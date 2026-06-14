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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari 8 menjadi 6... Bouadi memukau dunia dengan ledakan yang menakjubkan

FEATURES
World Cup
Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
A. Bouaddi
A. Ounahi
Brasil
Maroko
AS

Ayoub Bouadi, bintang tim nasional Maroko, berhasil mencuri perhatian selama pertandingan melawan Brasil pada babak penyisihan grup Piala Dunia, yang berakhir imbang 1-1.

Bouadi, yang baru-baru ini memilih mewakili Maroko daripada Prancis, mendapat banyak pujian dari para bintang dan legenda sepak bola.

Surat kabar "Marca" menerbitkan laporan yang menyoroti bagaimana sorotan beralih dari jersey nomor 8 di timnas Maroko, yang dikenakan oleh Ezzedine Ounahi, ke nomor 6 yang dikenakan oleh Bouadi.

Luis Enrique pernah mengatakan setelah Spanyol tersingkir oleh Maroko melalui adu penalti di babak 16 besar Piala Dunia 2022, "Nomor 8 itu mengejutkan saya secara positif, saya tidak ingat namanya sekarang, maaf. Ya Tuhan! Dari mana datangnya anak ini? Dia bermain dengan luar biasa."

Dia melanjutkan, "Ashraf Hakimi dan Ziyech sudah dikenal semua orang, dan kami mengenal Youssef En-Nesyri dengan baik, begitu juga Amrabat... tapi pemuda ini tidak berhenti berlari. Kami membicarakannya di dalam staf teknis. Dia luar biasa."

Saat itu, Luis Enrique merujuk pada Ezzedine Ounahi, pemain bernomor punggung 8.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Sementara itu, pada malam saat Maroko bermain imbang melawan Brasil pada tahun 2026, sorotan beralih dari pemain bernomor punggung 8 di timnas Maroko ke pemain bernomor punggung 6 (Ayub Bouadi).

    Bintang Brasil Romario, hampir mengulang kata-kata Luis Enrique, berkata, "Anak muda Bouadi ini sangat memukau saya. Betapa hebatnya permainan pemuda ini! Usianya baru 18 tahun, tapi dia memiliki bakat sepak bola yang luar biasa."

    Dia melanjutkan, "Dia ada di mana-mana di lapangan, bergerak, menciptakan peluang, dan memotong bola. Jika dia terus seperti ini, dia akan mencapai level yang tinggi."

    Dia menambahkan, "Bouadi sangat mengejutkan saya. Cara bermainnya luar biasa! Dia ada di seluruh penjuru lapangan, bergerak, menciptakan serangan, dan mengacaukan permainan lawan. Jika dia terus bermain seperti ini, dia akan melangkah jauh."

    Dan memang, dalam penampilan pertamanya di Piala Dunia, yang merupakan pertandingan ketiganya dengan seragam Atlas Hitam, dia tampak ada di mana-mana.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Tidak ada pemain yang berlari lebih jauh daripada Ayoub Bouadi dalam pertandingan antara Maroko dan Brasil, karena ia menempuh jarak 11,87 kilometer selama pertandingan.

    Pemain Lille asal Prancis ini menjadi pemain Maroko dengan sentuhan bola terbanyak, yaitu 86 sentuhan, serta memiliki umpan sukses terbanyak sebanyak 60 umpan, dan melakukan dribel terbanyak sebanyak 23 kali.

    Dia juga berada di peringkat kedua dalam jumlah tekel sukses (9) dan peringkat kedua dalam dribel sukses (3), selain 6 kali merebut bola dan 9 kali menghalangi lawan.

    Orang yang sama sekali tidak terkejut dengan penampilan Bouadi adalah Olivier Létang, presiden klub Lille.

    Dia mengatakan sebelum dimulainya Piala Dunia, saat hadir di pertandingan pembuka Maroko, "Jika ada tawaran dengan jumlah yang sangat luar biasa, kami akan mempertimbangkannya. Tapi tidak, 50 juta euro tidak cukup."

    Dengan demikian, timnas Maroko beralih dari mengagumi nomor 8 di Piala Dunia 2022, menjadi mengagumi nomor 6 di Piala Dunia 2026. 

    Pada tahun 2023, Bouadi menjadi pemain termuda yang berpartisipasi dalam turnamen Eropa, saat ia memainkan pertandingan pertamanya di Liga Konferensi Eropa pada usia 16 tahun dan 3 hari, serta tampil gemilang di Liga Champions 2024-2025 saat mengalahkan Real Madrid dengan skor 1-0.

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