Manchester United v Aston Villa - Premier League
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Dari Brasil: Inter membidik Casemiro dengan harga gratis

Pemain asal Brasil itu akan hengkang dari Manchester United pada akhir musim: Marotta mencium peluang

Pemain Brasil Casemiro adalah salah satu nama besar yang pada bulan Juni akan bebas bergabung dengan klub lain secara gratis. Gelandang Brasil mantan pemain Real Madrid yang kini membela Manchester United ini akan habis masa kontraknya pada bulan Juni. Menurut laporan Globo Esporte di Brasil, di antara banyak klub yang memantaunya, Inter juga termasuk di dalamnya: "Casemiro telah didekati oleh klub-klub Eropa papan atas, seperti Inter di Italia, namun juga oleh klub-klub dari liga yang kurang bergengsi, seperti di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ia dan keluarganya sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa ini mungkin menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya," demikian terjemahan dari FCInter1908.it.


Di antara para bintang sepak bola dunia yang akan bebas transfer setelah 30 Juni tahun ini, terdapat juga pemain Brasil Casemiro, yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir. Lahir pada tahun 1992, yang baru saja genap berusia 34 tahun (23 Februari), Casemiro belakangan ini dilaporkan telah membicarakan Serie A dan sepak bola Italia dengan Luka Modric, bintang lini tengah Milan dan mantan rekan setimnya di Real Madrid, di mana bersama Toni Kroos, keduanya membentuk salah satu lini tengah terkuat sepanjang masa di level klub. Namun, menurut laporan dari Brasil, klub top Milan lainnya, Inter, saat ini menjadi tim yang paling tertarik pada sang pemain.



  • PERUMPAMAAN

    Setelah masa kejayaannya bersama Real Madrid dari 2015 hingga 2022, dengan catatan 336 pertandingan, 31 gol, 3 gelar La Liga, dan 5 gelar Liga Champions, Casemiro menjalani petualangan yang penuh liku-liku di Manchester United, dengan catatan sejauh ini 152 pertandingan, 24 gol, dan dua trofi domestik (FA Cup dan Piala Liga). Setelah empat musim dan di usia 34 tahun, petualangan pemain timnas Brasil ini di Old Trafford tampaknya telah mencapai akhir. Baik sang pemain maupun Manchester United merasa bahwa saatnya telah tiba untuk mengambil jalan yang berbeda.


    Setelah mendominasi sepak bola Spanyol pada masa kejayaannya, dan setelah mengalami kesulitan di Liga Premier pada fase penurunan kariernya, di usia 34 tahun Casemiro mungkin mempertimbangkan tiga opsi untuk masa depannya: kembali ke Brasil, mungkin setelah memenangkan Piala Dunia dengan salah satu mentornya, Carlo Ancelotti, pindah ke liga Eropa yang kurang menuntut dibandingkan Premier League dari segi ritme kompetisi, atau opsi Arab, untuk mengakhiri karier dengan mengutamakan kontrak terakhir yang menguntungkan.


  • INTER DAN PERTANDINGAN

    Di Serie A, tak diragukan lagi bahwa seorang pemain dengan pengalaman dan karakteristik seperti Casemiro bisa menjadi aset berharga bagi banyak klub, dan di antaranya tentu saja ada Inter, yang presidennya, Beppe Marotta, dikenal sebagai ahli dalam merekrut pemain dengan status bebas transfer. Lalu bagaimana dengan gajinya? Di usia 34 tahun, setelah menerima gaji bersih sebesar 18 juta euro per musim di Manchester United, jika Casemiro benar-benar ingin merasakan pengalaman bermain di Serie A, ia tentu harus puas dengan angka yang jauh lebih rendah. Dengan mempertimbangkan usia, pengalaman, dan nilai sang pemain, bagi klub yang ingin merekrutnya, opsi yang mungkin adalah kontrak dua tahun dengan gaji 5-6 juta euro per musim.




