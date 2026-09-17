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Woltemade JuventusGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Dari Inggris - Bayern Munich memikirkan Woltemade untuk musim depan

Juventus
Bayern Munich
N. Woltemade
Newcastle United

Penyerang Jerman yang baru saja datang dengan status pinjaman dari Newcastle itu masuk radar Bayern

Tujuannya: mulai merencanakan masa depan sejak hari ini. Di kubu Bayern Munchen, pemikiran besar sudah berjalan dan, meski musim baru saja dimulai, klub Bavaria itu sudah mulai memikirkan apa yang bisa, atau lebih tepatnya harus, dilakukan pada musim panas mendatang agar bisa bergerak lebih awal dan mempelajari sepanjang tahun profil-profil yang mungkin paling menarik.

Dan menurut laporan TalkSport di Inggris, klub Bavaria itu telah memilih untuk memantau dari dekat musim Nick Woltemade, yang saat ini dipinjamkan ke Juventus dari Newcastle.

  • PERNYATAAN RESMI JUVENTUS

    Woltemade ke Juventus datang dengan status pinjaman murni dan, sebagai konsekuensinya, pada akhir musim semuanya akan kembali dipertanyakan dengan sang penyerang tengah yang tetap menjadi milik Newcasatle.

    Berikut kesepakatan dengan Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Newcastle United FC untuk akuisisi sementara hingga 30 Juni 2027, atas hak registrasi olahraga pemain Nick Woltemade dengan nilai kompensasi sebesar €2,8 juta, ditambah biaya tambahan sebesar €0,8 juta. Kompensasi tersebut dapat meningkat, selama durasi kontrak prestasi olahraga dengan pemain, hingga jumlah yang tidak melebihi €0,5 juta, apabila target olahraga tertentu tercapai"

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  • Rekrutan di lini serang

    Bayern Munchen sedang memikirkan masa depan lini serangnya, dan gagasan untuk menambahkan seorang penyerang tengah dengan karakteristik bukan terlalu sebagai finisher, melainkan sebagai "playmaker ofensif" sebagai pelapis Harry Kane kini ada di meja manajemen.

    Dalam konteks ini, lapor TalkSports, karakteristik Woltemade akan sangat cocok dengan ide tersebut. Selain itu, bagi talenta Jerman itu, yang bersinar di Jerman tetapi sedang kesulitan jauh dari Bundesliga, kepulangan ke tanah air bisa berdampak baik untuk kembali menemukan konsistensi dan performa juga dalam konteks tim nasional.

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