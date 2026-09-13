Daniel Maldini tidak cedera setelah tabrakan dua mobil di Milan usai kemenangan atas Cagliari

Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Cagliari Daniel Maldini berada di pusat kecelakaan lalu lintas dramatis pada Minggu dini hari setelah menghabiskan malam di Milan. Insiden itu terjadi sekitar pukul 05.15 di persimpangan Via Tolentino dan Via Francesco Caracciolo. Hanya beberapa jam sebelumnya, sang penyerang tampil menonjol di lapangan dengan mencetak penalti penentu dalam kemenangan Cagliari atas Atalanta di Bergamo pada Sabtu, 12 September.

Tabrakan saat fajar itu awalnya melibatkan dua kendaraan, sebelum sebuah Mercedes SUV ketiga yang sedang terparkir juga ikut tertabrak dalam rangkaian kejadian kacau di jalanan Milan.