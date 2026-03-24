Dari Brasil: Inter membidik Casemiro dengan harga gratis

Pemain Brasil Casemiro adalah salah satu nama besar yang pada bulan Juni akan bebas bergabung dengan klub lain secara gratis. Gelandang Brasil mantan pemain Real Madrid yang kini membela Manchester United ini akan habis masa kontraknya pada bulan Juni. Menurut laporan Globo Esporte di Brasil, di antara banyak klub yang memantaunya, Inter juga termasuk di dalamnya: "Casemiro telah didekati oleh klub-klub Eropa papan atas, seperti Inter di Italia, namun juga oleh klub-klub dari liga yang kurang bergengsi, seperti di Arab Saudi dan Amerika Serikat. Ia dan keluarganya sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya, menyadari bahwa ini mungkin menjadi kontrak besar terakhir dalam kariernya," demikian terjemahan dari FCInter1908.it.





Di antara para bintang sepak bola dunia yang akan bebas transfer setelah 30 Juni tahun ini, terdapat juga pemain Brasil Casemiro, yang kontraknya dengan Manchester United akan berakhir. Lahir pada tahun 1992, yang baru saja genap berusia 34 tahun (23 Februari), Casemiro belakangan ini dilaporkan telah membicarakan Serie A dan sepak bola Italia dengan Luka Modric, bintang lini tengah Milan dan mantan rekan setimnya di Real Madrid, di mana bersama Toni Kroos, keduanya membentuk salah satu lini tengah terkuat sepanjang masa di level klub. Namun, menurut laporan dari Brasil, klub top Milan lainnya, Inter, saat ini menjadi tim yang paling tertarik pada sang pemain.







