Tujuannya: mulai merencanakan masa depan sejak hari ini. Di kubu Bayern Munchen, pemikiran besar sudah berjalan dan, meski musim baru saja dimulai, klub Bavaria itu sudah mulai memikirkan apa yang bisa, atau lebih tepatnya harus, dilakukan pada musim panas mendatang agar bisa bergerak lebih awal dan mempelajari sepanjang tahun profil-profil yang mungkin paling menarik.

Dan menurut laporan TalkSport di Inggris, klub Bavaria itu telah memilih untuk memantau dari dekat musim Nick Woltemade, yang saat ini dipinjamkan ke Juventus dari Newcastle.