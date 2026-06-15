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Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari Camp Nou hingga Bernabéu... Sejarah transfer terlarang antara Barcelona dan Real Madrid

FEATURES
Transfers
Barcelona
Real Madrid
M. Cucurella
L. Figo
Ronaldo
Spanyol
Portugal
Brasil

Kokorila... Episode baru dalam serial ini!

Seiring kembalinya nama Marc Cucurella ke sorotan setelah bergabung dengan Real Madrid, perbincangan mengenai salah satu garis merah paling sensitif dalam sepak bola Spanyol pun kembali mengemuka: pindah dari Barcelona ke rival abadinya; kedua seragam tersebut tidak hanya mewakili dua klub, melainkan dua identitas yang bertolak belakang, dan siapa pun yang berpindah di antara keduanya akan langsung berubah dari pahlawan menjadi "pengkhianat" di mata separuh Spanyol.

Meskipun perpindahan pemain dari Barcelona ke Real Madrid dianggap sebagai fenomena langka, namun beberapa bintang besar pernah menjalani pengalaman tersebut, di antaranya yang paling menonjol adalah pemain Portugal Luis Figo, pemain Brasil Ronaldo Nazario (Fenomena), dan pemain Kamerun Samuel Eto'o.. Namun, perpindahan langsung dari Katalonia ke ibu kota tetap menjadi pengecualian, dan setiap kasusnya menciptakan kisah tersendiri yang dipenuhi kemarahan dan kontroversi.

  • Awal: Albinés Membuka Pintu Terlarang

    Alfonso Albíniz, pemain asal Spanyol yang lahir di Barcelona pada tahun 1886, dianggap sebagai pemain pertama dalam sejarah yang pernah membela kedua rival abadi, Real Madrid dan Barcelona. Ia memulai karier sepak bolanya bersama Barcelona pada tahun 1902, sebelum memutuskan untuk pindah ke Real Madrid pada tahun yang sama, di saat persaingan antara kedua klub belum memiliki nuansa politik dan budaya seperti saat ini.

    Meskipun sepak bola saat itu masih primitif, langkah Albíniz meletakkan dasar bagi gagasan "perpindahan terlarang", di mana laporan media Spanyol menyebutkan bahwa ia kembali ke Barcelona pada tahun 1906, lalu kembali mengenakan seragam putih, menjadikannya simbol awal bagi pemain yang berpindah-pindah antara kedua kubu, di era di mana loyalitas terhadap klub lebih fleksibel daripada saat ini.

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  • Schuster... Bom modern pertama

    Dunia harus menunggu selama 86 tahun sebelum kejutan sebesar itu terulang kembali. Bintang Jerman Bernd Schuster adalah orang pertama yang pindah dari Barcelona ke Real Madrid pada tahun 1988, sebuah langkah yang saat itu menimbulkan kehebohan besar karena status bintang sang pemain berambut pirang.

    Schuster bukanlah pemain biasa, melainkan maestro lini tengah Barcelona selama delapan tahun. Pindah gratisnya ke Madrid dianggap sebagai penghinaan langsung bagi presiden klub Catalan saat itu, dan semakin memperparah situasi karena Schuster kemudian melengkapi "rangkaian pengkhianatan" tersebut, menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pindah dari Barcelona ke Real Madrid lalu ke Atlético Madrid, sehingga memicu kemarahan tiga kota besar di Spanyol.

  • Laudrup... dari lima gol menjadi lima gol

    Pemain asal Denmark, Michael Laudrup, merupakan salah satu gelandang terbaik di dunia pada akhir dekade 1980-an. Setelah empat musim penuh prestasi bersama Barcelona, Laudrup memutuskan untuk "memberontak" dan bergabung dengan Real Madrid pada tahun 1994. Keputusan itu diambil setelah perselisihan dengan Johan Cruyff, yang lebih memilih Romario daripada dirinya di final Liga Champions 1994.

    Ironisnya, yang mengabadikan namanya dalam sejarah El Clásico adalah bahwa pada tahun 1994 ia bermain untuk Barcelona dan menghancurkan Real Madrid 5-0, dan hanya 364 hari kemudian ia mengenakan seragam putih dan memimpin Real Madrid mengalahkan Barcelona dengan skor yang sama, 5-0. Dua prestasi ini menjadikan Laudrup sebagai simbol profesionalisme yang tenang, serta pemain yang dihormati oleh kedua belah pihak meskipun kepindahannya terasa pahit.

  • Luis Figo... Pengkhianatan Abadi

    Tidak ada transfer dalam sejarah sepak bola Spanyol yang sebanding dengan kejutan yang ditimbulkan oleh Luis Figo. Pemain berbakat asal Portugal itu pernah menjadi kapten Barcelona dan salah satu pemain terbaik di dunia, sebelum mengejutkan semua orang dengan keputusannya untuk pindah ke Real Madrid pada tahun 2000.

    Transaksi senilai 60 juta euro itu bukan sekadar perpindahan atletik, melainkan sebuah deklarasi perang. Para penggemar di Camp Nou menyambutnya dalam El Clásico pertamanya dengan kepala babi dan petasan, dan spanduk bertuliskan "Pengkhianat" masih menghantuinya hingga lebih dari dua dekade kemudian. Figo sendiri kemudian mengakui bahwa keputusan tersebut membuatnya kehilangan cinta dari seluruh kota, namun hal itu memberinya tempat dalam proyek "Galácticos" yang berhasil menjuarai Liga Champions.

  • Ronaldo, sang fenomena... sang pengkhianat yang luar biasa

    "Fenomena Samba" dari "para pengkhianat" yang masih dihormati oleh suporter kedua tim, mungkin karena kepindahannya ke Italia di antara masa bermainnya untuk kedua tim tersebut. Setelah tampil gemilang bersama Barcelona dalam satu musim yang "luar biasa", Ronaldo kembali bergabung dengan "pasukan bintang" Madrid pada tahun 2002.

    Ronaldo mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan bersama Barcelona pada musim 1996-1997, lalu hengkang karena perselisihan kontrak. Kembalinya ke Spanyol melalui pintu Madrid setelah lima tahun di Inter Milan meredakan kemarahan Katalan, karena ia tidak pindah langsung. Di Madrid, ia membentuk duet menakutkan bersama Zidane dan Raúl, dan membuktikan bahwa bakat luar biasa dapat melampaui hambatan kebencian.

  • Saviola... yang terakhir yang pindah

    Pemain Argentina Javier Saviola, yang pindah ke Real Madrid pada 2007 setelah sebelumnya membela klub Catalan tersebut, adalah orang terakhir yang berani pindah langsung antara kedua klub. Meskipun ia termasuk di antara pemain yang pernah membela kedua tim, ia gagal meninggalkan jejak yang jelas di kedua klub tersebut.

    Saviola tiba di Barcelona sebagai "Maradona baru" pada tahun 2001, namun ia mengalami ketidakstabilan dan sering dipinjamkan. Kepindahannya ke Madrid terjadi secara gratis dan relatif tanpa sorotan media, karena ia sudah tidak lagi menjadi bintang utama. Pengalaman itu berakhir dengan dua musim yang kurang memuaskan, menjadikannya contoh bahwa pindah antara dua rival tidak menjamin kesuksesan, bahkan bisa mempercepat kemunduran.

  • Kokorila... Perang Identitas Dimulai

    Dalam kesepakatan yang mengejutkan, Real Madrid mengumumkan perekrutan bek kiri Marc Cucurella dari klub Inggris Chelsea, Kontrak ini dianggap sebagai bom transfer sejati, karena ia lahir di Alella, Spanyol, dan memulai kariernya di akademi La Masia yang terkenal milik Barcelona, di mana ia meniti jenjang di tim junior dan sempat mengenakan seragam tim utama untuk waktu yang singkat.

    Pemain asal Catalunya ini kemudian pindah ke Brighton dan kemudian ke Chelsea, di mana ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kiri terbaik di Eropa, terutama berkat kemampuannya dalam melakukan tekanan tinggi dan partisipasi ofensif yang efektif.

    Di saat yang sama, Claudia Rodríguez, istri Marc Cucurella, meredakan kontroversi seputar afiliasi sepak bola suaminya, setelah ia mengunggah foto lama suaminya saat masih kecil di akun Instagram-nya, di mana ia terlihat mengenakan dot di mulutnya dan jersey Real Madrid.

  • Mengapa transisi tetap jarang terjadi?

    Alasannya bukan hanya teknis, tetapi juga budaya dan politik. Di Catalunya, Real Madrid dipandang sebagai simbol sentralisme Spanyol, dan sebaliknya di Madrid. Oleh karena itu, pemain yang pindah klub menjadi alat propaganda, dan dituntut untuk membuktikan kesetiaan ganda di setiap pertandingan, yang merupakan tekanan psikologis yang tak banyak orang sanggup menanggungnya.

    Itulah sebabnya sebagian besar bintang lebih memilih untuk melewati stasiun perantara. Samuel Eto'o memulai kariernya di Real Madrid tetapi bersinar di Mallorca sebelum Barcelona, dan Luis Enrique melakukan sebaliknya. "Istirahat" ini meredakan stigma pengkhianatan. Dan jika Cocorela bergabung hari ini, ia akan menjadi lulusan La Masia pertama dalam dua dekade yang langsung menginjakkan kaki di Bernabéu, membuka kembali pertanyaan abadi: Apakah ini pengkhianatan terhadap kenangan... atau sekadar profesionalisme di era uang?