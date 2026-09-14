Dari Jerman: AC Milan melancarkan serangan untuk Demirovic pada Januari

AC Milan memikirkan Ermedin Demirovic. Penyerang tengah Bosnia milik Stuttgart itu disebut telah direkomendasikan oleh Ruben Amorim untuk memperkuat lini serang AC Milan: permintaan awal klub Jerman itu setidaknya 35 juta. Klub tersebut disebut telah mulai merencanakan langkah-langkahnya menjelang bursa transfer musim dingin.





SOLUSI BARU - Menurut kabar yang dilaporkan media Jerman, khususnya fussball news, pelatih asal Portugal itu secara pribadi telah menunjuk sang penyerang sebagai salah satu prioritas untuk Januari, guna menambah lini depan mereka dengan seorang penyerang tengah yang kuat secara fisik, mampu menyerang area penalti, dan menawarkan solusi baru bagi permainan AC Milan.





BERAPA HARGANYA - Stuttgart meminta setidaknya 35 juta euro sebelum membuka negosiasi untuk penjualan sang pemain. Penilaian yang penting ini membuat AC Milan harus berpikir matang soal formula dan keberlanjutan investasi tersebut. Ketertarikan AC Milan terhadap Demirović, bagaimanapun, bukan hal yang benar-benar baru: pada Juli 2025 namanya juga sudah dikaitkan dengan AC Milan, dengan valuasi saat itu disebut berada di kisaran 20-25 juta. Sang penyerang tengah masih terikat kontrak dengan Stuttgart hingga 2028, kesepakatan yang diresmikan saat kepindahannya dari Augsburg pada 2024.





BETAPA HEBAT MUSIM INI! - Sejauh ini, bagi bomber kelahiran Hamburg, yang karena itu memiliki paspor komunitas, empat gol dalam lima pertandingan antara Budnesliga dan Liga Champions, di kompetisi yang terakhir ia mencetak hat-trick melawan Viking hanya dalam 12 menit, dari menit ke-20 hingga ke-32.



