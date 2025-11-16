'Ini Akan Jadi Mimpi' - Bintang Liga Primer Akui Ingin Pindah Ke Man Utd Meski Bermain Untuk Rival

Perjalanan Munoz ke puncak sepakbola Eropa jauh dari kata konvensional. Tumbuh di Medellín, kota yang dulu identik dengan kekerasan kartel dan beberapa lingkungan paling berbahaya di Kolombia, ia memiliki sedikit ruang untuk kesalahan.

"Saya berasal dari lingkungan yang sulit," katanya kepada surat kabar Belgia, HLN. "Salah satu yang terberat di Kolombia. Hanya ada sedikit pilihan. Saya rasa Anda di Belgia tidak tahu itu. Anak muda tidak punya kesempatan untuk menjadi apa yang mereka inginkan."

“Itu sulit bagi saya dan keluarga saya. Ada saat-saat tertentu yang membentuk saya, seperti kematian beberapa teman. Anda melihat banyak hal: kematian, hooliganisme, perampokan… ini adalah dunia yang berbeda, dunia di mana tidak semuanya berakhir baik. Pada satu titik, saya harus membuat pilihan. Jalan mana yang ingin saya ambil? Apakah saya memilih jalan yang berakhir seperti teman saya? Atau saya memilih jalan berbeda dan memanfaatkannya sebaik mungkin? Saya memilih yang terakhir."

Pengalaman itu mengeraskannya dan membentuknya menjadi pemain dan pribadi yang memahami kesulitan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Bahkan sebelum menginjak lapangan profesional, Munoz adalah bagian dari ultras di Atletico Nacional, berdiri bahu-membahu bersama Los del Sur, saat ia bernyanyi dan meneriakkan yel-yel untuk klub yang ia puja. Dan di usia 16, ia beralih dari tribun untuk mengejar karier sepakbola penuh waktu.