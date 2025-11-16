Getty Images Sport
'Ini Akan Jadi Mimpi' - Bintang Liga Primer Akui Ingin Pindah Ke Man Utd Meski Bermain Untuk Rival
Kebangkitan Bintang Pertahanan Palace
Perjalanan Munoz ke puncak sepakbola Eropa jauh dari kata konvensional. Tumbuh di Medellín, kota yang dulu identik dengan kekerasan kartel dan beberapa lingkungan paling berbahaya di Kolombia, ia memiliki sedikit ruang untuk kesalahan.
"Saya berasal dari lingkungan yang sulit," katanya kepada surat kabar Belgia, HLN. "Salah satu yang terberat di Kolombia. Hanya ada sedikit pilihan. Saya rasa Anda di Belgia tidak tahu itu. Anak muda tidak punya kesempatan untuk menjadi apa yang mereka inginkan."
“Itu sulit bagi saya dan keluarga saya. Ada saat-saat tertentu yang membentuk saya, seperti kematian beberapa teman. Anda melihat banyak hal: kematian, hooliganisme, perampokan… ini adalah dunia yang berbeda, dunia di mana tidak semuanya berakhir baik. Pada satu titik, saya harus membuat pilihan. Jalan mana yang ingin saya ambil? Apakah saya memilih jalan yang berakhir seperti teman saya? Atau saya memilih jalan berbeda dan memanfaatkannya sebaik mungkin? Saya memilih yang terakhir."
Pengalaman itu mengeraskannya dan membentuknya menjadi pemain dan pribadi yang memahami kesulitan jauh lebih baik daripada kebanyakan orang. Bahkan sebelum menginjak lapangan profesional, Munoz adalah bagian dari ultras di Atletico Nacional, berdiri bahu-membahu bersama Los del Sur, saat ia bernyanyi dan meneriakkan yel-yel untuk klub yang ia puja. Dan di usia 16, ia beralih dari tribun untuk mengejar karier sepakbola penuh waktu.
Dari Amerika Selatan ke Liga Primer
Tahun-tahun profesional awal Munoz bersama Aguilas Doradas membuatnya bermain hampir 100 pertandingan di kasta tertinggi Kolombia sebelum ia memenuhi impian masa kecilnya bergabung dengan Atletico Nacional pada 2019. Dalam waktu kurang dari dua musim, ia menjadi kapten timnya.
Penampilannya menarik perhatian pemandu bakat Eropa, dan Genk membayar €4,5 juta untuk membawanya ke Belgia. Di sana, ia berkembang menjadi bek kanan menonjol di Liga Jupiler (Belgia), dan Palace tidak ragu ketika kesempatan itu tiba, mengontraknya selama empat tahun.
Sejak itu, Munoz menjadi bagian tak tergantikan dari sistem intensitas tinggi Glasner. Dia memberi assist gol yang membantu The Eagles meraih Piala FA musim lalu dan performa konsistennya dilaporkan menarik minat dari Barcelona dan pemenang Liga Champions, PSG.
Mimpi untuk Mewakili Tim Terbaik di Eropa
Munoz berbicara terus terang kepada media Kolombia, AS, tentang rumor yang telah lama mengaitkannya dengan kekuatan besar Eropa.
"Pertama-tama, saya pikir ada banyak pembicaraan tentang satu klub atau lainnya," kata Munoz. "Jika Anda bertanya kepada saya, akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan untuk bermain di salah satu klub ini, entah itu Barcelona, PSG, Real Madrid, atau Manchester United."
Munoz tidak menyembunyikan ambisi yang mendorong kebangkitannya: "Saya pikir saya sedang bekerja ke arah itu; saya berjuang setiap hari untuk suatu hari nanti menarik perhatian salah satu klub ini, karena ini adalah impian saya untuk sampai di sana."
Namun, bek itu dengan cepat menepis rumor tersebut dan bersikeras bahwa ia tetap fokus pada pekerjaannya di Palace.
"Saat ini saya fokus pada klub saya, melakukan hal-hal baik di Crystal Palace," katanya. "Jika Anda bertanya kepada saya, saya tidak punya informasi konkret bahwa salah satu dari klub ini tertarik pada saya. Fokus saya ada di Crystal Palace; kita lihat saja nanti ketika jendela transfer musim dingin semakin dekat. Saat ini, saya fokus penuh pada dua pertandingan bersama tim nasional ini."
Apa Selanjutnya?
Bagi pendukung Palace, kata-katanya mungkin menimbulkan emosi campur aduk. Di satu sisi, keinginannya untuk mencapai level tertinggi dan bermain untuk tim kelas berat Eropa sangat wajar. Di sisi lain, kehadirannya sangat penting bagi transformasi mereka di bawah Glasner. Namun, ia memiliki kontrak dengan The Eagles hingga 2028, dan peminat mana pun harus mengeluarkan biaya transfer yang signifikan untuk memboyongnya dari ibu kota Inggris.
Dalam jangka pendek, Munoz akan menyelesaikan pertandingan internasional Kolombia melawan Selandia Baru dan Australia selama jeda November. Setelah kembali ke London, ia akan mengalihkan fokus ke pertandingan Liga Primer Palace berikutnya melawan Wolves pada 22 November.
