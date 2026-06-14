Dari 8 menjadi 6... Bouadi memukau dunia dengan ledakan yang menakjubkan

Ayoub Bouadi, bintang tim nasional Maroko, berhasil mencuri perhatian selama pertandingan melawan Brasil pada babak penyisihan grup Piala Dunia, yang berakhir imbang 1-1.

Bouadi, yang baru-baru ini memilih mewakili Maroko daripada Prancis, mendapat banyak pujian dari para bintang dan legenda sepak bola.

Surat kabar "Marca" menerbitkan laporan yang menyoroti bagaimana sorotan beralih dari jersey nomor 8 di timnas Maroko, yang dikenakan oleh Ezzedine Ounahi, ke nomor 6 yang dikenakan oleh Bouadi.

Luis Enrique pernah mengatakan setelah Spanyol tersingkir oleh Maroko melalui adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia 2022, "Nomor 8 itu mengejutkan saya secara positif, saya tidak ingat namanya sekarang, maaf. Ya Tuhan! Dari mana datangnya anak ini? Dia bermain dengan luar biasa."

Dia melanjutkan, "Ashraf Hakimi dan Ziyech sudah dikenal semua orang, dan kami mengenal Youssef En-Nesyri dengan baik, begitu juga Amrabat... tapi pemuda ini tidak berhenti berlari. Kami membicarakannya di dalam staf teknis. Dia luar biasa."

Saat itu, Luis Enrique merujuk pada Ezzedine Ounahi, pemain bernomor punggung 8.