Dari Camp Nou hingga Bernabéu... Sejarah transfer terlarang antara Barcelona dan Real Madrid

Seiring kembalinya nama Marc Cucurella ke sorotan setelah bergabung dengan Real Madrid, perbincangan mengenai salah satu garis merah paling sensitif dalam sepak bola Spanyol pun kembali mengemuka: pindah dari Barcelona ke rival abadinya; kedua seragam tersebut tidak hanya mewakili dua klub, melainkan dua identitas yang bertolak belakang, dan siapa pun yang berpindah di antara keduanya akan langsung berubah dari pahlawan menjadi "pengkhianat" di mata separuh Spanyol.

Meskipun perpindahan pemain dari Barcelona ke Real Madrid dianggap sebagai fenomena langka, namun beberapa bintang besar pernah menjalani pengalaman tersebut, di antaranya yang paling menonjol adalah pemain Portugal Luis Figo, pemain Brasil Ronaldo Nazario (Fenomena), dan pemain Kamerun Samuel Eto'o.. Namun, perpindahan langsung dari Katalonia ke ibu kota tetap menjadi pengecualian, dan setiap kasusnya menciptakan kisah tersendiri yang dipenuhi kemarahan dan kontroversi.