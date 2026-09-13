Jonathan Moscrop
Diterjemahkan oleh
Daniel Maldini tidak cedera setelah tabrakan dua mobil di Milan usai kemenangan atas Cagliari
Tabrakan dramatis saat fajar di Milan
Menurut La Gazzetta dello Sport, penyerang Cagliari Daniel Maldini berada di pusat kecelakaan lalu lintas dramatis pada Minggu dini hari setelah menghabiskan malam di Milan. Insiden itu terjadi sekitar pukul 05.15 di persimpangan Via Tolentino dan Via Francesco Caracciolo. Hanya beberapa jam sebelumnya, sang penyerang tampil menonjol di lapangan dengan mencetak penalti penentu dalam kemenangan Cagliari atas Atalanta di Bergamo pada Sabtu, 12 September.
Tabrakan saat fajar itu awalnya melibatkan dua kendaraan, sebelum sebuah Mercedes SUV ketiga yang sedang terparkir juga ikut tertabrak dalam rangkaian kejadian kacau di jalanan Milan.
- Getty Images Sport
Pemeriksaan rumah sakit cepat dan kepastian hukum
Layanan darurat bereaksi cepat di lokasi kejadian dengan mengerahkan tiga ambulans dan satu mobil medis untuk menangani mereka yang terlibat. Total enam orang mengalami luka ringan, dengan lima orang dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Maldini dibawa ke Rumah Sakit Fatebenefratelli sebagai tindakan pencegahan, di mana ia menjalani pemeriksaan singkat sebelum segera diizinkan pulang ke rumah.
"Setelah pemeriksaan singkat dengan kode biru di ruang gawat darurat, Daniel langsung diizinkan pulang dan kembali ke rumah. Kondisinya baik," jelas pengacara sang pemain, Danilo Buongiorno. "Daniel baik-baik saja dan tidak mengalami cedera apa pun, apalagi yang serius."
Merangkai rekonstruksi di tingkat jalanan
Penyelidikan masih berlangsung seiring otoritas setempat berupaya merekonstruksi urutan pasti tabrakan tersebut. Laporan awal menunjukkan bahwa sebuah kendaraan yang melaju di Via Caracciolo bertabrakan dengan mobil Maldini saat mobil itu keluar dari Piazza Caneva. Para penyelidik menduga kendaraan striker Cagliari itu gagal memberikan hak jalan, yang mengakibatkan benturan antara bagian depan kiri mobil Maldini dan bagian depan kanan kendaraan yang datang.
Benturan kedua membuat kendaraan pertama meluncur tak terkendali hingga menabrak sebuah Mercedes SUV yang terparkir di area parkir khusus warga.
- Getty Images Sport
Menatap pemulihan dan comeback
Dengan insiden terkait kesehatannya kini sepenuhnya telah berlalu dan kepastian hukum diberikan oleh perwakilannya, Maldini bisa kembali mengalihkan fokusnya ke urusan sepakbola. Setelah keluar dari insiden mengerikan saat fajar itu hanya dengan sedikit ketakutan dan tanpa cedera fisik sama sekali, sang penyerang akan berupaya kembali bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Cagliari. Para petinggi klub diperkirakan akan menyambutnya kembali ke sesi latihan seiring persiapan mereka ditingkatkan untuk laga-laga Serie A mendatang.
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