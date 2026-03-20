Dari jadwal hingga kembalinya para pemain terbaik: inilah mengapa Napoli bisa optimis meraih Scudetto

Alasan utama untuk optimis terletak pada jadwal pertandingan, yang jelas lebih menguntungkan bagi Napoli: selain laga head-to-head melawan Milan yang dijadwalkan pada hari Senin Paskah, Napoli akan menjamu Lazio dan Bologna di kandang, serta bertandang ke Como, di antara sepuluh besar tim Serie A, meskipun tim dari Roma dan Emilia-Romagna tersebut tidak lagi memiliki target besar dalam klasemen. Kemudian, dalam upaya menghindari degradasi, ada laga di Maradona melawan Cremonese dan laga tandang ke Pisa pada pekan terakhir, meskipun tim dari Tuscany itu mungkin sudah tersingkir dari persaingan. Singkatnya, satu-satunya rintangan nyata bagi Napoli tampaknya adalah Milan dan Como, yang sedang berjuang habis-habisan untuk Scudetto dan Liga Champions. Di sisi lain, Inter menghadapi perjalanan yang tidak mudah: laga tandang ke Firenze dan Como, laga kandang melawan Roma yang terluka dan sudah tersingkir dari kompetisi Eropa, ditambah laga tandang melawan Lazio dan Bologna, yang biasanya menjadi lawan yang menakutkan bagi Nerazzurri di luar San Siro. Semua ini untuk tim yang tampaknya telah kehilangan beberapa kepastian, meskipun memiliki keunggulan poin.















