntungkan untuk mengembangkan tim sesuai visi taktis dan teknisnya. Namun, kedatangan Krosche juga akan menuntut evaluasi terhadap posisi Bobby Gardiner, yang saat ini menangani pemantauan bakat dan analisis data.
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