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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Dari Doha ke Amerika: Mengapa Dunia Menangisi Piala Dunia Qatar?

FEATURES
Qatar vs Switzerland
Qatar
Switzerland
World Cup
USA vs Paraguay
USA
Paraguay
Qatar
Swiss
AS
Paraguay
Maroko
Mesir
Yordania
Aljazair
Tunisia
Irak
Arab Saudi

Antara pengalaman yang luar biasa dan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya!

Seiring dibunyikannya peluit pembuka Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pembicaraan tidak lagi hanya berkisar pada pertandingan sepak bola dan para bintang ternama, melainkan muncul sebuah fenomena yang mencolok dan menarik: kembalinya rasa rindu yang kuat terhadap pengalaman Qatar 2022. Turnamen yang sempat mendapat kritik tajam empat tahun lalu kini berubah menjadi standar emas untuk mengukur kesuksesan penyelenggaraan dan pengalaman penonton.

Bagaimana transformasi dramatis ini terjadi? Dan mengapa para penggemar dan jurnalis mendapati diri mereka mengenang kenangan Doha dan stadion-stadion yang berkilauan, sementara mereka menghadapi realitas yang rumit dan penuh tantangan di Amerika Utara?

Di balik kerinduan ini tersembunyi sebuah paradoks sejarah: Piala Dunia Qatar, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai eksperimen berisiko karena ukurannya yang kecil dan lokasinya di Teluk, terbukti menjadi model unik dalam hal kenyamanan, efisiensi, dan harmoni.

Sedangkan Piala Dunia 2026, yang digambarkan sebagai "yang terbesar dan paling komprehensif", menghadapi kritik bertubi-tubi di semua tingkatan, mulai dari logistik hingga keamanan, serta politik dan biaya. Perbedaan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perbedaan mendasar dalam visi dan pelaksanaannya.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PAR-LAW ENFORCEMENTAFP

    Organisasi terpusat versus jangkauan luas

    Amerika Serikat menjadi tuan rumah sebagian besar turnamen ini, dengan menyelenggarakan 78 dari total 104 pertandingan, atau sekitar 75% dari keseluruhan jadwal. Meskipun pencalonan ini dilakukan bersama Kanada dan Meksiko, beban utama tetap berada di pundak Amerika Serikat. Penyebaran geografis yang luas ini, yang mencakup tiga negara, 16 kota, dan empat zona waktu, merupakan tantangan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Sebaliknya, Qatar 2022 adalah turnamen yang "hampir sepenuhnya berlangsung di satu kota". Delapan stadion modern yang terhubung dengan jaringan transportasi canggih, dan sebagian besar tidak berjarak lebih dari satu jam satu sama lain. Desain terpadu ini memungkinkan para penggemar menghadiri dua atau tiga pertandingan dalam sehari tanpa kesulitan, bahkan menciptakan suasana perayaan yang terus-menerus di mana para penggemar dari seluruh penjuru dunia berkumpul di pasar, alun-alun, dan stasiun metro.

    Sedangkan pada 2026, mendukung tim nasional Anda mungkin memerlukan perjalanan ribuan kilometer, penerbangan berulang, dan perbedaan waktu yang melelahkan, yang mengubah pengalaman dari perayaan menjadi mimpi buruk logistik.

    Perbedaan geografis ini bukanlah hal sepele; ini adalah inti dari pengalaman penonton. Di Qatar, semua orang merasa seolah-olah mereka mengalami acara yang sama di satu tempat. Di Amerika Utara, setiap kota memiliki suasananya sendiri, dan interaksi antarpenonton menjadi lebih virtual daripada nyata.

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    Tantangan keamanan dan logistik: mulai dari ular hingga baku tembak

    Sejak kedatangan rombongan pertama, serangkaian insiden mulai mengungkap kerentanan organisasi tersebut. Tim nasional Norwegia dan Swiss menerima peringatan resmi mengenai adanya ular berbisa di dekat kamp mereka.

    Timnas Inggris mengalami insiden penembakan di dekat hotelnya, sesuatu yang umum terjadi di Amerika Serikat di mana kematian akibat senjata api melebihi 40 ribu kasus setiap tahun.

    Selain itu, tercatat kasus pencurian peralatan latihan tim Inggris selama perjalanan antar kota, termasuk sepatu khusus milik bintang seperti Harry Kane dan Jude Bellingham, serta alat analisis teknis. Insiden-insiden ini kembali mengangkat isu keamanan secara serius, terutama dengan maraknya keluhan mengenai prosedur pemeriksaan yang panjang dan melelahkan.

    Sedangkan di Qatar 2022, turnamen ini ditandai dengan tingkat keamanan yang luar biasa tanpa insiden menonjol, disertai dengan rasa aman dan nyaman di mana-mana. Pengorganisasian terpusat memungkinkan pemusatan upaya keamanan dan layanan di wilayah geografis yang terbatas, yang menghasilkan efisiensi tinggi.

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    Krisis visa dan diskriminasi politik

    Masalah visa merupakan salah satu tantangan terbesar yang mengancam prinsip "Piala Dunia untuk Semua" yang digalakkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

    Pihak berwenang Amerika Serikat menolak visa sejumlah anggota rombongan tim nasional Iran, sehingga memaksa delegasi tersebut untuk menginap di Tijuana, Meksiko, dengan izin masuk yang terbatas hanya pada hari pertandingan. Keputusan ini merupakan pelanggaran jelas terhadap kesetaraan kesempatan, karena membuat para pemain kelelahan parah.

    Selain itu, para pemain tim nasional Irak, seperti Ayman Hussein, menghadapi pemeriksaan yang berlarut-larut dan penggeledahan ponsel, serta fotografer tim nasional dideportasi meskipun memiliki visa yang masih berlaku.

    Wasit Somalia, Omar Abdul Qadir Artan, dilarang berpartisipasi. Kasus-kasus ini mencerminkan pengaruh kebijakan luar negeri, terutama di bawah slogan "America First", terhadap acara olahraga tersebut.

    Di Qatar, sambutan yang diberikan sangat hangat dan bebas dari kerumitan politik semacam itu. Pintu terbuka bagi semua orang, dan para penggemar dari berbagai negara merasa dihormati tanpa diskriminasi.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Biaya yang sangat mahal dan "istirahat pendinginan"

    Harga tiket melonjak drastis. Tiket termurah di kategori keempat mencapai 60 dolar AS, dibandingkan dengan 11 dolar AS di Qatar, atau kenaikan hingga 445%. Sedangkan tiket pertandingan pembuka mencapai 560 dolar AS.

    Sistem "penetapan harga dinamis" ini mendapat kritik tajam dari organisasi suporter Eropa, yang mengajukan keluhan resmi ke Komisi Eropa.

    Selain itu, "istirahat pendinginan" yang baru memicu kemarahan penonton, karena berubah menjadi peluang iklan tambahan, yang dalam beberapa kasus menyebabkan siaran terputus bagi penonton saat pertandingan dilanjutkan.

    Sedangkan di Qatar, biayanya relatif lebih masuk akal, dan suasananya lebih berfokus pada sepak bola dan kesenangan tanpa komersialisasi yang berlebihan.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Warisan Organisasi: Qatar Berhasil di Mana yang Lain Gagal

    Terlepas dari semua kritik yang muncul sebelumnya, Qatar berhasil menyelenggarakan turnamen yang terintegrasi, nyaman, dan menyenangkan. Negara ini membuktikan bahwa wilayah geografis yang kecil bisa menjadi keunggulan, bukan kelemahan. Kini, di tengah kompleksitas Piala Dunia 2026, pengalaman ini menjadi sumber inspirasi dan perbandingan yang positif.

    Rindu akan Qatar bukan berarti menolak keragaman budaya yang ditawarkan oleh edisi 2026, melainkan mencerminkan keinginan para penggemar akan pengalaman sepak bola yang murni, nyaman, dan benar-benar inklusif. Ini adalah pengingat bahwa kesuksesan sejati Piala Dunia sepak bola tidak diukur dari jumlah negara atau ukuran pasar, melainkan dari kemampuannya untuk menyatukan orang-orang dalam pengalaman kemanusiaan yang bersatu.

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